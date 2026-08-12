  1. Bekleidung
    2. /
  2. Hosen & Tights

Ältere Kinder (7–15 Jahre) Kinder Hosen & Tights

Nike Pro
Nike Pro Leggings mit mittelhohem Bund (Mädchen)
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Leggings mit mittelhohem Bund (Mädchen)
CHF 40
Nike Academy
Nike Academy Dri-FIT-Fußball-Trainingshose (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
Nike Academy
Dri-FIT-Fußball-Trainingshose (ältere Kinder)
CHF 42
Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic Leggings mit hoher Taille für Mädchen
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear Classic
Leggings mit hoher Taille für Mädchen
CHF 35
Nike Academy
Nike Academy Dri-FIT Fußballhose (ältere Kinder)
Frisch eingetroffen
Nike Academy
Dri-FIT Fußballhose (ältere Kinder)
CHF 42
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Jogger für ältere Kinder
+4
Bestseller
Nike Sportswear Tech Fleece
Jogger für ältere Kinder
CHF 80
Nike Pro
Nike Pro Shorts (Mädchen)
Bestseller
Nike Pro
Shorts (Mädchen)
CHF 32
Nike Pro Dri-FIT
Nike Pro Dri-FIT Leggings für ältere Kinder (Mädchen)
Bestseller
Nike Pro Dri-FIT
Leggings für ältere Kinder (Mädchen)
CHF 42
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Jogger für ältere Kinder
+4
Nike Sportswear Club Fleece
Jogger für ältere Kinder
CHF 45
Nike Sportswear Studio Fleece
Nike Sportswear Studio Fleece Hose mit offenem Saum (Mädchen)
+1
Frisch eingetroffen
Nike Sportswear Studio Fleece
Hose mit offenem Saum (Mädchen)
CHF 45
Nike Pro Dri-FIT
Nike Pro Dri-FIT Tights für ältere Kinder (Jungen)
Recyclingmaterialien
Nike Pro Dri-FIT
Tights für ältere Kinder (Jungen)
CHF 42
Nike One
Nike One Dri-FIT Leggings mit ausgestelltem Bein (Mädchen)
Recyclingmaterialien
Nike One
Dri-FIT Leggings mit ausgestelltem Bein (Mädchen)
CHF 40
Inter Mailand Strike
Inter Mailand Strike Nike Dri-FIT Fußball-Trainingsanzug aus Strickmaterial (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
Inter Mailand Strike
Nike Dri-FIT Fußball-Trainingsanzug aus Strickmaterial (ältere Kinder)
CHF 125
Nike Miler
Nike Miler Dri-FIT Webhose (ältere Kinder)
Frisch eingetroffen
Nike Miler
Dri-FIT Webhose (ältere Kinder)
CHF 55
England
England Nike Dri-FIT Fußball-Trainingsanzug mit Kapuze (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
England
Nike Dri-FIT Fußball-Trainingsanzug mit Kapuze (ältere Kinder)
CHF 105
Nike Sportswear
Nike Sportswear Lockere Hose (ältere Kinder, Jungen)
Nike Sportswear
Lockere Hose (ältere Kinder, Jungen)
CHF 57
Nike Sportswear City Utility
Nike Sportswear City Utility Cargohose (ältere Kinder)
Nike Sportswear City Utility
Cargohose (ältere Kinder)
CHF 70
Nike Sportswear
Nike Sportswear Weite Hose mit offenem Saum (Kinder)
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear
Weite Hose mit offenem Saum (Kinder)
CHF 45
Nike Pro
Nike Pro Dri-Fit Shorts (ca. 7,5 cm) für ältere Kinder (Mädchen)
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Dri-Fit Shorts (ca. 7,5 cm) für ältere Kinder (Mädchen)
CHF 40
Nike Pro Fleece
Nike Pro Fleece Dri-FIT-Jogger aus Fleece (ältere Kinder, Mädchen)
Nike Pro Fleece
Dri-FIT-Jogger aus Fleece (ältere Kinder, Mädchen)
CHF 52
Nike Sportswear
Nike Sportswear Lockere Hose (ältere Kinder, Jungen)
Nike Sportswear
Lockere Hose (ältere Kinder, Jungen)
CHF 57
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Hose mit offenem Saum für ältere Kinder (Jungen)
Frisch eingetroffen
Nike Sportswear Tech Fleece
Hose mit offenem Saum für ältere Kinder (Jungen)
CHF 80
Kylian Mbappé Club Fleece
Kylian Mbappé Club Fleece Fußball-Jogger (ältere Kinder)
Frisch eingetroffen
Kylian Mbappé Club Fleece
Fußball-Jogger (ältere Kinder)
CHF 64.95
Kylian Mbappé
Kylian Mbappé Nike Football Tracksuit aus Webmaterial (ältere Kinder)
Frisch eingetroffen
Kylian Mbappé
Nike Football Tracksuit aus Webmaterial (ältere Kinder)
CHF 99.95
Nike Studio Fleece
Nike Studio Fleece Hose für ältere Kinder (Mädchen)
Frisch eingetroffen
Nike Studio Fleece
Hose für ältere Kinder (Mädchen)
CHF 52