Laufkleidung für den Winter

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Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX Wasserdichter Traillaufschuh (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX
Wasserdichter Traillaufschuh (Herren)
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Nike Pro Dri-FIT
Nike Pro Dri-FIT Leggings für ältere Kinder (Mädchen)
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Nike Pro Dri-FIT
Leggings für ältere Kinder (Mädchen)
CHF 42
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX Wasserfester Traillaufschuh für Damen
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Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX
Wasserfester Traillaufschuh für Damen
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Nike Omni Multi-Court
Nike Omni Multi-Court Hallenschuh für ältere Kinder
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Nike Omni Multi-Court
Hallenschuh für ältere Kinder
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Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Dri-FIT ADV Laufhose für Herren
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Nike AeroSwift
Dri-FIT ADV Laufhose für Herren
CHF 135
Nike Storm-FIT Swift
Nike Storm-FIT Swift Damen-Laufjacke
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Nike Storm-FIT Swift
Damen-Laufjacke
CHF 160
Nike Pegasus 41 GORE-TEX
Nike Pegasus 41 GORE-TEX Wasserdichter Straßenlaufschuh (Damen)
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Nike Pegasus 41 GORE-TEX
Wasserdichter Straßenlaufschuh (Damen)
29 % Rabatt
Nike Pegasus 41 GORE-TEX
Nike Pegasus 41 GORE-TEX Wasserdichter Straßenlaufschuh (Herren)
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Nike Pegasus 41 GORE-TEX
Wasserdichter Straßenlaufschuh (Herren)
29 % Rabatt
Nike Therma-FIT ADV Repel AeroLoft
Nike Therma-FIT ADV Repel AeroLoft Damen-Laufweste
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Nike Therma-FIT ADV Repel AeroLoft
Damen-Laufweste
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Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Storm-FIT Aerogami-Laufjacke (Herren)
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Nike AeroSwift
Storm-FIT Aerogami-Laufjacke (Herren)
CHF 259.95
Nike Omni Multi-Court
Nike Omni Multi-Court Schuh für jüngere Kinder
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Schuh für jüngere Kinder
CHF 52
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Dri-FIT ADV Lauf-Tights für Herren
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Nike AeroSwift
Dri-FIT ADV Lauf-Tights für Herren
CHF 135
Nike
Nike Dri-FIT Longsleeve mit Viertelreißverschluss (Mädchen)
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Nike
Dri-FIT Longsleeve mit Viertelreißverschluss (Mädchen)
CHF 52

Laufkleidung für den Winter: Verfolge deine Träume

Der Winter kommt, aber dein Training geht weiter. Dafür haben wir unsere Laufkleidung für den Winter entwickelt. Von wasserdichten Schuhen über eng anliegende Baselayer bis hin zu schützenden Jacken findest du hier alles, was du zum Laufen bei schwierigen Wetterbedingungen brauchst. Achte auf Kleidungsstücke mit leuchtenden Farben und reflektierenden Design-Elementen, damit du bei Regen, Nebel und schlechten Lichtverhältnissen gut zu sehen bist.


Mit Laufschuhen aus dem Winter-Sortiment von Nike bist du bestens gerüstet. Das wasserabweisende Obermaterial sorgt dafür, dass deine Füße länger trocken und geschützt bleiben, während spezielle Materialien an den Knöcheln Wassertropfen, Schlammspritzer und Steinchen fernhalten. Leicht strukturierte Außensohlen aus Gummi bieten dir die Strapazierfähigkeit, die du für das Laufen auf hartem Untergrund brauchst. Wenn du abseits befestigter Wege unterwegs bist, solltest du nach speziellen Trail-Running-Schuhen mit generativen Traktionsmustern Ausschau halten, die dir auf unebenem Terrain maximalen Grip sichern.


An kalten Tagen ist es wichtig, mehrere Schichten zu tragen, um warm zu bleiben. Deshalb findest du in unserem Angebot an Laufzubehör für den Winter viele leichte Baselayer mit optimalem Tragekomfort. Klare Schnitte sind der Garant für eine perfekte Passform, während der zusätzliche Stretchanteil im Gewebe für optimale Bewegungsfreiheit in alle Richtungen sorgt. Wenn du ins Schwitzen kommst, leitet unser bewährtes Nike Dri-FIT Material den Schweiß ab, damit er schnell trocknet. Achte auf Materialien mit Wollanteil, die an besonders kalten Tagen für zusätzliche Isolierung sorgen.


Um deine Ausrüstung für das Laufen im Winter zu vervollständigen, brauchst du eine wasserabweisende Außenschicht. Entdecke leichte Kleidungsstücke, die dir ohne zusätzliches Gewicht oder Volumen den gewünschten Schutz liefern. Verstellbare Kapuzen sind unverzichtbar bei einem plötzlichen Wetterumschwung. Strategisch platzierte Lüftungsschlitze ermöglichen zusätzliche Luftzirkulation an den Stellen, an denen du sie am meisten brauchst. Und wenn plötzlich doch die Sonne scheint, kannst du deine Jacke ganz einfach verstauen und bei dir tragen.