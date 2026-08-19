Winter-Trainingskleidung: warmer Tragekomfort
Die Temperaturen fallen wieder? Trainiere weiter in unserer hochwertigen Gym-Kleidung für den Winter. Die Kollektion umfasst weiche, schweißableitende Hoodies mit Reißverschluss, gemütliche Fleece-Jogginghosen und winterfeste Sneaker, die sich perfekt für Spaziergänge bei Nässe eignen. Halte deinen Körper rundum warm: Bei uns findest du auch praktische Accessoires wie Handschuhe, Halswärmer und Beanies. Und um dich noch besser auf eisige Morgenläufe vorzubereiten, setzt du auf gedämpfte Socken mit dicken Frotteesohlen.
Aktualisiere deine Trainingskleidung für den Winter und kombiniere Sweatshirts und Jogginghosen, die mit der Nike Therma-FIT Technologie ausgestattet sind. Das innovative Gewebe reguliert deine natürliche Körpertemperatur und spendet dir bei kaltem Wetter angenehme Wärme. Das Fleecematerial isoliert optimal und liegt super weich auf der Haut – besonders auf der gebürsteten Innenseite. Du trainierst draußen? Dann greife zu einer leichten Kapuzenjacke mit wasserabweisendem Finish, das dich vor plötzlichen Schauern schützt. Halte auch Ausschau nach mühelos verstaubaren Optionen mit integrierter Tragetasche, die du überallhin mitnehmen kannst.
Die Grundlage für Performance in der kalten Jahreszeit? Ein Longsleeve und die dazu passende Leggings aus geschmeidigem Stretch-Stoff, der jede deiner Bewegungen mitmacht. Dank feuchtigkeitsableitender Materialien genießt du bei intensiven Workouts ein trockenes Tragegefühl, während flache Nähte dem Design Dynamik verleihen und Wundreibung vorbeugen. Ob in die Hose gesteckt oder nicht: Anliegende Oberteile mit erweitertem Saum erlauben vielseitige Tragemöglichkeiten.
Mit Move to Zero wollen wir unseren CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren, um die Zukunft des Sports zu sichern. Unterstütze uns dabei und wähle Trainingskleidung für den Winter mit dem Label „Nachhaltige Materialien“. Das bedeutet, dass unsere Bekleidung zu mindestens 50 % und unsere Schuhe zu mindestens 20 % aus Recyclingmaterial bestehen. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden.