Sportkleidung für den Winter

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Nike Unlimited
Nike Unlimited Vielseitige Repel-Jacke mit Kapuze für Herren
Recyclingmaterialien
Nike Unlimited
Vielseitige Repel-Jacke mit Kapuze für Herren
CHF 110
Nike Pro
Nike Pro Ärmelloses Dri-FIT Fitnessoberteil mit enger Passform für Herren
Bestseller
Nike Pro
Ärmelloses Dri-FIT Fitnessoberteil mit enger Passform für Herren
CHF 42
Nike Pro Dri-FIT
Nike Pro Dri-FIT Leggings für ältere Kinder (Mädchen)
Bestseller
Nike Pro Dri-FIT
Leggings für ältere Kinder (Mädchen)
CHF 42
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT Fitness-Tights für Herren
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Dri-FIT Fitness-Tights für Herren
CHF 50
Nike Omni Multi-Court
Nike Omni Multi-Court Hallenschuh für ältere Kinder
Bestseller
Nike Omni Multi-Court
Hallenschuh für ältere Kinder
29 % Rabatt
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT Fitness-Longsleeve mit enger Passform für Herren
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Dri-FIT Fitness-Longsleeve mit enger Passform für Herren
CHF 50
Nike Primary Fleece
Nike Primary Fleece UV Performance Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss und Dri-FIT-Technologie (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Primary Fleece
UV Performance Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss und Dri-FIT-Technologie (Herren)
30 % Rabatt
Nike Therma
Nike Therma Therma-FIT Herren-Fitnesshose mit offenem Saum
Recyclingmaterialien
Nike Therma
Therma-FIT Herren-Fitnesshose mit offenem Saum
29 % Rabatt
Nike Therma-FIT One
Nike Therma-FIT One Damen-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss
Recyclingmaterialien
Nike Therma-FIT One
Damen-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss
29 % Rabatt
Nike Therma
Nike Therma Schmal zulaufende Therma-FIT Fitnesshose für Herren
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Nike Therma
Schmal zulaufende Therma-FIT Fitnesshose für Herren
29 % Rabatt
Nike Pro Warm
Nike Pro Warm Herren-Tights
Recyclingmaterialien
Nike Pro Warm
Herren-Tights
20 % Rabatt
Nike Therma
Nike Therma Therma-FIT Fitness-Oberteil mit durchgehendem Reißverschluss für Herren
Recyclingmaterialien
Nike Therma
Therma-FIT Fitness-Oberteil mit durchgehendem Reißverschluss für Herren
CHF 85
Nike Unlimited
Nike Unlimited Vielseitige Therma-FIT-Jacke für Herren
Recyclingmaterialien
Nike Unlimited
Vielseitige Therma-FIT-Jacke für Herren
CHF 145
Nike Pro
Nike Pro Fitness-Longsleeve mit Stehkragen für Herren
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Fitness-Longsleeve mit Stehkragen für Herren
CHF 50
Nike Pro Dri-FIT
Nike Pro Dri-FIT Herren-Tights
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Nike Pro Dri-FIT
Herren-Tights
CHF 50
Nike Omni Multi-Court
Nike Omni Multi-Court Schuh für jüngere Kinder
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Nike Omni Multi-Court
Schuh für jüngere Kinder
CHF 52
Nike Primary Fleece
Nike Primary Fleece Performance UV-Rundhalsshirt mit Dri-FIT-Technologie (Herren)
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Nike Primary Fleece
Performance UV-Rundhalsshirt mit Dri-FIT-Technologie (Herren)
CHF 80
Nike Tech Grip
Nike Tech Grip Strick-Trainingshandschuhe 3.0 (Kinder)
Nike Tech Grip
Strick-Trainingshandschuhe 3.0 (Kinder)
CHF 20
Nike Multi Stain Repel
Nike Multi Stain Repel Therma-FIT Jogger (ältere Kinder)
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Nike Multi Stain Repel
Therma-FIT Jogger (ältere Kinder)
CHF 52
Nike Everyday Lightweight
Nike Everyday Lightweight Crew-Trainingssocken (3 Paar)
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Nike Everyday Lightweight
Crew-Trainingssocken (3 Paar)
CHF 17
Nike Everyday Cushioned
Nike Everyday Cushioned Crew-Trainingssocken (6 Paar)
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Nike Everyday Cushioned
Crew-Trainingssocken (6 Paar)
CHF 30
Nike Everyday Cushioned
Nike Everyday Cushioned Crew-Trainingssocken (3 Paar)
Nike Everyday Cushioned
Crew-Trainingssocken (3 Paar)
CHF 17
Nike Everyday Plus Cushioned
Nike Everyday Plus Cushioned Crew-Trainingssocken (3 Paar)
Nike Everyday Plus Cushioned
Crew-Trainingssocken (3 Paar)
CHF 20
Nike Cushioned
Nike Cushioned Crew-Trainingssocken (3 Paar)
Nike Cushioned
Crew-Trainingssocken (3 Paar)
CHF 16.95
Nike Everyday Lightweight
Nike Everyday Lightweight Trainings-Footie-Socken für Damen (3 Paar)
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Nike Everyday Lightweight
Trainings-Footie-Socken für Damen (3 Paar)
CHF 17

Winter-Trainingskleidung: warmer Tragekomfort

Die Temperaturen fallen wieder? Trainiere weiter in unserer hochwertigen Gym-Kleidung für den Winter. Die Kollektion umfasst weiche, schweißableitende Hoodies mit Reißverschluss, gemütliche Fleece-Jogginghosen und winterfeste Sneaker, die sich perfekt für Spaziergänge bei Nässe eignen. Halte deinen Körper rundum warm: Bei uns findest du auch praktische Accessoires wie Handschuhe, Halswärmer und Beanies. Und um dich noch besser auf eisige Morgenläufe vorzubereiten, setzt du auf gedämpfte Socken mit dicken Frotteesohlen.


Aktualisiere deine Trainingskleidung für den Winter und kombiniere Sweatshirts und Jogginghosen, die mit der Nike Therma-FIT Technologie ausgestattet sind. Das innovative Gewebe reguliert deine natürliche Körpertemperatur und spendet dir bei kaltem Wetter angenehme Wärme. Das Fleecematerial isoliert optimal und liegt super weich auf der Haut – besonders auf der gebürsteten Innenseite. Du trainierst draußen? Dann greife zu einer leichten Kapuzenjacke mit wasserabweisendem Finish, das dich vor plötzlichen Schauern schützt. Halte auch Ausschau nach mühelos verstaubaren Optionen mit integrierter Tragetasche, die du überallhin mitnehmen kannst.


Die Grundlage für Performance in der kalten Jahreszeit? Ein Longsleeve und die dazu passende Leggings aus geschmeidigem Stretch-Stoff, der jede deiner Bewegungen mitmacht. Dank feuchtigkeitsableitender Materialien genießt du bei intensiven Workouts ein trockenes Tragegefühl, während flache Nähte dem Design Dynamik verleihen und Wundreibung vorbeugen. Ob in die Hose gesteckt oder nicht: Anliegende Oberteile mit erweitertem Saum erlauben vielseitige Tragemöglichkeiten.


Mit Move to Zero wollen wir unseren CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren, um die Zukunft des Sports zu sichern. Unterstütze uns dabei und wähle Trainingskleidung für den Winter mit dem Label „Nachhaltige Materialien“. Das bedeutet, dass unsere Bekleidung zu mindestens 50 % und unsere Schuhe zu mindestens 20 % aus Recyclingmaterial bestehen. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden.