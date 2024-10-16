So findest du die beste Nike Laufjacke für kaltes Wetter

So findest du die beste Nike Laufjacke (oder -weste) für kaltes Wetter
Einkaufs-Guide
Diese Nike Laufjacken für kaltes Wetter bieten isolierende Wärme und Schutz vor Niederschlägen.
Laufen im Winter kann schön sein, wenn du Ausrüstung für kaltes Wetter hast, die dich vor der Witterung schützt. Die richtige Laufjacke sollte die dringend benötigte Wärme spenden und gleichzeitig atmungsaktiv sein und Schutz vor den Elementen bieten.
Wenn du zu deiner Jacke wasserdichte Laufschuhe und Winterausrüstung wie Laufhandschuhe und ein Stirnband trägst, bist du – unabhängig vom Wetter – gut für das Laufen auf der Straße oder auf dem Trail vorbereitet. Hier stellen wir die besten Laufjacken und -westen für kaltes Wetter von Nike vor. Außerdem erklären wir dir, welche Aspekte du berücksichtigen solltest, wenn du in eine neue Laufjacke für den Winter investierst.
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Die besten Nike Laufjacken für kaltes Wetter
1. Steppjacken und gefütterte Jacken
Steppjacken und Westen sind die am stärksten isolierende Außenschicht, da sie mit Daunen oder synthetischem Material gefüttert sind. Trotz der zusätzlichen Isolierung ist diese Lauf-Outerwear sehr leicht.
Nike Steppjacken zum Laufen im Winter sorgen dank Therma-FIT-Technologie für eine verbesserte Atmungsaktivität bei maximaler Wärme – ohne zusätzlich aufzutragen. Die Jacken dieser Kollektion sind auch mit reflektierenden Details und verstaubaren Kapuzen sowie Belüftungsschlitzen mit Reißverschluss ausgestattet. Einige bieten elastische Daumenöffnungen für zusätzliche Abdeckung sowie einen Fleece-Kragen für ein bequemes Tragegefühl.
Mit einer Jacke mit Nike Therma-FIT ADV gehst du noch einen Schritt weiter. Diese Jacken sind mit einer an den Körper angepassten Technologie versehen, die Körperbereiche isoliert, in denen du die Wärme am meisten brauchst (wie deinen Core). An anderen Bereiches des Körpers (wie deinen Unterarmen) bieten sie jedoch Atmungsaktivität.
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2. Windbreaker
Nike Windbreaker sind leicht und nicht isoliert. Sie sorgen als Außenschicht trotzdem für mehr Wärme, da sie deinen Körper vor Wind schützen. Zudem haben Windbreaker eine locker sitzende Passform, sodass sie an kalten Tagen einfach über dem Baselayer oder Midlayer getragen werden können.
Viele Windbreaker bieten ein wasserfestes Finish, das dich bei leichtem Regen trocken hält. Dank der reflektierenden Details bist du gut sichtbar, auch wenn du im Winter im Dunkeln läufst. Einige Windjacken sind außerdem verstaubar. Du kannst sie also einfach in die Tasche deines Laufgürtels oder deiner Laufweste stecken, wenn dir zu warm wird und du eine Schicht ausziehen möchtest.
3. Regenjacken
Nike Regenjacken bieten Schutz bei Regen oder Schnee. Sie sind häufig aus einem dickeren Material als ein Windbreaker und bieten ein vollständig wasserdichtes Finish. Wenn du eine maximal wasserdichte Jacke suchst, liegst du mit Nike Storm-FIT ADV-Technologie genau richtig.
Eine Kapuze mit Kordelzug kann bei nassem Wetter festgezogen werden und ermöglicht so eine individuelle Passform. Mit strategisch angebrachten reflektierenden Bändern bist du auch bei wenig Licht gut zu sehen und Reißverschlusstaschen sorgen dafür, dass du wichtige Dinge sicher aufbewahren kannst.
4. Laufwesten
Westen isolieren deinen Core, während du die Arme frei hast. Dies kann praktisch sein, wenn du dazu neigst, selbst bei kaltem Wetter beim Laufen zu überhitzen. Diese Westen zum Laufen im Winter sind mit synthetischem Material oder Daunen gefüttert und bieten eine sehr effektive Wärmeregulierung.
Zudem sind sie vielseitig: Wenn die Temperatur unter Null liegt, kannst du sie mit einer leichten Jacke kombinieren. Bei 5 bis 10 Grad kannst du darunter einen Baselayer tragen.
Worauf du bei einer Laufjacke für kaltes Wetter achten solltest
1. Isolierung
Die Isolierung ist einer der wichtigsten Faktoren bei Laufjacken für den Winter. Der Grad der Isolierung sollte der Intensität deines Laufs und den Wetterbedingungen entsprechen. Wenn die Temperatur unter Null liegt, brauchst du vielleicht eine Jacke, die besser isoliert ist. Wenn du bei milden Temperaturen läufst, entscheidest du dich statt einer Isolierung wahrscheinlich für eine winddichte Schicht.
Steppjacken sind am wärmsten und damit eine sehr gute Wahl für Läufe bei eisigen Temperaturen oder wenn du beim Laufen oft frierst. Du kannst dich auch für eine isolierende Weste entscheiden, um für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Wärme am Core und Atmungsaktivität zu sorgen.
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2. Atmungsaktivität
Wenn beim Laufen deine Herzfrequenz steigt, schwitzt du wahrscheinlich. Wenn der Schweiß nicht verdampfen kann und die Feuchtigkeit auf deiner Haut bleibt, kann kalte Luft oder kalter Wind dafür sorgen, dass du frierst.
Wähle Laufjacken aus atmungsaktiven Materialien, z. B. mit integrierter Belüftung. Details wie Belüftungsschlitze mit Reißverschluss und Mesh-Einsätze ermöglichen eine effektivere Ableitung der Körperwärme.
Wasserfeste Jacken sind atmungsaktiver als wasserdichte, bieten jedoch weniger Schutz vor nassem Wetter.
3. Wasser- und winddichte Jacken
Laufjacken bieten unterschiedlichen Wetterschutz. Die meisten sind wasserfest, was bedeutet, dass sie dich bei leichtem Regen trocken halten, aber für stärkeren Regen nicht geeignet sind. Andere sind vollständig wasserdicht.
Wenn du häufig bei Regen oder Schnee läufst, ist eine vollständig wasserdichte Laufjacke für dich vielleicht besser geeignet. Einige Nike Laufjacken sind mit Storm-FIT- und Storm-FIT ADV-Technologie ausgestattet, was Wasser von der Oberfläche ableitet und Läufer:innen vor Wind schützt.
Diese Außenschichten bieten Schutz vor den Elementen, haben aber in der Regel keine isolierenden Eigenschaften. Wenn du häufig überhitzt, solltest du dich vielleicht für eine dieser nicht isolierenden, wasser- oder winddichten Jacken entscheiden. Diese leichten Laufjacken sind zudem vielseitig, da du warme Kleidung darunter tragen kannst, wenn die Temperaturen sinken.
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Häufig gestellte Fragen
Halten Laufjacken warm?
Die Wärme eine Laufjacke für den Winter wird durch den Grad der Isolierung bestimmt. Eine Puffer-Jacke speziell zum Laufen ist wärmer als eine Außenschicht wie eine Regenjacke oder ein Windbreaker. Es ist wichtig, einen Kompromiss zwischen Wärme und Atmungsaktivität zu finden, damit du auch bei Kälte nicht überhitzt. Einige Läufer:innen bevorzugen einen Thermo-Baselayer und einen warmen Midlayer sowie eine Shell-Jacke darüber.
Welche Jacke ist für extreme Kälte am besten geeignet?
Wenn es extrem kalt ist, empfiehlt sich eine isolierende Laufjacke. Du solltest dann unbedingt auch warme Handschuhe und ein Stirnband oder eine Beanie aus Fleece tragen, um deinen Kopf und die Hände vor der Kälte zu schützen. Wenn du bei Eisregen oder Schneefall läufst, kannst du zusätzlich eine ungefütterte, wasserdichte Jacke über deiner Puffer-Jacke tragen. Eine windabweisende Shell-Jacke ist eine gute Ergänzung an klaren, stürmischen Tagen.
Bei welchen Temperaturen solltest du eine Laufjacke tragen?
Je nachdem, wie gut du mit Kälte zurechtkommst, solltest du bei Temperaturen unter Null eine isolierende Laufjacke tragen. Wenn die Temperatur darüber liegt, brauchst du vielleicht nur einen Thermo-Baselayer und eine Außenschicht, wie z. B. eine wasserdichte oder windabweisende Jacke.
Text von: Hannah Singleton