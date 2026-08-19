Kleidung für Damen aus mindestens 50 % nachhaltigen Materialien

(502)
Nike One
Nike One Dri-FIT 2-in-1-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 7,5 cm)
Bestseller
Nike One
Dri-FIT 2-in-1-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 7,5 cm)
CHF 52
Nike Swift
Nike Swift Damen-Laufshorts mit hohem Taillenbund und Taschen (ca. 10 cm)
Bestseller
Nike Swift
Damen-Laufshorts mit hohem Taillenbund und Taschen (ca. 10 cm)
CHF 75
Nike One
Nike One Dri-FIT 2-in-1-Shorts mit mittelhohem Taillenbund für Damen (ca. 7,5 cm)
Bestseller
Nike One
Dri-FIT 2-in-1-Shorts mit mittelhohem Taillenbund für Damen (ca. 7,5 cm)
CHF 52
Nike One Classic
Nike One Classic Dri-FIT Tanktop für Damen
Bestseller
Nike One Classic
Dri-FIT Tanktop für Damen
CHF 35
Nike Tempo
Nike Tempo Dri-FIT-Lauf-Tanktop (Damen)
Bestseller
Nike Tempo
Dri-FIT-Lauf-Tanktop (Damen)
CHF 35
Nike Pro
Nike Pro Bike-Shorts (ca. 7,5 cm) mit mittelhohem Bund (Damen)
+4
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Bike-Shorts (ca. 7,5 cm) mit mittelhohem Bund (Damen)
CHF 35
Nike Swift Aero-FIT
Nike Swift Aero-FIT Kurzarm-Laufoberteil für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Swift Aero-FIT
Kurzarm-Laufoberteil für Damen
CHF 80
FC Barcelona 2026/27 Stadium Away
FC Barcelona 2026/27 Stadium Away Kobe Replika-Fußballtrikot mit Nike Dri-FIT-Technologie (Damen)
Recyclingmaterialien
FC Barcelona 2026/27 Stadium Away
Kobe Replika-Fußballtrikot mit Nike Dri-FIT-Technologie (Damen)
CHF 125
Nike Academy
Nike Academy Dri-FIT Fußballshorts (ca. 10 cm) (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Academy
Dri-FIT Fußballshorts (ca. 10 cm) (Damen)
CHF 30
FC Barcelona 2026/27 Stadium Home
FC Barcelona 2026/27 Stadium Home Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (Damen)
Recyclingmaterialien
FC Barcelona 2026/27 Stadium Home
Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (Damen)
CHF 125
Nike Pro
Nike Pro Fleecehoodie mit Therma-FIT-Technologie (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Fleecehoodie mit Therma-FIT-Technologie (Damen)
CHF 105
Nike Swift Aero-FIT
Nike Swift Aero-FIT Damen-Lauf-Tanktop
Bestseller
Nike Swift Aero-FIT
Damen-Lauf-Tanktop
CHF 75
Nike Swift
Nike Swift Dri-FIT 2-in-1-Laufshorts mit mittelhohem Bund (Damen)
Bestseller
Nike Swift
Dri-FIT 2-in-1-Laufshorts mit mittelhohem Bund (Damen)
CHF 75
NikeCourt Slam
NikeCourt Slam Dri-FIT Tenniskleid für Damen
Recyclingmaterialien
NikeCourt Slam
Dri-FIT Tenniskleid für Damen
CHF 150
Nike Academy
Nike Academy Dri-FIT-Fußballoberteil (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Academy
Dri-FIT-Fußballoberteil (Damen)
CHF 30
Nike Universa
Nike Universa 7/8-Leggings mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
Bestseller
Nike Universa
7/8-Leggings mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
CHF 125
Paris Saint-Germain Windrunner
Paris Saint-Germain Windrunner Nike Football Webhose mit hohem Bund (Damen)
Recyclingmaterialien
Paris Saint-Germain Windrunner
Nike Football Webhose mit hohem Bund (Damen)
CHF 115
Nike Tempo
Nike Tempo Nike Dri-FIT Kurzarm-Laufoberteil für Damen
Bestseller
Nike Tempo
Nike Dri-FIT Kurzarm-Laufoberteil für Damen
CHF 40
Nike Tempo
Nike Tempo Dri-FIT Kurztanktop aus Mesh (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Tempo
Dri-FIT Kurztanktop aus Mesh (Damen)
CHF 35
Nike One Classic
Nike One Classic Dri-FIT-Kurzarmshirt (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike One Classic
Dri-FIT-Kurzarmshirt (Damen)
CHF 40
Caitlin Clark Indiana Fever 2026 Rebel Edition
Caitlin Clark Indiana Fever 2026 Rebel Edition Nike Dri-FIT WNBA Rebel Trikot
Recyclingmaterialien
Caitlin Clark Indiana Fever 2026 Rebel Edition
Nike Dri-FIT WNBA Rebel Trikot
CHF 110
Brasilianische Nationalmannschaft 2026 Stadium Home
Brasilianische Nationalmannschaft 2026 Stadium Home Nike Dri-FIT Fußballtrikot (Damen)
Recyclingmaterialien
Brasilianische Nationalmannschaft 2026 Stadium Home
Nike Dri-FIT Fußballtrikot (Damen)
CHF 125
Nike One
Nike One 7/8-Leggings mit hohem Bund für Damen
Recyclingmaterialien
Nike One
7/8-Leggings mit hohem Bund für Damen
CHF 57
NikeCourt Ace Advantage
NikeCourt Ace Advantage Dri-FIT-Tennisshorts für Damen
Recyclingmaterialien
NikeCourt Ace Advantage
Dri-FIT-Tennisshorts für Damen
CHF 80
Nike Swift
Nike Swift UV Lauf-Longsleeve mit Rundhalsausschnitt und Dri-FIT-Technologie (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Swift
UV Lauf-Longsleeve mit Rundhalsausschnitt und Dri-FIT-Technologie (Damen)
CHF 75
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT Kurztanktop für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Dri-FIT Kurztanktop für Damen
CHF 42
Nike Swift Breathe
Nike Swift Breathe Dri-Fit Laufshorts mit integriertem Slip und mittelhohem Bund (Damen, ca. 6,5 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Swift Breathe
Dri-Fit Laufshorts mit integriertem Slip und mittelhohem Bund (Damen, ca. 6,5 cm)
CHF 70
Nike One
Nike One Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
+1
Recyclingmaterialien
Nike One
Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
CHF 35
Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson"
Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson" Verkürztes Lauf-Tanktop mit Dri-FIT ADV-Technologie (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson"
Verkürztes Lauf-Tanktop mit Dri-FIT ADV-Technologie (Damen)
CHF 80
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Dri-FIT ADV Laufshorts mit mittelhohem Bund und Innenslip (Damen, ca. 7,5 cm)
Recyclingmaterialien
Nike AeroSwift
Dri-FIT ADV Laufshorts mit mittelhohem Bund und Innenslip (Damen, ca. 7,5 cm)
CHF 94.95
A'ja Wilson
A'ja Wilson A'symmetric wendbares Dri-FIT Basketballoberteil (Damen)
Recyclingmaterialien
A'ja Wilson
A'symmetric wendbares Dri-FIT Basketballoberteil (Damen)
CHF 64.95
Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson"
Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson" Dri-FIT ADV Lauf-Tights für Damen
Recyclingmaterialien
Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson"
Dri-FIT ADV Lauf-Tights für Damen
CHF 85
Nike ACG GOAT
Nike ACG GOAT Pack-Weste (5 l)
Recyclingmaterialien
Nike ACG GOAT
Pack-Weste (5 l)
CHF 155
AFC Richmond 2026 Stadium Home
AFC Richmond 2026 Stadium Home Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (Damen)
Recyclingmaterialien
AFC Richmond 2026 Stadium Home
Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (Damen)
CHF 125
Nike One
Nike One Dri-FIT Kurzarm-Oberteil für Damen
Recyclingmaterialien
Nike One
Dri-FIT Kurzarm-Oberteil für Damen
CHF 45
ACG Wolf Tree
ACG Wolf Tree Rundhalsshirt
Recyclingmaterialien
ACG Wolf Tree
Rundhalsshirt
CHF 135
Nike ACG
Nike ACG Dri-FIT Traillaufshorts mit Innenslip (ca. 10 cm, Damen)
Recyclingmaterialien
Nike ACG
Dri-FIT Traillaufshorts mit Innenslip (ca. 10 cm, Damen)
CHF 80
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Dri-FIT 2-in-1-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 7,5 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Pro Sculpt
Dri-FIT 2-in-1-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 7,5 cm)
CHF 64.95
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Shorts mit mittelhohem Bund für Damen (ca. 13 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Pro 365
Shorts mit mittelhohem Bund für Damen (ca. 13 cm)
CHF 37
Nike Tempo
Nike Tempo Eng anliegende Laufshorts (ca. 10 cm) mit hohem Bund für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Tempo
Eng anliegende Laufshorts (ca. 10 cm) mit hohem Bund für Damen
CHF 42
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material Shorts mit mittelhohem Bund (Damen)
+2
Recyclingmaterialien
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material
Shorts mit mittelhohem Bund (Damen)
CHF 40
Nike Storm-FIT Swift
Nike Storm-FIT Swift Damen-Laufjacke
Recyclingmaterialien
Nike Storm-FIT Swift
Damen-Laufjacke
CHF 160
Nike Victory
Nike Victory Dri-FIT Tennisrock mit hohem Bund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Victory
Dri-FIT Tennisrock mit hohem Bund (Damen)
CHF 70
Nike Pro Sculpt "Keely Hodgkinson"
Nike Pro Sculpt "Keely Hodgkinson" Dri-FIT Longsleeve-Oberteil für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Pro Sculpt "Keely Hodgkinson"
Dri-FIT Longsleeve-Oberteil für Damen
CHF 70
Französische Nationalmannschaft 2026 Stadion-Heimtrikot
Französische Nationalmannschaft 2026 Stadion-Heimtrikot Nike Dri-FIT Fußballtrikot (Damen)
Recyclingmaterialien
Französische Nationalmannschaft 2026 Stadion-Heimtrikot
Nike Dri-FIT Fußballtrikot (Damen)
CHF 125
Englische Nationalmannschaft 2026 Match-Heimtrikot
Englische Nationalmannschaft 2026 Match-Heimtrikot Nike Aero-FIT Fußballtrikot (Damen)
Recyclingmaterialien
Englische Nationalmannschaft 2026 Match-Heimtrikot
Nike Aero-FIT Fußballtrikot (Damen)
CHF 185
Nike One
Nike One Capri-Leggings mit hohem Bund für Damen
Recyclingmaterialien
Nike One
Capri-Leggings mit hohem Bund für Damen
CHF 52
Nike Tempo
Nike Tempo Dri-Fit Laufshorts mit Innenslip und mittelhohem Bund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Tempo
Dri-Fit Laufshorts mit Innenslip und mittelhohem Bund (Damen)
CHF 42
Jordan Sport
Jordan Sport Dri-FIT Tanktop für Damen
Recyclingmaterialien
Jordan Sport
Dri-FIT Tanktop für Damen
CHF 64.95
Nike Pro
Nike Pro 2-in-1-Shorts für Damen
Bestseller
Nike Pro
2-in-1-Shorts für Damen
CHF 50
Nike Tempo
Nike Tempo Lauf-Leggings mit 7/8-Länge und hohem Bund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Tempo
Lauf-Leggings mit 7/8-Länge und hohem Bund (Damen)
CHF 70
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Pro Sculpt
Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
CHF 75
Nike Universa
Nike Universa Bike Shorts mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen, ca. 12,5 cm)
Bestseller
Nike Universa
Bike Shorts mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen, ca. 12,5 cm)
CHF 80
NikeCourt Advantage
NikeCourt Advantage Dri-FIT Kurzarm-Tennisoberteil für Damen
Recyclingmaterialien
NikeCourt Advantage
Dri-FIT Kurzarm-Tennisoberteil für Damen
CHF 70
Nike Studio Fleece mittleres Gewicht
Nike Studio Fleece mittleres Gewicht Oversize-Damen-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss
Recyclingmaterialien
Nike Studio Fleece mittleres Gewicht
Oversize-Damen-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss
CHF 80
FC Barcelona 2026/27 Stadium Third
FC Barcelona 2026/27 Stadium Third Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (Damen)
Frisch eingetroffen
FC Barcelona 2026/27 Stadium Third
Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (Damen)
CHF 125
Nike Tempo
Nike Tempo Dri-FIT Lauf-Tanktop mit Viertelreißverschluss (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Tempo
Dri-FIT Lauf-Tanktop mit Viertelreißverschluss (Damen)
CHF 55
Nike One
Nike One Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
Recyclingmaterialien
Nike One
Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
CHF 64.95
Nike Tempo Flash
Nike Tempo Flash Dri-FIT Lauf-Tanktop mit Viertelreißverschluss (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Tempo Flash
Dri-FIT Lauf-Tanktop mit Viertelreißverschluss (Damen)
CHF 64.95
Paris Saint-Germain Away
Paris Saint-Germain Away Nike Dri-FIT Pre-Match-Fußballoberteil (Damen)
Recyclingmaterialien
Paris Saint-Germain Away
Nike Dri-FIT Pre-Match-Fußballoberteil (Damen)
CHF 80
Nike One mit nahtloser Vorderseite
Nike One mit nahtloser Vorderseite Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
Bestseller
Nike One mit nahtloser Vorderseite
Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
CHF 57
Jordanien Anthem
Jordanien Anthem Jacke (Damen)
Recyclingmaterialien
Jordanien Anthem
Jacke (Damen)
CHF 135
Nike Golf Club
Nike Golf Club Golf-Longsleeve mit UV-Schutz und Dri-FIT-Technologie (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Golf Club
Golf-Longsleeve mit UV-Schutz und Dri-FIT-Technologie (Damen)
CHF 85
Nike Universa
Nike Universa 7/8-Mesh-Leggings mit hohem Bund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Universa
7/8-Mesh-Leggings mit hohem Bund (Damen)
CHF 135
Beşiktaş J.K. 2026/27 Third
Beşiktaş J.K. 2026/27 Third Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (Damen)
Frisch eingetroffen
Beşiktaş J.K. 2026/27 Third
Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (Damen)
CHF 125
Nike Victory
Nike Victory Dri-FIT gerade geschnittener Tennisrock (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Victory
Dri-FIT gerade geschnittener Tennisrock (Damen)
CHF 64.95
Norwegische Nationalmannschaft 2026 Stadion Heimspiel
Norwegische Nationalmannschaft 2026 Stadion Heimspiel Nike Dri-FIT Fußballtrikot (Damen)
Ausverkauft
Norwegische Nationalmannschaft 2026 Stadion Heimspiel
Nike Dri-FIT Fußballtrikot (Damen)
CHF 125
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Verkürztes Lauf-Tanktop mit Dri-FIT ADV-Technologie (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike AeroSwift
Verkürztes Lauf-Tanktop mit Dri-FIT ADV-Technologie (Damen)
CHF 99.95
Nike Swift
Nike Swift Verstaubare Repel-Laufjacke (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Swift
Verstaubare Repel-Laufjacke (Damen)
CHF 135
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material Oversize-Hoodie für Damen
+2
Recyclingmaterialien
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material
Oversize-Hoodie für Damen
CHF 75
Jordan Sport
Jordan Sport Diamond Shorts für Damen (ca. 10 cm)
Frisch eingetroffen
Jordan Sport
Diamond Shorts für Damen (ca. 10 cm)
CHF 57
FC Barcelona Third
FC Barcelona Third Nike Dri-FIT Pre-Match-Fußballoberteil (Damen)
Frisch eingetroffen
FC Barcelona Third
Nike Dri-FIT Pre-Match-Fußballoberteil (Damen)
CHF 80
Jordan Sport
Jordan Sport Dri-FIT Tanktop für Damen
Recyclingmaterialien
Jordan Sport
Dri-FIT Tanktop für Damen
CHF 64.95
Nike Pro
Nike Pro 2-in-1-Shorts für Damen
Bestseller
Nike Pro
2-in-1-Shorts für Damen
CHF 50
Nike Tempo
Nike Tempo Lauf-Leggings mit 7/8-Länge und hohem Bund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Tempo
Lauf-Leggings mit 7/8-Länge und hohem Bund (Damen)
CHF 70
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Pro Sculpt
Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
CHF 75
Nike Universa
Nike Universa Bike Shorts mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen, ca. 12,5 cm)
Bestseller
Nike Universa
Bike Shorts mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen, ca. 12,5 cm)
CHF 80
NikeCourt Advantage
NikeCourt Advantage Dri-FIT Kurzarm-Tennisoberteil für Damen
Recyclingmaterialien
NikeCourt Advantage
Dri-FIT Kurzarm-Tennisoberteil für Damen
CHF 70
Nike Studio Fleece mittleres Gewicht
Nike Studio Fleece mittleres Gewicht Oversize-Damen-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss
Recyclingmaterialien
Nike Studio Fleece mittleres Gewicht
Oversize-Damen-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss
CHF 80
FC Barcelona 2026/27 Stadium Third
FC Barcelona 2026/27 Stadium Third Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (Damen)
Frisch eingetroffen
FC Barcelona 2026/27 Stadium Third
Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (Damen)
CHF 125
Nike Tempo
Nike Tempo Dri-FIT Lauf-Tanktop mit Viertelreißverschluss (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Tempo
Dri-FIT Lauf-Tanktop mit Viertelreißverschluss (Damen)
CHF 55
Nike One
Nike One Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
Recyclingmaterialien
Nike One
Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
CHF 64.95
Nike Tempo Flash
Nike Tempo Flash Dri-FIT Lauf-Tanktop mit Viertelreißverschluss (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Tempo Flash
Dri-FIT Lauf-Tanktop mit Viertelreißverschluss (Damen)
CHF 64.95
Paris Saint-Germain Away
Paris Saint-Germain Away Nike Dri-FIT Pre-Match-Fußballoberteil (Damen)
Recyclingmaterialien
Paris Saint-Germain Away
Nike Dri-FIT Pre-Match-Fußballoberteil (Damen)
CHF 80
Nike One mit nahtloser Vorderseite
Nike One mit nahtloser Vorderseite Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
Bestseller
Nike One mit nahtloser Vorderseite
Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
CHF 57
Jordanien Anthem
Jordanien Anthem Jacke (Damen)
Recyclingmaterialien
Jordanien Anthem
Jacke (Damen)
CHF 135
Nike Golf Club
Nike Golf Club Golf-Longsleeve mit UV-Schutz und Dri-FIT-Technologie (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Golf Club
Golf-Longsleeve mit UV-Schutz und Dri-FIT-Technologie (Damen)
CHF 85
Nike Universa
Nike Universa 7/8-Mesh-Leggings mit hohem Bund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Universa
7/8-Mesh-Leggings mit hohem Bund (Damen)
CHF 135
Beşiktaş J.K. 2026/27 Third
Beşiktaş J.K. 2026/27 Third Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (Damen)
Frisch eingetroffen
Beşiktaş J.K. 2026/27 Third
Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (Damen)
CHF 125
Nike Victory
Nike Victory Dri-FIT gerade geschnittener Tennisrock (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Victory
Dri-FIT gerade geschnittener Tennisrock (Damen)
CHF 64.95
Norwegische Nationalmannschaft 2026 Stadion Heimspiel
Norwegische Nationalmannschaft 2026 Stadion Heimspiel Nike Dri-FIT Fußballtrikot (Damen)
Ausverkauft
Norwegische Nationalmannschaft 2026 Stadion Heimspiel
Nike Dri-FIT Fußballtrikot (Damen)
CHF 125
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Verkürztes Lauf-Tanktop mit Dri-FIT ADV-Technologie (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike AeroSwift
Verkürztes Lauf-Tanktop mit Dri-FIT ADV-Technologie (Damen)
CHF 99.95
Nike Swift
Nike Swift Verstaubare Repel-Laufjacke (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Swift
Verstaubare Repel-Laufjacke (Damen)
CHF 135
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material Oversize-Hoodie für Damen
+2
Recyclingmaterialien
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material
Oversize-Hoodie für Damen
CHF 75
Jordan Sport
Jordan Sport Diamond Shorts für Damen (ca. 10 cm)
Frisch eingetroffen
Jordan Sport
Diamond Shorts für Damen (ca. 10 cm)
CHF 57
FC Barcelona Third
FC Barcelona Third Nike Dri-FIT Pre-Match-Fußballoberteil (Damen)
Frisch eingetroffen
FC Barcelona Third
Nike Dri-FIT Pre-Match-Fußballoberteil (Damen)
CHF 80
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Nachhaltige Damenmode: ein Schritt in die richtige Richtung

Du kannst dich beim Shoppen noch besser fühlen, wenn du dich für unsere nachhaltige Mode für Damen entscheidest. Sei es auf dem Weg zum Fitnessstudio, auf dem Spielfeld oder beim Anfeuern auf der Tribüne – hier findest du für jede Situation das Richtige. Was dich erwartet? Innovative Technologien, die speziell dafür entwickelt wurden, dir zum Erfolg zu verhelfen. Wie beispielsweise unsere nachhaltige Damenkleidung mit Nike Dri-FIT. Dieser ausgezeichnete Stoff leitet den Schweiß von der Haut ab, damit du es jederzeit angenehm kühl und trocken hast. Oder auch unsere Therma-FIT Technologie, die deine natürliche Körperwärme zwischen den Gewebefasern speichert und somit kuschelige Wärme ohne all das unnötige Zusatzgewicht ermöglicht.


Bei unserer nachhaltigen Nike Kleidung für Damen kannst du dich auf softe, glatte Materialien freuen, die mit reichlich Stretch-Fasern versehen sind. Es hält dich also nichts vom Wesentlichen ab, während du an deiner Performance arbeitest. Dank der großen Auswahl an Farben und Styles findest du außerdem garantiert etwas für deinen individuellen Look. Und der Nike Swoosh? Ist natürlich auch immer mit dabei – auf Brust, Bündchen & Co. sorgt er für den unverwechselbaren Farbakzent.


Bei der Materialbeschaffung für unsere nachhaltige Damenbekleidung gehen wir keine Kompromisse ein: Wir legen großen Wert darauf, wie die Rohstoffe angebaut, geerntet und verarbeitet werden, und verwenden auch jede Menge recycelte Materialien. Wiederverwerteter Polyester verringert den Abfall und reduziert die CO₂-Emissionen im Vergleich zu neu produziertem Polyester um etwa 30 %. Die Produktion von Bio-Baumwolle erfordert hingegen weniger Wasser und Chemikalien als herkömmlich angebaute Baumwolle. Das Resultat? Du genießt die gleiche hohe Qualität und Leistung, aber mit weniger negativen Auswirkungen auf die Umwelt.


Mit Move to Zero wollen wir unseren CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren, um die Zukunft des Sports zu sichern. Das findest du gut? Dann hol dir Nike Damenmode, die mit dem Label „Nachhaltige Materialien“ gekennzeichnet ist. Das bedeutet, dass unsere Bekleidung zu mindestens 50 % aus Recyclingmaterial besteht. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden.