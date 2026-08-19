Nachhaltige Damenmode: ein Schritt in die richtige Richtung
Du kannst dich beim Shoppen noch besser fühlen, wenn du dich für unsere nachhaltige Mode für Damen entscheidest. Sei es auf dem Weg zum Fitnessstudio, auf dem Spielfeld oder beim Anfeuern auf der Tribüne – hier findest du für jede Situation das Richtige. Was dich erwartet? Innovative Technologien, die speziell dafür entwickelt wurden, dir zum Erfolg zu verhelfen. Wie beispielsweise unsere nachhaltige Damenkleidung mit Nike Dri-FIT. Dieser ausgezeichnete Stoff leitet den Schweiß von der Haut ab, damit du es jederzeit angenehm kühl und trocken hast. Oder auch unsere Therma-FIT Technologie, die deine natürliche Körperwärme zwischen den Gewebefasern speichert und somit kuschelige Wärme ohne all das unnötige Zusatzgewicht ermöglicht.
Bei unserer nachhaltigen Nike Kleidung für Damen kannst du dich auf softe, glatte Materialien freuen, die mit reichlich Stretch-Fasern versehen sind. Es hält dich also nichts vom Wesentlichen ab, während du an deiner Performance arbeitest. Dank der großen Auswahl an Farben und Styles findest du außerdem garantiert etwas für deinen individuellen Look. Und der Nike Swoosh? Ist natürlich auch immer mit dabei – auf Brust, Bündchen & Co. sorgt er für den unverwechselbaren Farbakzent.
Bei der Materialbeschaffung für unsere nachhaltige Damenbekleidung gehen wir keine Kompromisse ein: Wir legen großen Wert darauf, wie die Rohstoffe angebaut, geerntet und verarbeitet werden, und verwenden auch jede Menge recycelte Materialien. Wiederverwerteter Polyester verringert den Abfall und reduziert die CO₂-Emissionen im Vergleich zu neu produziertem Polyester um etwa 30 %. Die Produktion von Bio-Baumwolle erfordert hingegen weniger Wasser und Chemikalien als herkömmlich angebaute Baumwolle. Das Resultat? Du genießt die gleiche hohe Qualität und Leistung, aber mit weniger negativen Auswirkungen auf die Umwelt.
Mit Move to Zero wollen wir unseren CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren, um die Zukunft des Sports zu sichern. Das findest du gut? Dann hol dir Nike Damenmode, die mit dem Label „Nachhaltige Materialien“ gekennzeichnet ist. Das bedeutet, dass unsere Bekleidung zu mindestens 50 % aus Recyclingmaterial besteht. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden.