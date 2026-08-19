Nike Air Max Dn für Damen: Power für deine Performance
Entdecke die nächste Generation von Sportschuhen. Jedes Paar unserer Damen Nike Air Max Dn ist mit dem Dynamic Air-Element ausgestattet. Während eine Tube dir im Fersenbereich ein hohes Druckniveau bietet, ist der Druck im Mittelfußbereich niedriger. Diese differenzierte Dämpfung sorgt für maximale Effizienz, da sich die Luft bei jedem Schritt zwischen den Kammern bewegt. Das Ergebnis ist ein ultrageschmeidiges Abrollen – damit du dich ganz auf dein Workout konzentrieren kannst.
Unsere Nike Dn für Frauen schützen deine Muskeln und Gelenke, während du trainierst. Der besonders weiche Schaumstoff in der Sohle dämpft den Aufprall bei jedem Schritt und beugt sowohl Verletzungen als auch Erschöpfung vor. Währenddessen erhöhen strukturierte Außensohlen Grip und Stabilität – teste deine Grenzen also unbesorgt aus.
Wir bei Nike sind der Ansicht, dass deine Schuhe dir Flügel verleihen sollten. Dementsprechend verfügen unsere Nike Air Max Dn für Damen über ein mehrlagiges Mesh-Obermaterial, das die natürlichen Bewegungen deines Fußes mitmacht. Zudem gewährleisten leichte Materialien, dass du kein Gramm zu viel trägst. Dank der gewebten Struktur ist auch optimale Luftzirkulation und Atmungsaktivität gewährleistet. Und der haptische Print sorgt für einen strukturierten Look, mit dem deine Sneaker so gut aussehen, wie sie sich anfühlen.
Mit Move to Zero wollen wir unseren CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren, um die Zukunft des Sports zu sichern. Das bedeutet, dass unsere Schuhe zu mindestens 20 % aus Recyclingmaterial bestehen. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden. Und seit 2008 werden sämtliche Nike Air-Elemente in unseren Fabriken in Oregon und Missouri mit mindestens 25 % Produktionsabfällen gefertigt. Trage deinen Teil dazu bei und setze auf Nike Dn für Damen mit dem Label „Nachhaltige Materialien“.