Nike Air Max 1 für Damen: kompromissloser Komfort
Komfort steht bei Nike immer an erster Stelle – deshalb wird dich unser Air Max 1 für Damen auch jenseits der Zielgeraden unterstützen. Eine erstklassige Dämpfung gepaart mit eleganten Designlinien sorgen dafür, dass du in diesem Sneaker sowohl im Fitnessstudio als auch auf der Straße eine gute Figur machst. Egal, ob du zum Laufen gehen oder die Stadt erkunden willst: Die Max Air-Technologie schenkt dir hohen Komfort und maximalen Support, sodass du wie auf Wolken läufst, während deine Füße merklich entspannen. Die leichtgewichtige und reaktionsfreudige Konstruktion absorbiert den Aufprall und sorgt für unbeschwerte, federleichte Schritte. Dank des charakteristischen 4-Fenster-Designs kannst du sogar einen Blick auf unsere innovativen Max Air-Elemente in der Zwischensohle erhaschen.
Mit unserem Air Max 1 für Damen bist du bei jedem Wetter bestens gerüstet. Ein wellenförmiger Schlammschutz schützt die Schuhe vor Spritzwasser, während die Außensohle aus Gummi sicheren Halt auf rutschigen Oberflächen gewährleistet. Wähle ein Modell mit synthetischem Obermaterial, das dank wasserabweisender Eigenschaften bei regnerischem Wetter punkten kann. Legst du hingegen viel Wert auf Strapazierfähigkeit, entscheide dich für ein Obermaterial aus Canvas und Leder, das gerade bei täglichem Gebrauch überzeugt. Der Nike Air Max 1 für Damen verfügt über einen gepolsterten, niedrig geschnittenen Schuhkragen, der sich angenehm trägt und das An- und Ausziehen erleichtert. Du trainierst häufig im Sommer? Dann greife zu einem Modell mit luftigen Mesh-Einsätzen, die genau jene Stellen am Fuß belüften, die von der Luftzirkulation am meisten profitieren.
Mit Move to Zero wollen wir den CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren. Möchtest du uns bei dieser Mission unterstützen? Dann achte beim Kauf von Nike Air Max 1 für Damen auf das Label „Nachhaltige Materialien“. Das bedeutet, dass unsere Schuhe zu mindestens 20 % aus Recyclingmaterial bestehen. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden. Seit 2008 werden sämtliche Nike Air-Elemente in unseren Fabriken in Oregon und Missouri mit mindestens 25 % Produktionsabfällen gefertigt.