Nike Blazer Low Top-Schuhe
Ob in den neuesten Farbgebungen von Nike oder in einem von dir gestalteten, individuellen Look: Nike Blazer Low Top-Schuhe vereinen Retrostyle mit modernem Tragekomfort. Mit Zoom Air-Elementen im Fersenbereich und einer Außensohle aus Gummi bieten diese Schuhe Dämpfung und Grip bei jedem Schritt. Erleb die flexible Strapazierfähigkeit von Nike Blazer Schuhen für Herren und Damen oder hol dir dein Modell aus der Nike Blazer Mid Top-Kollektion für noch mehr Dämpfung und Tragekomfort.