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Blau Shorts

Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material Shorts mit mittelhohem Bund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material
Shorts mit mittelhohem Bund (Damen)
CHF 40
Paris Saint-Germain Tech Fleece
Paris Saint-Germain Tech Fleece Nike Fußballshorts für Herren
Paris Saint-Germain Tech Fleece
Nike Fußballshorts für Herren
CHF 99.95
Nike One
Nike One Dri-FIT 2-in-1-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 7,5 cm)
Bestseller
Nike One
Dri-FIT 2-in-1-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 7,5 cm)
CHF 52
Nike Stride
Nike Stride Dri-FIT-Laufshorts mit Futter (ca. 18 cm) (Herren)
Bestseller
Nike Stride
Dri-FIT-Laufshorts mit Futter (ca. 18 cm) (Herren)
CHF 64.95
NikeCourt Victory
NikeCourt Victory Dri-FIT Tennisshorts für Herren (ca. 18 cm)
Recyclingmaterialien
NikeCourt Victory
Dri-FIT Tennisshorts für Herren (ca. 18 cm)
CHF 52
Brasilien 2026 Heimstadion
Brasilien 2026 Heimstadion Nike Dri-FIT Replika-Fußballshorts (Herren)
Recyclingmaterialien
Brasilien 2026 Heimstadion
Nike Dri-FIT Replika-Fußballshorts (Herren)
CHF 64.95
Jordan
Jordan Mesh-Diamond-Shorts für Herren
Recyclingmaterialien
Jordan
Mesh-Diamond-Shorts für Herren
CHF 64.95
FC Barcelona 2026/27 Stadion Heimspiel
FC Barcelona 2026/27 Stadion Heimspiel Nike Dri-FIT Replika-Fußballshorts (ältere Kinder)
Bestseller
FC Barcelona 2026/27 Stadion Heimspiel
Nike Dri-FIT Replika-Fußballshorts (ältere Kinder)
CHF 50
Nike One
Nike One Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
Recyclingmaterialien
Nike One
Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
CHF 35
Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson"
Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson" Dri-FIT ADV Lauf-Tights für Damen
Recyclingmaterialien
Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson"
Dri-FIT ADV Lauf-Tights für Damen
CHF 85
FC Barcelona 2026/27 Stadion Heimspiel
FC Barcelona 2026/27 Stadion Heimspiel Nike Dri-FIT Replika-Fußballshorts (Herren)
Recyclingmaterialien
FC Barcelona 2026/27 Stadion Heimspiel
Nike Dri-FIT Replika-Fußballshorts (Herren)
CHF 64.95
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Shorts mit mittelhohem Bund für Damen (ca. 13 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Pro 365
Shorts mit mittelhohem Bund für Damen (ca. 13 cm)
CHF 37
NikeCourt Slam
NikeCourt Slam Dri-FIT Tennisshorts (Herren)
Recyclingmaterialien
NikeCourt Slam
Dri-FIT Tennisshorts (Herren)
CHF 105
Brasilien 2026 Heimstadion
Brasilien 2026 Heimstadion Nike Dri-FIT Replika-Fußballshorts (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
Brasilien 2026 Heimstadion
Nike Dri-FIT Replika-Fußballshorts (ältere Kinder)
CHF 50
England 2026 Auswärtsstadion
England 2026 Auswärtsstadion Nike Dri-FIT Replika Fußballshorts für Herren
Recyclingmaterialien
England 2026 Auswärtsstadion
Nike Dri-FIT Replika Fußballshorts für Herren
CHF 64.95
Jordan Sport
Jordan Sport Diamond Shorts für Damen (ca. 10 cm)
Frisch eingetroffen
Jordan Sport
Diamond Shorts für Damen (ca. 10 cm)
CHF 57
Ja
Ja Dri-FIT-Basketballshorts für Herren (ca. 20,5 cm)
Frisch eingetroffen
Ja
Dri-FIT-Basketballshorts für Herren (ca. 20,5 cm)
CHF 57
Nike Stride
Nike Stride Dri-FIT 2-in-1-Laufshorts (ca. 18 cm) (Herren)
Frisch eingetroffen
Nike Stride
Dri-FIT 2-in-1-Laufshorts (ca. 18 cm) (Herren)
CHF 75
Nike Miler
Nike Miler Laufshorts mit Innenslip, Print und Dri-FIT-Technologie (Herren, ca. 18 cm)
Frisch eingetroffen
Nike Miler
Laufshorts mit Innenslip, Print und Dri-FIT-Technologie (Herren, ca. 18 cm)
CHF 52
NikeCourt Slam
NikeCourt Slam Dri-FIT Tennisshorts (Herren)
Frisch eingetroffen
NikeCourt Slam
Dri-FIT Tennisshorts (Herren)
CHF 105
Norwegen Strike
Norwegen Strike Nike Dri-FIT Fußballshorts aus Strickmaterial (Herren)
Ausverkauft
Norwegen Strike
Nike Dri-FIT Fußballshorts aus Strickmaterial (Herren)
CHF 55
Brasilien 2026 Auswärtsstadion
Brasilien 2026 Auswärtsstadion Jordan Dri-FIT Replika-Fußballshorts (Herren)
Recyclingmaterialien
Brasilien 2026 Auswärtsstadion
Jordan Dri-FIT Replika-Fußballshorts (Herren)
CHF 64.95
NikeCourt Ace Advantage
NikeCourt Ace Advantage Dri-FIT-Tennisshorts für Damen
Frisch eingetroffen
NikeCourt Ace Advantage
Dri-FIT-Tennisshorts für Damen
CHF 80
Nike Pro
Nike Pro Bike-Shorts (ca. 7,5 cm) mit mittelhohem Bund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Bike-Shorts (ca. 7,5 cm) mit mittelhohem Bund (Damen)
CHF 37
Maßgeschneiderte Performance von Nike
Maßgeschneiderte Performance von Nike Nike Dri-FIT Golf-Shorts (Herren)
Recyclingmaterialien
Maßgeschneiderte Performance von Nike
Nike Dri-FIT Golf-Shorts (Herren)
CHF 105
NikeCourt Advantage
NikeCourt Advantage Dri-FIT-Tennisshorts (ca. 15,5 cm (Herren)
Recyclingmaterialien
NikeCourt Advantage
Dri-FIT-Tennisshorts (ca. 15,5 cm (Herren)
CHF 70
Nike One
Nike One Dri-FIT-Shorts mit mittelhohem Bund und Futter für Damen (ca. 7,5 cm)
Recyclingmaterialien
Nike One
Dri-FIT-Shorts mit mittelhohem Bund und Futter für Damen (ca. 7,5 cm)
CHF 45
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadion Heimspiel
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadion Heimspiel Nike Dri-FIT Replika-Fußballshorts (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadion Heimspiel
Nike Dri-FIT Replika-Fußballshorts (ältere Kinder)
CHF 50
Nike Velocity
Nike Velocity Dri-FIT-Golfshorts (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Velocity
Dri-FIT-Golfshorts (Herren)
CHF 70
Nike Academy
Nike Academy Nike Dri-FIT Fußballshorts für Herren
Recyclingmaterialien
Nike Academy
Nike Dri-FIT Fußballshorts für Herren
CHF 30
Dallas Mavericks Icon Edition
Dallas Mavericks Icon Edition Nike NBA Swingman Shorts für Herren
Recyclingmaterialien
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CHF 80
Nike Stride
Nike Stride Dri-FIT Laufshorts (Herren)
Frisch eingetroffen
Nike Stride
Dri-FIT Laufshorts (Herren)
CHF 75
Nike Club
Nike Club French-Terry-Alumni-Shorts für Herren
Nike Club
French-Terry-Alumni-Shorts für Herren
CHF 52
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Boyshorts mit mittelhohem Bund und Kordelzug (ca. 5 cm, Damen)
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Boyshorts mit mittelhohem Bund und Kordelzug (ca. 5 cm, Damen)
CHF 85
Jordan Sport
Jordan Sport Dri-FIT Y2K Shorts (Herren)
Jordan Sport
Dri-FIT Y2K Shorts (Herren)
CHF 52
FC Barcelona 2026/27 Stadion Heimspiel
FC Barcelona 2026/27 Stadion Heimspiel Nike Dri-FIT Replica Fußballshorts (Damen)
Recyclingmaterialien
FC Barcelona 2026/27 Stadion Heimspiel
Nike Dri-FIT Replica Fußballshorts (Damen)
CHF 64.95
Nike Challenger
Nike Challenger Dri-FIT-Laufshorts mit Futter für Herren (ca. 18 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Challenger
Dri-FIT-Laufshorts mit Futter für Herren (ca. 18 cm)
CHF 45
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT Shorts (Herren, ca. 15 cm)
Recyclingmaterialien
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Dri-FIT Shorts (Herren, ca. 15 cm)
CHF 110
Nike Sportswear Chill Knit
Nike Sportswear Chill Knit Shorts mit mittelhohem Bund (Damen)
Nike Sportswear Chill Knit
Shorts mit mittelhohem Bund (Damen)
CHF 64.95
Nike Multi
Nike Multi Dri-FIT Shorts für ältere Kinder (Jungen)
Frisch eingetroffen
Nike Multi
Dri-FIT Shorts für ältere Kinder (Jungen)
CHF 32
FC Barcelona Strike
FC Barcelona Strike Nike Dri-FIT Fußballshorts aus Strickmaterial für Herren
Recyclingmaterialien
FC Barcelona Strike
Nike Dri-FIT Fußballshorts aus Strickmaterial für Herren
CHF 55
Nike Sportswear Chill Poplin
Nike Sportswear Chill Poplin Weite Shorts mit Streifen und mittelhohem Bund (Damen)
Nike Sportswear Chill Poplin
Weite Shorts mit Streifen und mittelhohem Bund (Damen)
CHF 52
Nike Stride
Nike Stride Dri-FIT Hybrid-Laufshorts für Herren (ca. 12,5 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Stride
Dri-FIT Hybrid-Laufshorts für Herren (ca. 12,5 cm)
CHF 75
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Dri-FIT ADV Lauftights in halber Länge für Herren
Recyclingmaterialien
Nike AeroSwift
Dri-FIT ADV Lauftights in halber Länge für Herren
CHF 99.95
Nike Sportswear
Nike Sportswear Weite, leichte Ripstop-Shorts mit hohem Bund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear
Weite, leichte Ripstop-Shorts mit hohem Bund (Damen)
CHF 57
NikeCourt Heritage
NikeCourt Heritage Dri-FIT Fleece-Tennisshorts (Herren)
NikeCourt Heritage
Dri-FIT Fleece-Tennisshorts (Herren)
CHF 70
NikeCourt Victory
NikeCourt Victory Dri-FIT Herren-Tennisshorts (ca. 23 cm)
Recyclingmaterialien
NikeCourt Victory
Dri-FIT Herren-Tennisshorts (ca. 23 cm)
CHF 52
Nike Zenvy
Nike Zenvy Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
Nike Zenvy
Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
CHF 70