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Blaue Trainingsanzüge & Jogginganzüge

Jordan Sport Crossover
Jordan Sport Crossover Dri-FIT Fleecehose für Herren
Recyclingmaterialien
Jordan Sport Crossover
Dri-FIT Fleecehose für Herren
CHF 80
Inter Mailand Strike
Inter Mailand Strike Nike Dri-FIT Strick-Fußballhose (Damen)
Recyclingmaterialien
Inter Mailand Strike
Nike Dri-FIT Strick-Fußballhose (Damen)
CHF 82
FC Barcelona Strike Fourth
FC Barcelona Strike Fourth Nike Dri-FIT Fußball-Tracksuit
Recyclingmaterialien
FC Barcelona Strike Fourth
Nike Dri-FIT Fußball-Tracksuit
CHF 160
USMNT 2004 Total 90 Reissue
USMNT 2004 Total 90 Reissue Nike Replika-Fußball-Trainingshose (Herren)
Recyclingmaterialien
USMNT 2004 Total 90 Reissue
Nike Replika-Fußball-Trainingshose (Herren)
CHF 95
Brasilien Academy Pro
Brasilien Academy Pro Nike Dri-FIT Fußball-Track-Jacket für Herren
Recyclingmaterialien
Brasilien Academy Pro
Nike Dri-FIT Fußball-Track-Jacket für Herren
CHF 70
Jordan
Jordan Anthem Jacke (Herren)
Recyclingmaterialien
Jordan
Anthem Jacke (Herren)
CHF 135
England Strike
England Strike Nike Dri-FIT Fußball-Trainingsanzug aus Strickmaterial (Herren)
Recyclingmaterialien
England Strike
Nike Dri-FIT Fußball-Trainingsanzug aus Strickmaterial (Herren)
CHF 170
Nike Stride
Nike Stride Dri-FIT Laufhose aus Webmaterial (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Stride
Dri-FIT Laufhose aus Webmaterial (Herren)
CHF 105
Inter Mailand Strike
Inter Mailand Strike Nike Dri-FIT Fußball-Trainingsanzug aus Strickmaterial (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
Inter Mailand Strike
Nike Dri-FIT Fußball-Trainingsanzug aus Strickmaterial (ältere Kinder)
CHF 125
FC Barcelona Strike Fourth
FC Barcelona Strike Fourth Nike Dri-FIT Fußball-Trainingsanzug für ältere Kinder
Recyclingmaterialien
FC Barcelona Strike Fourth
Nike Dri-FIT Fußball-Trainingsanzug für ältere Kinder
CHF 120
FC Barcelona Strike SE
FC Barcelona Strike SE Nike Dri-FIT Strick-Fußballhose für Herren
Recyclingmaterialien
FC Barcelona Strike SE
Nike Dri-FIT Strick-Fußballhose für Herren
CHF 80
Nike Stride
Nike Stride Dri-FIT Strick-Fußballhose für Herren
Recyclingmaterialien
Nike Stride
Dri-FIT Strick-Fußballhose für Herren
CHF 105
Nike Academy
Nike Academy Dri-FIT-Fußball-Trainingsanzug für Herren
Recyclingmaterialien
Nike Academy
Dri-FIT-Fußball-Trainingsanzug für Herren
CHF 94.95
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss (Mädchen)
Nike Sportswear Tech Fleece
Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss (Mädchen)
CHF 94.95
Nike Tech
Nike Tech Fleece-Jogger (Herren)
Nike Tech
Fleece-Jogger (Herren)
CHF 115
Nike Academy
Nike Academy Dri-FIT Fußball-Trainingsanzug (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
Nike Academy
Dri-FIT Fußball-Trainingsanzug (ältere Kinder)
CHF 75
FC Chelsea Strike+ SE
FC Chelsea Strike+ SE Nike Football Repel-Webhose (Herren)
Recyclingmaterialien
FC Chelsea Strike+ SE
Nike Football Repel-Webhose (Herren)
CHF 105
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Trainingsanzug mit Kapuze (ältere Kinder)
Nike Sportswear Club Fleece
Trainingsanzug mit Kapuze (ältere Kinder)
CHF 94.95
Nike Tech
Nike Tech Windrunner-Jacke aus Fleece mit durchgehendem Reißverschluss (Herren)
Bestseller
Nike Tech
Windrunner-Jacke aus Fleece mit durchgehendem Reißverschluss (Herren)
CHF 135
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Poly-Strick-Trainingsanzug für Herren
Bestseller
Nike Sportswear Club
Poly-Strick-Trainingsanzug für Herren
CHF 105
England Strike
England Strike Nike Dri-FIT Fußball-Tracksuit aus Strickmaterial (jüngere Kinder)
Recyclingmaterialien
England Strike
Nike Dri-FIT Fußball-Tracksuit aus Strickmaterial (jüngere Kinder)
CHF 94.95
Jordan Sport Essentials
Jordan Sport Essentials Dri-FIT Webshorts (Herren)
Recyclingmaterialien
Jordan Sport Essentials
Dri-FIT Webshorts (Herren)
CHF 45
Nike Sportswear
Nike Sportswear Trainingsanzug mit Kapuze und Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear
Trainingsanzug mit Kapuze und Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
CHF 94.95
Brasilien Academy Pro
Brasilien Academy Pro Nike Dri-FIT Fußball-Trainingsanzug aus Strickmaterial (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
Brasilien Academy Pro
Nike Dri-FIT Fußball-Trainingsanzug aus Strickmaterial (ältere Kinder)
CHF 94.95

Blaue Jogginganzüge: für mehr Komfort beim Training

Wenn du bei kaltem Wetter Läufe und Trainingsprogramme absolvieren willst, brauchst du etwas Warmes zum Anziehen – zum Beispiel einen blauen Jogginganzug von Nike. Wir haben verschiedene Passformen und Silhouetten, die zu deinem Stil und den besonderen Anforderungen deiner Sportart passen. Die dynamischen Modelle schmiegen sich eng an deinen Körper und liegen angenehm auf der Haut, während sie die Körperwärme speichern. Damit deine Muskeln nicht auskühlen, haben wir lockere Oversize-Modelle, die du einfach über deine Trainingskleidung ziehen kannst. Oder wie wäre es mit einem babyblauen Jogginganzug aus kuschelweichem Brushback-Fleece?


Für unsere Trainingsanzüge in Blau haben wir das bewährte Tech Fleece eingesetzt, das dir eine professionelle Isolierung bietet, ohne dich zu beschweren. Dank beidseitig glatter Konstruktion kann es die natürliche Körperwärme speichern, während leichtgewichtige Fasern und die Elastizität des Materials dafür sorgen, dass du dich nicht eingeengt fühlst. Sobald du ins Schwitzen kommst, kommt die Nike Dri-FIT Technologie unserer dunkel- und hellblauen Jogginganzüge ins Spiel. Sie leitet die Feuchtigkeit von der Haut weg und transportiert sie an die Gewebeoberfläche, wo sie schnell verdunsten kann. So fühlst du dich wohl und kannst dich ganz auf deine Ziele konzentrieren.


Unsere blauen Jogginganzüge gibt es in verschiedenen Farbvarianten, die zu deinem Stil passen. Ein Jogginganzug in Dunkelblau ist elegant und vielseitig, während ein Modell in Königsblau sofort ins Auge sticht. Wer es gern dezenter mag, greift am besten zu einem hellblauen Trainingsanzug. Achte auf Kontrast-Besätze, die als zusätzliche Eyecatcher dienen, ebenso wie auf unseren ikonischen Nike Swoosh, der ein finales Statement setzt.


Mit Move to Zero wollen wir den CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren, um die Zukunft des Sports zu sichern. Möchtest du uns dabei unterstützen? Dann achte beim Kauf blauer Jogginganzüge – ob Navy- oder Königsblau – auf das Label „Nachhaltige Materialien“. Das bedeutet, dass unsere Bekleidung zu mindestens 50 % aus Recyclingmaterial besteht. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden.