  1. Bekleidung
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  2. Hoodies & Sweatshirts

Blaue Hoodies & Pullover

(99)
Nike Club
Nike Club Fleece-Rundhalsshirt für Herren
Nike Club
Fleece-Rundhalsshirt für Herren
CHF 70
Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Oversize-Sweatshirt (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Studio Fleece Medium Weight
Oversize-Sweatshirt (Damen)
CHF 70
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Sweatshirt für ältere Kinder
Nike Sportswear Club Fleece
Sweatshirt für ältere Kinder
CHF 45
Nike Velocity
Nike Velocity Therma-FIT Golf-Hoodie (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Velocity
Therma-FIT Golf-Hoodie (Herren)
CHF 85
FFF Tech Fleece
FFF Tech Fleece Nike Fußball-Kapuzenjacke mit durchgehendem Reißverschluss für ältere Kinder (Jungen)
FFF Tech Fleece
Nike Fußball-Kapuzenjacke mit durchgehendem Reißverschluss für ältere Kinder (Jungen)
CHF 110
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Hoodie für Herren
Jordan Brooklyn Fleece
Hoodie für Herren
CHF 85
FC Barcelona Tech Fleece
FC Barcelona Tech Fleece Nike Fußball-Kapuzenjacke mit durchgehendem Reißverschluss für ältere Kinder (Jungen)
FC Barcelona Tech Fleece
Nike Fußball-Kapuzenjacke mit durchgehendem Reißverschluss für ältere Kinder (Jungen)
CHF 110
Inter Mailand Tech Fleece Windrunner
Inter Mailand Tech Fleece Windrunner Nike Football Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss (Herren)
Inter Mailand Tech Fleece Windrunner
Nike Football Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss (Herren)
CHF 155
FFF Club
FFF Club Nike Football Hoodie aus French Terry (Herren)
FFF Club
Nike Football Hoodie aus French Terry (Herren)
CHF 80
Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Oversize-Crewneck mit Grafik (Damen)
Frisch eingetroffen
Nike Studio Fleece Medium Weight
Oversize-Crewneck mit Grafik (Damen)
CHF 105
Paris Saint-Germain Tech Fleece Windrunner
Paris Saint-Germain Tech Fleece Windrunner Nike Fußball-Kapuzenjacke (Herren)
Paris Saint-Germain Tech Fleece Windrunner
Nike Fußball-Kapuzenjacke (Herren)
CHF 155
Jordan Sport Crossover
Jordan Sport Crossover Dri-FIT Fleece-Hoodie (Herren)
Recyclingmaterialien
Jordan Sport Crossover
Dri-FIT Fleece-Hoodie (Herren)
CHF 80
England Tech Fleece Windrunner
England Tech Fleece Windrunner Nike Fußball-Kapuzenjacke (Herren)
England Tech Fleece Windrunner
Nike Fußball-Kapuzenjacke (Herren)
CHF 155
Nike Tech
Nike Tech Windrunner-Fleecejacke mit durchgehendem Reißverschluss und Color-Block-Design (Herren)
Nike Tech
Windrunner-Fleecejacke mit durchgehendem Reißverschluss und Color-Block-Design (Herren)
CHF 150
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Hoodie für ältere Kinder
Frisch eingetroffen
Nike Sportswear Club Fleece
Hoodie für ältere Kinder
CHF 52
Nike
Nike Basketball-Hoodie mit Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
Frisch eingetroffen
Nike
Basketball-Hoodie mit Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
CHF 64.95
Nike Tech Fleece
Nike Tech Fleece Kapuzenjacke (ältere Kinder, Jungen)
Recyclingmaterialien
Nike Tech Fleece
Kapuzenjacke (ältere Kinder, Jungen)
CHF 105
Nike WNBA 30 Jahre
Nike WNBA 30 Jahre Fleece Crew
Nike WNBA 30 Jahre
Fleece Crew
CHF 85
FC Chelsea Club
FC Chelsea Club Nike Fußball-Shirt mit Rundhalsausschnitt (Herren)
FC Chelsea Club
Nike Fußball-Shirt mit Rundhalsausschnitt (Herren)
CHF 75
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss (Mädchen)
Nike Sportswear Tech Fleece
Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss (Mädchen)
CHF 94.95
Nike Par
Nike Par Therma-FIT Golf-Hoodie (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Par
Therma-FIT Golf-Hoodie (Herren)
CHF 115
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Kapuzenjacke für ältere Kinder
Nike Sportswear Tech Fleece
Kapuzenjacke für ältere Kinder
CHF 94.95
FFF Club
FFF Club Nike Fußball-Hoodie für ältere Kinder (Jungen)
FFF Club
Nike Fußball-Hoodie für ältere Kinder (Jungen)
CHF 57
New York Knicks Club
New York Knicks Club Nike NBA-Hoodie (Herren)
New York Knicks Club
Nike NBA-Hoodie (Herren)
CHF 85
Brasilien Club
Brasilien Club Nike Football Hoodie aus French Terry (Herren)
Brasilien Club
Nike Football Hoodie aus French Terry (Herren)
CHF 80
Nike Tech
Nike Tech Windrunner-Jacke aus Fleece mit durchgehendem Reißverschluss (Herren)
Nike Tech
Windrunner-Jacke aus Fleece mit durchgehendem Reißverschluss (Herren)
CHF 135
Jordan Sport Crossover
Jordan Sport Crossover Ärmelloser Hoodie mit Dri-FIT-Technologie (Herren)
Jordan Sport Crossover
Ärmelloser Hoodie mit Dri-FIT-Technologie (Herren)
CHF 70
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material Hoodie (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material
Hoodie (Damen)
CHF 75
Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn Sweatshirt mit Rundhalsausschnitt für Herren
Jordan Brooklyn
Sweatshirt mit Rundhalsausschnitt für Herren
CHF 70
Nike Tech
Nike Tech Windrunner-Jacke aus Fleece mit durchgehendem Reißverschluss (Herren)
Bestseller
Nike Tech
Windrunner-Jacke aus Fleece mit durchgehendem Reißverschluss (Herren)
CHF 135
Nike ACG
Nike ACG Dri-FIT Midlayer-Traillaufoberteil mit Viertelreißverschluss (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike ACG
Dri-FIT Midlayer-Traillaufoberteil mit Viertelreißverschluss (Herren)
CHF 94.95
New York Knicks Courtside
New York Knicks Courtside Jordan NBA Club Premium-Hoodie für Herren
New York Knicks Courtside
Jordan NBA Club Premium-Hoodie für Herren
CHF 94.95
England Club
England Club Nike Fußball-Hoodie (Herren)
England Club
Nike Fußball-Hoodie (Herren)
CHF 80
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Oversize-Hoodie (Herren)
Jordan Brooklyn Fleece
Oversize-Hoodie (Herren)
CHF 80
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Oversize-Hoodie aus French Terry (Herren)
Nike Sportswear Club
Oversize-Hoodie aus French Terry (Herren)
CHF 80
FC Barcelona Tech Fleece Windrunner
FC Barcelona Tech Fleece Windrunner Nike Fußball-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss für Damen
FC Barcelona Tech Fleece Windrunner
Nike Fußball-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss für Damen
CHF 155
NikeCourt Court Collection
NikeCourt Court Collection Fleece-Tennis-Weste (Damen)
NikeCourt Court Collection
Fleece-Tennis-Weste (Damen)
CHF 105
Paris Saint-Germain Tech Fleece
Paris Saint-Germain Tech Fleece Nike Fußball-Kapuzenjacke mit durchgehendem Reißverschluss für ältere Kinder (Jungen)
Paris Saint-Germain Tech Fleece
Nike Fußball-Kapuzenjacke mit durchgehendem Reißverschluss für ältere Kinder (Jungen)
CHF 110
Nike Club
Nike Club Fleece-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss (Herren)
Nike Club
Fleece-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss (Herren)
CHF 80
Nike Club
Nike Club French Terry-Hoodie (Herren)
Nike Club
French Terry-Hoodie (Herren)
CHF 75
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Oversized Kapuzenjacke (Herren)
Jordan Brooklyn Fleece
Oversized Kapuzenjacke (Herren)
CHF 94.95
Nike Club
Nike Club Fleece-Hoodie für Herren
Nike Club
Fleece-Hoodie für Herren
CHF 75
Nike Sportswear
Nike Sportswear Fleece-Longsleeve (ältere Kinder, Mädchen)
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear
Fleece-Longsleeve (ältere Kinder, Mädchen)
CHF 64.95
England Club
England Club Nike Fußball-Hoodie für ältere Kinder (Jungen)
England Club
Nike Fußball-Hoodie für ältere Kinder (Jungen)
CHF 57
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Oversize-Rundhalsshirt mit Dri-FIT-Technologie (Damen)
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Oversize-Rundhalsshirt mit Dri-FIT-Technologie (Damen)
CHF 110
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Kapuzenjacke für ältere Kinder
Nike Sportswear Club Fleece
Kapuzenjacke für ältere Kinder
CHF 57
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material Oversize-Hoodie für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material
Oversize-Hoodie für Damen
CHF 75
Paris Saint-Germain City Side
Paris Saint-Germain City Side Nike Football Fleece-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss (Herren)
Paris Saint-Germain City Side
Nike Football Fleece-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss (Herren)
CHF 105
Brasilien Club
Brasilien Club Nike Football Hoodie aus French Terry (Herren)
Brasilien Club
Nike Football Hoodie aus French Terry (Herren)
CHF 80
Nike Tech
Nike Tech Windrunner-Jacke aus Fleece mit durchgehendem Reißverschluss (Herren)
Nike Tech
Windrunner-Jacke aus Fleece mit durchgehendem Reißverschluss (Herren)
CHF 135
Jordan Sport Crossover
Jordan Sport Crossover Ärmelloser Hoodie mit Dri-FIT-Technologie (Herren)
Jordan Sport Crossover
Ärmelloser Hoodie mit Dri-FIT-Technologie (Herren)
CHF 70
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material Hoodie (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material
Hoodie (Damen)
CHF 75
Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn Sweatshirt mit Rundhalsausschnitt für Herren
Jordan Brooklyn
Sweatshirt mit Rundhalsausschnitt für Herren
CHF 70
Nike Tech
Nike Tech Windrunner-Jacke aus Fleece mit durchgehendem Reißverschluss (Herren)
Bestseller
Nike Tech
Windrunner-Jacke aus Fleece mit durchgehendem Reißverschluss (Herren)
CHF 135
Nike ACG
Nike ACG Dri-FIT Midlayer-Traillaufoberteil mit Viertelreißverschluss (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike ACG
Dri-FIT Midlayer-Traillaufoberteil mit Viertelreißverschluss (Herren)
CHF 94.95
New York Knicks Courtside
New York Knicks Courtside Jordan NBA Club Premium-Hoodie für Herren
New York Knicks Courtside
Jordan NBA Club Premium-Hoodie für Herren
CHF 94.95
England Club
England Club Nike Fußball-Hoodie (Herren)
England Club
Nike Fußball-Hoodie (Herren)
CHF 80
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Oversize-Hoodie (Herren)
Jordan Brooklyn Fleece
Oversize-Hoodie (Herren)
CHF 80
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Oversize-Hoodie aus French Terry (Herren)
Nike Sportswear Club
Oversize-Hoodie aus French Terry (Herren)
CHF 80
FC Barcelona Tech Fleece Windrunner
FC Barcelona Tech Fleece Windrunner Nike Fußball-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss für Damen
FC Barcelona Tech Fleece Windrunner
Nike Fußball-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss für Damen
CHF 155
NikeCourt Court Collection
NikeCourt Court Collection Fleece-Tennis-Weste (Damen)
NikeCourt Court Collection
Fleece-Tennis-Weste (Damen)
CHF 105
Paris Saint-Germain Tech Fleece
Paris Saint-Germain Tech Fleece Nike Fußball-Kapuzenjacke mit durchgehendem Reißverschluss für ältere Kinder (Jungen)
Paris Saint-Germain Tech Fleece
Nike Fußball-Kapuzenjacke mit durchgehendem Reißverschluss für ältere Kinder (Jungen)
CHF 110
Nike Club
Nike Club Fleece-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss (Herren)
Nike Club
Fleece-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss (Herren)
CHF 80
Nike Club
Nike Club French Terry-Hoodie (Herren)
Nike Club
French Terry-Hoodie (Herren)
CHF 75
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Oversized Kapuzenjacke (Herren)
Jordan Brooklyn Fleece
Oversized Kapuzenjacke (Herren)
CHF 94.95
Nike Club
Nike Club Fleece-Hoodie für Herren
Nike Club
Fleece-Hoodie für Herren
CHF 75
Nike Sportswear
Nike Sportswear Fleece-Longsleeve (ältere Kinder, Mädchen)
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear
Fleece-Longsleeve (ältere Kinder, Mädchen)
CHF 64.95
England Club
England Club Nike Fußball-Hoodie für ältere Kinder (Jungen)
England Club
Nike Fußball-Hoodie für ältere Kinder (Jungen)
CHF 57
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Oversize-Rundhalsshirt mit Dri-FIT-Technologie (Damen)
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Oversize-Rundhalsshirt mit Dri-FIT-Technologie (Damen)
CHF 110
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Kapuzenjacke für ältere Kinder
Nike Sportswear Club Fleece
Kapuzenjacke für ältere Kinder
CHF 57
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material Oversize-Hoodie für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material
Oversize-Hoodie für Damen
CHF 75
Paris Saint-Germain City Side
Paris Saint-Germain City Side Nike Football Fleece-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss (Herren)
Paris Saint-Germain City Side
Nike Football Fleece-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss (Herren)
CHF 105

Blaue Pullover & Hoodies: Layering-Looks für dein Training

Premium-Qualität ist Trumpf – deshalb kannst du in einem blauen Hoodie von Nike sogar im Winter aktiv bleiben. Bevorzugst du ein Modell mit Reißverschluss oder ein Design zum Überziehen? Wir haben beides im Programm. Auch leichtgewichtige Layering-Pieces wie blaue Pullover findest du in unserem Sortiment. Zu modernen Outfits passen babyblaue Hoodies und hellblaue Pullover besonders gut, während sich dunkelblaue Pullover und royalblaue Hoodies beliebig kombinieren lassen.


Kälte – was ist das?


Bekanntlich gibt es ja kein schlechtes Wetter, sondern nur die falsche Kleidung. Um dieses Problem zu lösen, haben wir die Therma-FIT Technologie entwickelt. Mikrofasern mit isolierenden Eigenschaften speichern dabei die natürliche Körperwärme, um Muskeln und Gelenke zu schützen – ob beim Warm-up, Cooldown oder während eines intensiven Trainings. Diese leichtgewichtigen Materialien beschweren dich nicht, sodass du dich rundum wohlfühlst. Zudem hat das technische Gewebe innen wie außen eine glatte Textur und kreiert dadurch einen smarten Look.


Genieße den Frischekick


Ob morgens beim Joggen oder nach Feierabend beim Mannschaftstraining: Wer seinen Sport ernst nimmt, kommt dabei unweigerlich ins Schwitzen. Damit du länger durchhalten kannst, lohnt sich ein Blick auf unsere dunkelblauen Hoodies mit Nike Dri-FIT Technologie. Feuchtigkeitsableitende Fasern leiten hier den Schweiß von der Haut weg und bringen ihn an die Gewebeoberfläche, wo er schnell verdunstet. Gleichzeitig ermöglicht dieses atmungsaktive Material eine optimale Luftzirkulation. Das heißt unterm Strich: Dein Körper kann nicht überhitzen, da überschüssige Wärme schnell und effizient abgeleitet wird. So kannst du dich ganz auf dein Ziel konzentrieren.


Unterstütze die nächste Generation


Auch junge Sportler:innen haben das Recht auf eine professionelle Ausrüstung, um ihre Skills zu verbessern – so wie die Vorbilder, von denen sie sich inspirieren lassen. Deshalb verwenden wir bei unseren blauen Hoodies für Kinder dieselben hochwertigen Materialien, die auch bei unserer Erwachsenenkollektion zum Einsatz kommen. Achte auf funktionale Details wie wasserdicht versiegelte Nähte an stark beanspruchten Stellen sowie Reißverschlusstaschen, in denen wichtige Dinge immer griffbereit sind. Wir haben auch Designs im Sortiment, die von legendären Sportgrößen inspiriert sind. So können die Kids ihren Held:innen nacheifern und sind mit Leidenschaft bei der Sache.


Komfort und Entspannung gehen Hand in Hand


In die blauen Pullover und hellblauen Hoodies von Nike kannst du dich in den Pausen schön reinkuscheln und stilvoll entspannen. Dank locker geschnittener Silhouetten lassen sich diese Modelle auch über der Sportswear tragen. Wähle einen blauen Pullover mit luftigerem Design oder einen navy Hoodie, der Halspartie und Kopf besser wärmt. Eng anliegende Rippstrick-Bündchen an den Ärmeln sowie verstellbare Kordelzüge lassen keine Wärme entweichen.


Unsere Mission


Mit Move to Zero wollen wir unseren CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren, um die Zukunft des Sports zu sichern. Wenn du uns bei dieser Mission unterstützen möchtest, dann achte beim Kauf von blauen Hoodies und Pullovern auf das Label „Nachhaltige Materialien“. Das bedeutet, dass unsere Bekleidung zu mindestens 50 % aus Recyclingmaterial besteht. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden.