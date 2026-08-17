  1. Bekleidung
    2. /
  2. Oberteile & T-Shirts

Blau Oberteile & T-Shirts

(377)
Air Jordan 85
Air Jordan 85 Oversize-Sweatshirt mit Grafik für Herren
Air Jordan 85
Oversize-Sweatshirt mit Grafik für Herren
CHF 45
England Energy
England Energy Nike Dri-FIT Kurzarm-Fußballoberteil für Herren
Bestseller
England Energy
Nike Dri-FIT Kurzarm-Fußballoberteil für Herren
CHF 85
FFF 2026 Heimstadion
FFF 2026 Heimstadion Dreiteiliges Nike Replika Fußballtrikot-Set (jüngere Kinder)
Bestseller
FFF 2026 Heimstadion
Dreiteiliges Nike Replika Fußballtrikot-Set (jüngere Kinder)
CHF 85
Französische Nationalmannschaft 2026 Stadium Home
Französische Nationalmannschaft 2026 Stadium Home Nike Dri-FIT Fußballtrikot (Herren)
Bestseller
Französische Nationalmannschaft 2026 Stadium Home
Nike Dri-FIT Fußballtrikot (Herren)
CHF 125
Uruguay 2026 Auswärtsstadion
Uruguay 2026 Auswärtsstadion Nike Replika-Fußballtrikot mit Dri-FIT-Technologie (Herren)
Recyclingmaterialien
Uruguay 2026 Auswärtsstadion
Nike Replika-Fußballtrikot mit Dri-FIT-Technologie (Herren)
CHF 125
Brasilianische Nationalmannschaft 2026 Stadion-Auswärtstrikot
Brasilianische Nationalmannschaft 2026 Stadion-Auswärtstrikot Nike Dri-FIT Fußballtrikot (Herren)
Bestseller
Brasilianische Nationalmannschaft 2026 Stadion-Auswärtstrikot
Nike Dri-FIT Fußballtrikot (Herren)
CHF 125
Brasilien Strike
Brasilien Strike Nike Football Dri-FIT Kurzarmshirt (Herren)
Recyclingmaterialien
Brasilien Strike
Nike Football Dri-FIT Kurzarmshirt (Herren)
CHF 64.95
Brasilien Academy Pro
Brasilien Academy Pro Nike Dri-FIT Kurzarm-Fußballoberteil aus Strickmaterial (ältere Kinder)
Bestseller
Brasilien Academy Pro
Nike Dri-FIT Kurzarm-Fußballoberteil aus Strickmaterial (ältere Kinder)
CHF 35
Brasilianische Nationalmannschaft 2026 Stadion-Auswärtstrikot
Brasilianische Nationalmannschaft 2026 Stadion-Auswärtstrikot Nike Dri-FIT Fußballtrikot (ältere Kinder)
Bestseller
Brasilianische Nationalmannschaft 2026 Stadion-Auswärtstrikot
Nike Dri-FIT Fußballtrikot (ältere Kinder)
CHF 99.95
Paris Saint-Germain 2025/26 Stadium Home
Paris Saint-Germain 2025/26 Stadium Home Nike Dri-FIT Replika Fußballtrikot für Herren
Bestseller
Paris Saint-Germain 2025/26 Stadium Home
Nike Dri-FIT Replika Fußballtrikot für Herren
CHF 120
Oklahoma City Thunder Icon Edition
Oklahoma City Thunder Icon Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman Trikot für Herren
Recyclingmaterialien
Oklahoma City Thunder Icon Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman Trikot für Herren
CHF 120
Französische Nationalmannschaft 2026 Match-Heimtrikot
Französische Nationalmannschaft 2026 Match-Heimtrikot Nike Aero-FIT Fußballtrikot (Herren)
Bestseller
Französische Nationalmannschaft 2026 Match-Heimtrikot
Nike Aero-FIT Fußballtrikot (Herren)
CHF 185
Denver Nuggets Statement Edition
Denver Nuggets Statement Edition Jordan Dri-FIT NBA Swingman Trikot für Herren
Recyclingmaterialien
Denver Nuggets Statement Edition
Jordan Dri-FIT NBA Swingman Trikot für Herren
CHF 120
Französische Nationalmannschaft 2026 Stadion-Heimtrikot
Französische Nationalmannschaft 2026 Stadion-Heimtrikot Nike Dri-FIT Fußballtrikot (ältere Kinder)
Bestseller
Französische Nationalmannschaft 2026 Stadion-Heimtrikot
Nike Dri-FIT Fußballtrikot (ältere Kinder)
CHF 99.95
FFF Strike
FFF Strike Nike Dri-FIT Fußball-Drill-Oberteil für Herren
Recyclingmaterialien
FFF Strike
Nike Dri-FIT Fußball-Drill-Oberteil für Herren
CHF 85
Inter Mailand
Inter Mailand Nike Fußball-Longsleeve (ältere Kinder)
Inter Mailand
Nike Fußball-Longsleeve (ältere Kinder)
CHF 32
Nike Miler
Nike Miler Dri-FIT-Lauf-Tanktop (Herren)
Bestseller
Nike Miler
Dri-FIT-Lauf-Tanktop (Herren)
CHF 35
NikeCourt Dri-FIT
NikeCourt Dri-FIT Tennis-Poloshirt für Herren
Recyclingmaterialien
NikeCourt Dri-FIT
Tennis-Poloshirt für Herren
CHF 52
Air Jordan 85
Air Jordan 85 Herren-T-Shirt
Air Jordan 85
Herren-T-Shirt
CHF 40
Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson"
Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson" Verkürztes Lauf-Tanktop mit Dri-FIT ADV-Technologie (Damen)
Bestseller
Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson"
Verkürztes Lauf-Tanktop mit Dri-FIT ADV-Technologie (Damen)
CHF 80
Jordan
Jordan Poloshirt (Herren)
Recyclingmaterialien
Jordan
Poloshirt (Herren)
CHF 75
Griechenland Limited Road
Griechenland Limited Road Nike Basketballtrikot (Herren)
Recyclingmaterialien
Griechenland Limited Road
Nike Basketballtrikot (Herren)
CHF 125
Inter Mailand 2025/26 Match Third
Inter Mailand 2025/26 Match Third Nike Dri-FIT ADV Total 90 Authentic Fußballtrikot (Herren)
Recyclingmaterialien
Inter Mailand 2025/26 Match Third
Nike Dri-FIT ADV Total 90 Authentic Fußballtrikot (Herren)
CHF 175
FFF Strike
FFF Strike Nike Football Dri-FIT Kurzarmshirt (Herren)
Bestseller
FFF Strike
Nike Football Dri-FIT Kurzarmshirt (Herren)
CHF 64.95
AFC Richmond 2026 Stadium Home
AFC Richmond 2026 Stadium Home Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (Damen)
Recyclingmaterialien
AFC Richmond 2026 Stadium Home
Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (Damen)
CHF 125
Golden State Warriors
Golden State Warriors Nike NBA-T-Shirt für Herren
Golden State Warriors
Nike NBA-T-Shirt für Herren
CHF 40
Maßgeschneiderte Performance von Nike
Maßgeschneiderte Performance von Nike Golf-Oberteil mit Rundhalsausschnitt (Herren)
Maßgeschneiderte Performance von Nike
Golf-Oberteil mit Rundhalsausschnitt (Herren)
CHF 135
FFF Strike
FFF Strike Nike Football Dri-FIT Kurzarmshirt (ältere Kinder)
Bestseller
FFF Strike
Nike Football Dri-FIT Kurzarmshirt (ältere Kinder)
CHF 52
Denver Nuggets Icon Edition
Denver Nuggets Icon Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman Trikot für Herren
Recyclingmaterialien
Denver Nuggets Icon Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman Trikot für Herren
CHF 120
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadion Heimspiel
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadion Heimspiel Nike Replika-Fußballtrikot mit Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
Bestseller
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadion Heimspiel
Nike Replika-Fußballtrikot mit Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
CHF 99.95
Französische Nationalmannschaft 2026 Stadion-Heimtrikot
Französische Nationalmannschaft 2026 Stadion-Heimtrikot Nike Dri-FIT Fußballtrikot (Damen)
Recyclingmaterialien
Französische Nationalmannschaft 2026 Stadion-Heimtrikot
Nike Dri-FIT Fußballtrikot (Damen)
CHF 125
England
England Nike Football T-Shirt (Herren)
England
Nike Football T-Shirt (Herren)
CHF 35
Nike Sportswear
Nike Sportswear T-Shirt für ältere Kinder (Jungen)
Nike Sportswear
T-Shirt für ältere Kinder (Jungen)
CHF 32
England The Nike Polo
England The Nike Polo Nike Dri-FIT Fußball-Poloshirt (Herren)
England The Nike Polo
Nike Dri-FIT Fußball-Poloshirt (Herren)
CHF 85
Brasilianische Nationalmannschaft 2026 Match Away
Brasilianische Nationalmannschaft 2026 Match Away Nike Aero-FIT Fußballtrikot (Herren)
Recyclingmaterialien
Brasilianische Nationalmannschaft 2026 Match Away
Nike Aero-FIT Fußballtrikot (Herren)
CHF 185
Paris Saint-Germain 2025/26 Stadium Home
Paris Saint-Germain 2025/26 Stadium Home Nike Replika-Fußballtrikot mit Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
Bestseller
Paris Saint-Germain 2025/26 Stadium Home
Nike Replika-Fußballtrikot mit Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
CHF 95
Nike Tempo Flash
Nike Tempo Flash Dri-FIT Lauf-Tanktop mit Viertelreißverschluss (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Tempo Flash
Dri-FIT Lauf-Tanktop mit Viertelreißverschluss (Damen)
CHF 64.95
Brasilien 2026 Match Away
Brasilien 2026 Match Away Jordan Aero-FIT Authentic Fußballtrikot (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
Brasilien 2026 Match Away
Jordan Aero-FIT Authentic Fußballtrikot (ältere Kinder)
CHF 160
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Nike Dri-FIT ADV Kurzarm-Laufoberteil (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike AeroSwift
Nike Dri-FIT ADV Kurzarm-Laufoberteil (Herren)
CHF 94.95
Nike Miler
Nike Miler Kurzarm-Oberteil für ältere Kinder (Jungen)
Frisch eingetroffen
Nike Miler
Kurzarm-Oberteil für ältere Kinder (Jungen)
CHF 32
Nike Sportswear
Nike Sportswear T-Shirt (ältere Kinder)
Frisch eingetroffen
Nike Sportswear
T-Shirt (ältere Kinder)
CHF 27
Golden State Warriors Icon Edition
Golden State Warriors Icon Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman Trikot für Herren
Recyclingmaterialien
Golden State Warriors Icon Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman Trikot für Herren
CHF 120
NikeCourt Slam
NikeCourt Slam Damen-Tennis-Tanktop
Frisch eingetroffen
NikeCourt Slam
Damen-Tennis-Tanktop
CHF 94.95
NikeCourt Slam
NikeCourt Slam Aero-FIT Kurzarm-Tennisoberteil (Herren)
Frisch eingetroffen
NikeCourt Slam
Aero-FIT Kurzarm-Tennisoberteil (Herren)
CHF 105
Paris Saint-Germain 2026 Heimstadion
Paris Saint-Germain 2026 Heimstadion Dreiteiliges Nike Replika Fußballtrikot-Set (jüngere Kinder)
Bestseller
Paris Saint-Germain 2026 Heimstadion
Dreiteiliges Nike Replika Fußballtrikot-Set (jüngere Kinder)
CHF 85
Inter Mailand 2026/27 Stadium Home
Inter Mailand 2026/27 Stadium Home Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (Damen)
Recyclingmaterialien
Inter Mailand 2026/27 Stadium Home
Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (Damen)
CHF 125
Jordan Flight Essentials
Jordan Flight Essentials Herren-T-Shirt mit Tasche
Frisch eingetroffen
Jordan Flight Essentials
Herren-T-Shirt mit Tasche
CHF 57
FC Chelsea 2026/27 Match Home
FC Chelsea 2026/27 Match Home Nike Aero-FIT authentisches Fußballtrikot (Herren)
Recyclingmaterialien
FC Chelsea 2026/27 Match Home
Nike Aero-FIT authentisches Fußballtrikot (Herren)
CHF 185
AFC Richmond 2026 Stadium Home
AFC Richmond 2026 Stadium Home Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (Damen)
Recyclingmaterialien
AFC Richmond 2026 Stadium Home
Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (Damen)
CHF 125
Golden State Warriors
Golden State Warriors Nike NBA-T-Shirt für Herren
Golden State Warriors
Nike NBA-T-Shirt für Herren
CHF 40
Maßgeschneiderte Performance von Nike
Maßgeschneiderte Performance von Nike Golf-Oberteil mit Rundhalsausschnitt (Herren)
Maßgeschneiderte Performance von Nike
Golf-Oberteil mit Rundhalsausschnitt (Herren)
CHF 135
FFF Strike
FFF Strike Nike Football Dri-FIT Kurzarmshirt (ältere Kinder)
Bestseller
FFF Strike
Nike Football Dri-FIT Kurzarmshirt (ältere Kinder)
CHF 52
Denver Nuggets Icon Edition
Denver Nuggets Icon Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman Trikot für Herren
Recyclingmaterialien
Denver Nuggets Icon Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman Trikot für Herren
CHF 120
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadion Heimspiel
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadion Heimspiel Nike Replika-Fußballtrikot mit Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
Bestseller
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadion Heimspiel
Nike Replika-Fußballtrikot mit Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
CHF 99.95
Französische Nationalmannschaft 2026 Stadion-Heimtrikot
Französische Nationalmannschaft 2026 Stadion-Heimtrikot Nike Dri-FIT Fußballtrikot (Damen)
Recyclingmaterialien
Französische Nationalmannschaft 2026 Stadion-Heimtrikot
Nike Dri-FIT Fußballtrikot (Damen)
CHF 125
England
England Nike Football T-Shirt (Herren)
England
Nike Football T-Shirt (Herren)
CHF 35
Nike Sportswear
Nike Sportswear T-Shirt für ältere Kinder (Jungen)
Nike Sportswear
T-Shirt für ältere Kinder (Jungen)
CHF 32
England The Nike Polo
England The Nike Polo Nike Dri-FIT Fußball-Poloshirt (Herren)
England The Nike Polo
Nike Dri-FIT Fußball-Poloshirt (Herren)
CHF 85
Brasilianische Nationalmannschaft 2026 Match Away
Brasilianische Nationalmannschaft 2026 Match Away Nike Aero-FIT Fußballtrikot (Herren)
Recyclingmaterialien
Brasilianische Nationalmannschaft 2026 Match Away
Nike Aero-FIT Fußballtrikot (Herren)
CHF 185
Paris Saint-Germain 2025/26 Stadium Home
Paris Saint-Germain 2025/26 Stadium Home Nike Replika-Fußballtrikot mit Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
Bestseller
Paris Saint-Germain 2025/26 Stadium Home
Nike Replika-Fußballtrikot mit Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
CHF 95
Nike Tempo Flash
Nike Tempo Flash Dri-FIT Lauf-Tanktop mit Viertelreißverschluss (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Tempo Flash
Dri-FIT Lauf-Tanktop mit Viertelreißverschluss (Damen)
CHF 64.95
Brasilien 2026 Match Away
Brasilien 2026 Match Away Jordan Aero-FIT Authentic Fußballtrikot (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
Brasilien 2026 Match Away
Jordan Aero-FIT Authentic Fußballtrikot (ältere Kinder)
CHF 160
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Nike Dri-FIT ADV Kurzarm-Laufoberteil (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike AeroSwift
Nike Dri-FIT ADV Kurzarm-Laufoberteil (Herren)
CHF 94.95
Nike Miler
Nike Miler Kurzarm-Oberteil für ältere Kinder (Jungen)
Frisch eingetroffen
Nike Miler
Kurzarm-Oberteil für ältere Kinder (Jungen)
CHF 32
Nike Sportswear
Nike Sportswear T-Shirt (ältere Kinder)
Frisch eingetroffen
Nike Sportswear
T-Shirt (ältere Kinder)
CHF 27
Golden State Warriors Icon Edition
Golden State Warriors Icon Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman Trikot für Herren
Recyclingmaterialien
Golden State Warriors Icon Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman Trikot für Herren
CHF 120
NikeCourt Slam
NikeCourt Slam Damen-Tennis-Tanktop
Frisch eingetroffen
NikeCourt Slam
Damen-Tennis-Tanktop
CHF 94.95
NikeCourt Slam
NikeCourt Slam Aero-FIT Kurzarm-Tennisoberteil (Herren)
Frisch eingetroffen
NikeCourt Slam
Aero-FIT Kurzarm-Tennisoberteil (Herren)
CHF 105
Paris Saint-Germain 2026 Heimstadion
Paris Saint-Germain 2026 Heimstadion Dreiteiliges Nike Replika Fußballtrikot-Set (jüngere Kinder)
Bestseller
Paris Saint-Germain 2026 Heimstadion
Dreiteiliges Nike Replika Fußballtrikot-Set (jüngere Kinder)
CHF 85
Inter Mailand 2026/27 Stadium Home
Inter Mailand 2026/27 Stadium Home Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (Damen)
Recyclingmaterialien
Inter Mailand 2026/27 Stadium Home
Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (Damen)
CHF 125
Jordan Flight Essentials
Jordan Flight Essentials Herren-T-Shirt mit Tasche
Frisch eingetroffen
Jordan Flight Essentials
Herren-T-Shirt mit Tasche
CHF 57
FC Chelsea 2026/27 Match Home
FC Chelsea 2026/27 Match Home Nike Aero-FIT authentisches Fußballtrikot (Herren)
Recyclingmaterialien
FC Chelsea 2026/27 Match Home
Nike Aero-FIT authentisches Fußballtrikot (Herren)
CHF 185