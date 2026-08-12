Nike Air Max 90 Sneaker: Bounce bei jedem Schritt
Unsere Air Max 90 sind seit Jahrzehnten ein echter Hit. Seit sie 1987 in die Regale kamen, sind die Nike Air Max Sneaker wegen ihrer hervorragenden Unterstützung und ihres überragenden Komforts bei Sportler:innen sehr beliebt. Mit der sichtbaren Air Max-Dämpfung in der Sohle kannst du das Element nicht nur spüren, sondern auch sehen. In unserem Sortiment erwarten dich klassische Details und die neueste Technologie, damit du dich mühelos bewegen kannst.
Revolutionäre Dämpfung
Schau dir die Seiten deiner Air Max 90 Schuhe an. Dort findest du ein Fenster, das dir einen Einblick in die Technologie gibt, die diesen Sneaker so bequem macht. Die integrierte Luftkammer gibt dir das Gefühl, auf Wolken zu laufen. Das geringe Gewicht trägt außerdem dazu bei, dass dich der Schuh nicht einschränkt. In Kombination mit der flexiblen Schaumstoff-Mittelsohle bietet dir der Nike Air Max 90 eine Rundum-Dämpfung, die dich bei jedem Schritt antreibt.
Strapazierfähiges Obermaterial
Unsere Turnschuhe sind auf Langlebigkeit ausgelegt. Deshalb fertigen wir den Nike Air Max 90 aus strapazierfähigen Materialien. So kannst du dich voller Vertrauen deinen Zielen widmen. Wir bieten Modelle aus einer Kombination von Leder, Ripstop-Gewebe und Gummi für einen mehrschichtigen Look, der die Zeit überdauert. Trainierst du bei warmem Wetter? Dann achte auf Modelle mit Löchern an den Zehen – sie erhöhen die Luftzirkulation rund um deine Füße und ermöglichen dir bei steigender Intensität optimale Atmungsaktivität. Mit den klassischen Schnürsenkeln kannst du deine Sneaker perfekt anpassen und sicher verschließen.
Modelle für jeden Kleiderschrank
Die Air Max 90s der nächsten Generation vereinen Nike DNA und Retro-Designs mit eleganten Silhouetten und modernen Farben. Genähte Overlays sorgen für Strapazierfähigkeit und klassische Details aus den 90ern für den ultimativen Streetstyle. Legst du Wert auf Komfort und Bequemlichkeit? Dann greif zu einem Nike Air Max 90 Schuh mit Fersenlasche und Zunge mit Öffnung, die das An- und Ausziehen super einfach machen. Der weiche, gepolsterte Schuhkragen garantiert höchsten Laufkomfort, damit du dich voll und ganz auf dein Ziel konzentrieren kannst. Und mit Größen für jedes Alter können alle mit auf Abenteuerreise gehen.
Bereit für die Elemente
Mit dem vielseitigen Air Max 90 hält dich kein Wetter mehr vom Training ab. Die Gummiaußensohle mit Waffelprofil bietet Traktion und Grip der nächsten Generation. Damit kannst du auch auf rutschigem Untergrund schnell und konzentriert kicken, laufen und springen. Achte auf Modelle mit wasserabweisendem Obermaterial, die Feuchtigkeit draußen halten. Auch eine eng anliegende Polsterung im Knöchelbereich verhindert, dass Regen in den Schuh eindringt.
Für eine bessere Zukunft
Mit Move to Zero wollen wir unseren CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren. Du willst Teil dieser Mission sein? Dann entscheide dich für Nike Sneaker mit dem Label „Nachhaltige Materialien“. Das bedeutet, dass unsere Schuhe zu mindestens 20 % aus Recyclingmaterial bestehen. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden. Und seit 2008 werden sämtliche Nike Air-Elemente in unseren Fabriken in Oregon und Missouri mit mindestens 25 % Produktionsabfällen gefertigt.