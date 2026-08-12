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a Vita Alta Pantaloni e tights

(95)
Jordan Sport
Jordan Sport Shorts a vita alta 15 cm Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Jordan Sport
Shorts a vita alta 15 cm Dri-FIT – Donna
CHF 57
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Shorts a vita alta 8 cm – Donna
NikeSKIMS Matte
Shorts a vita alta 8 cm – Donna
CHF 85
Nike One
Nike One Leggings capri a vita alta – Donna
Materiali riciclati
Nike One
Leggings capri a vita alta – Donna
CHF 52
Nike Universa
Nike Universa Shorts da ciclista 13 cm a vita alta senza cucitura anteriore – Donna
Best seller
Nike Universa
Shorts da ciclista 13 cm a vita alta senza cucitura anteriore – Donna
CHF 80
Nike Universa
Nike Universa Leggings a 7/8 a vita alta senza cucitura anteriore – Donna
Materiali riciclati
Nike Universa
Leggings a 7/8 a vita alta senza cucitura anteriore – Donna
CHF 125
Nike Zenvy
Nike Zenvy Leggings svasati a vita alta senza cuciture frontali – Donna
Nike Zenvy
Leggings svasati a vita alta senza cuciture frontali – Donna
CHF 125
Nike One
Nike One Leggings a tutta lunghezza a vita alta – Donna
Ultimi arrivi
Nike One
Leggings a tutta lunghezza a vita alta – Donna
CHF 64.95
Nike Sportswear
Nike Sportswear Pantaloni ampi – Ragazzo
Ultimi arrivi
Nike Sportswear
Pantaloni ampi – Ragazzo
CHF 57
Nike Zenvy
Nike Zenvy Leggings a tutta lunghezza e vita alta senza cucitura anteriore – Donna
Ultimi arrivi
Nike Zenvy
Leggings a tutta lunghezza e vita alta senza cucitura anteriore – Donna
CHF 115
Nike One
Nike One Leggings a vita alta Dri-FIT – Ragazza
Ultimi arrivi
Nike One
Leggings a vita alta Dri-FIT – Ragazza
CHF 37
Jordan Sport
Jordan Sport Tights da basket a vita alta e gamba singola (destra) – Donna
Jordan Sport
Tights da basket a vita alta e gamba singola (destra) – Donna
CHF 57
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Leggings 74 cm – Donna
NikeSKIMS Studio Stretch
Leggings 74 cm – Donna
CHF 150
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Leggings a vita alta 73,7 cm – Donna
NikeSKIMS Matte
Leggings a vita alta 73,7 cm – Donna
CHF 150
Nike Sportswear Studio Fleece
Nike Sportswear Studio Fleece Pantaloni ampi – Bambina/Ragazza
Ultimi arrivi
Nike Sportswear Studio Fleece
Pantaloni ampi – Bambina/Ragazza
CHF 45
NikeSKIMS Rib Seamless
NikeSKIMS Rib Seamless Leggings 66 cm a vita alta – Donna
NikeSKIMS Rib Seamless
Leggings 66 cm a vita alta – Donna
CHF 120
Nike Pro Fleece
Nike Pro Fleece Pantaloni jogger Dri-FIT – Ragazza
Nike Pro Fleece
Pantaloni jogger Dri-FIT – Ragazza
CHF 52
Nike One
Nike One Leggings a 7/8 a vita alta con tasche - Donna
Materiali riciclati
Nike One
Leggings a 7/8 a vita alta con tasche - Donna
CHF 62
Nike Swift
Nike Swift Leggings da running a 7/8 a vita alta con tasche – Donna
Materiali riciclati
Nike Swift
Leggings da running a 7/8 a vita alta con tasche – Donna
CHF 105
Jordan Sport
Jordan Sport Leggings a vita alta Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Jordan Sport
Leggings a vita alta Dri-FIT – Donna
CHF 70
Nike Zenvy
Nike Zenvy Leggings capri a vita alta – Donna
Best seller
Nike Zenvy
Leggings capri a vita alta – Donna
CHF 105
Nike One Seamless Front
Nike One Seamless Front Leggings a tutta lunghezza a vita alta – Donna
Best seller
Nike One Seamless Front
Leggings a tutta lunghezza a vita alta – Donna
CHF 57
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Leggings 66 cm – Donna
NikeSKIMS Studio Stretch
Leggings 66 cm – Donna
CHF 135
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Leggings a 7/8 a vita alta – Donna
Materiali riciclati
Nike Pro Sculpt
Leggings a 7/8 a vita alta – Donna
CHF 75
Nike (M) One
Nike (M) One Leggings a 7/8 e vita alta con tasche (Maternità) – Donna
Materiali riciclati
Nike (M) One
Leggings a 7/8 e vita alta con tasche (Maternità) – Donna
CHF 64.95
Jordan Sport Essentials
Jordan Sport Essentials Shorts a vita alta 12,5 cm con Dri-FIT – Donna
Jordan Sport Essentials
Shorts a vita alta 12,5 cm con Dri-FIT – Donna
CHF 45
Nike Universa
Nike Universa Leggings a 7/8 a vita alta senza cucitura anteriore – Donna
Materiali riciclati
Nike Universa
Leggings a 7/8 a vita alta senza cucitura anteriore – Donna
CHF 120
Nike ACG
Nike ACG Leggings da trail running a 7/8 a vita alta Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nike ACG
Leggings da trail running a 7/8 a vita alta Dri-FIT – Donna
CHF 110
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Pantaloni a vita alta con bottoni laterali Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nike 24.7 PerfectStretch
Pantaloni a vita alta con bottoni laterali Dri-FIT – Donna
CHF 135
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Leggings a 7/8 a vita alta – Donna
Nike Pro Seamless
Leggings a 7/8 a vita alta – Donna
CHF 64.95
Nike Zenvy
Nike Zenvy Leggings a 7/8 a vita alta senza cucitura anteriore – Donna
+1
Nike Zenvy
Leggings a 7/8 a vita alta senza cucitura anteriore – Donna
CHF 115
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Shorts da ciclista 13 cm a vita alta Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nike Pro Sculpt
Shorts da ciclista 13 cm a vita alta Dri-FIT – Donna
CHF 52
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Leggings a tutta lunghezza a vita alta – Donna
Best seller
Nike Pro Sculpt
Leggings a tutta lunghezza a vita alta – Donna
CHF 75
Nike Tempo
Nike Tempo Leggings da running a 7/8 a vita alta - Donna
Materiali riciclati
Nike Tempo
Leggings da running a 7/8 a vita alta - Donna
CHF 70
Nike Zenvy
Nike Zenvy Shorts modello ciclista 20 cm a vita alta – Donna
Best seller
Nike Zenvy
Shorts modello ciclista 20 cm a vita alta – Donna
CHF 75
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Leggings svasati slim fit a vita alta – Donna
NikeSKIMS Matte
Leggings svasati slim fit a vita alta – Donna
CHF 165
Nike Universa
Nike Universa Leggings a 7/8 a vita alta stampati senza cucitura anteriore – Donna
Materiali riciclati
Nike Universa
Leggings a 7/8 a vita alta stampati senza cucitura anteriore – Donna
CHF 130
Jordan Sport
Jordan Sport Shorts a vita alta con stampa 13 cm Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Jordan Sport
Shorts a vita alta con stampa 13 cm Dri-FIT – Donna
CHF 52
Nike Tempo
Nike Tempo Leggings da running a 7/8 a vita alta - Donna
Best seller
Nike Tempo
Leggings da running a 7/8 a vita alta - Donna
CHF 70
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Shorts da ciclista 18 cm termosaldati a vita media – Donna
NikeSKIMS Satin Shine
Shorts da ciclista 18 cm termosaldati a vita media – Donna
CHF 85
NikeSKIMS Rib Seamless
NikeSKIMS Rib Seamless Shorts 12,5 cm - Donna
NikeSKIMS Rib Seamless
Shorts 12,5 cm - Donna
CHF 75
Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic Leggings a vita alta – Bambina/Ragazza
Materiali riciclati
Nike Sportswear Classic
Leggings a vita alta – Bambina/Ragazza
CHF 35
Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic Leggings svasati a vita alta – Bambina/Ragazza
Materiali riciclati
Nike Sportswear Classic
Leggings svasati a vita alta – Bambina/Ragazza
CHF 37
Jordan Sport
Jordan Sport Tights da basket a vita alta e gamba singola (sinistra) – Donna
Jordan Sport
Tights da basket a vita alta e gamba singola (sinistra) – Donna
CHF 57
Nike Tempo Flash
Nike Tempo Flash Leggings da running a 7/8 a vita alta - Donna
Materiali riciclati
Nike Tempo Flash
Leggings da running a 7/8 a vita alta - Donna
CHF 75
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Shorts da ciclista 8 cm a vita alta – Donna
Materiali riciclati
Nike Pro Sculpt
Shorts da ciclista 8 cm a vita alta – Donna
CHF 50
Nike Zenvy
Nike Zenvy Leggings svasati a vita alta – Donna
Nike Zenvy
Leggings svasati a vita alta – Donna
CHF 130
Nike Swift
Nike Swift Shorts da running 10 cm aderenti a vita alta con tasche – Donna
Best seller
Nike Swift
Shorts da running 10 cm aderenti a vita alta con tasche – Donna
CHF 75
NikeSKIMS Shine
NikeSKIMS Shine Shorts da ciclista 12,7 cm a vita alta – Donna
NikeSKIMS Shine
Shorts da ciclista 12,7 cm a vita alta – Donna
CHF 85
Jordan Sport Essentials
Jordan Sport Essentials Shorts a vita alta 12,5 cm con Dri-FIT – Donna
Jordan Sport Essentials
Shorts a vita alta 12,5 cm con Dri-FIT – Donna
CHF 45
Nike Universa
Nike Universa Leggings a 7/8 a vita alta senza cucitura anteriore – Donna
Materiali riciclati
Nike Universa
Leggings a 7/8 a vita alta senza cucitura anteriore – Donna
CHF 120
Nike ACG
Nike ACG Leggings da trail running a 7/8 a vita alta Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nike ACG
Leggings da trail running a 7/8 a vita alta Dri-FIT – Donna
CHF 110
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Pantaloni a vita alta con bottoni laterali Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nike 24.7 PerfectStretch
Pantaloni a vita alta con bottoni laterali Dri-FIT – Donna
CHF 135
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Leggings a 7/8 a vita alta – Donna
Nike Pro Seamless
Leggings a 7/8 a vita alta – Donna
CHF 64.95
Nike Zenvy
Nike Zenvy Leggings a 7/8 a vita alta senza cucitura anteriore – Donna
+1
Nike Zenvy
Leggings a 7/8 a vita alta senza cucitura anteriore – Donna
CHF 115
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Shorts da ciclista 13 cm a vita alta Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nike Pro Sculpt
Shorts da ciclista 13 cm a vita alta Dri-FIT – Donna
CHF 52
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Leggings a tutta lunghezza a vita alta – Donna
Best seller
Nike Pro Sculpt
Leggings a tutta lunghezza a vita alta – Donna
CHF 75
Nike Tempo
Nike Tempo Leggings da running a 7/8 a vita alta - Donna
Materiali riciclati
Nike Tempo
Leggings da running a 7/8 a vita alta - Donna
CHF 70
Nike Zenvy
Nike Zenvy Shorts modello ciclista 20 cm a vita alta – Donna
Best seller
Nike Zenvy
Shorts modello ciclista 20 cm a vita alta – Donna
CHF 75
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Leggings svasati slim fit a vita alta – Donna
NikeSKIMS Matte
Leggings svasati slim fit a vita alta – Donna
CHF 165
Nike Universa
Nike Universa Leggings a 7/8 a vita alta stampati senza cucitura anteriore – Donna
Materiali riciclati
Nike Universa
Leggings a 7/8 a vita alta stampati senza cucitura anteriore – Donna
CHF 130
Jordan Sport
Jordan Sport Shorts a vita alta con stampa 13 cm Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Jordan Sport
Shorts a vita alta con stampa 13 cm Dri-FIT – Donna
CHF 52
Nike Tempo
Nike Tempo Leggings da running a 7/8 a vita alta - Donna
Best seller
Nike Tempo
Leggings da running a 7/8 a vita alta - Donna
CHF 70
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Shorts da ciclista 18 cm termosaldati a vita media – Donna
NikeSKIMS Satin Shine
Shorts da ciclista 18 cm termosaldati a vita media – Donna
CHF 85
NikeSKIMS Rib Seamless
NikeSKIMS Rib Seamless Shorts 12,5 cm - Donna
NikeSKIMS Rib Seamless
Shorts 12,5 cm - Donna
CHF 75
Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic Leggings a vita alta – Bambina/Ragazza
Materiali riciclati
Nike Sportswear Classic
Leggings a vita alta – Bambina/Ragazza
CHF 35
Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic Leggings svasati a vita alta – Bambina/Ragazza
Materiali riciclati
Nike Sportswear Classic
Leggings svasati a vita alta – Bambina/Ragazza
CHF 37
Jordan Sport
Jordan Sport Tights da basket a vita alta e gamba singola (sinistra) – Donna
Jordan Sport
Tights da basket a vita alta e gamba singola (sinistra) – Donna
CHF 57
Nike Tempo Flash
Nike Tempo Flash Leggings da running a 7/8 a vita alta - Donna
Materiali riciclati
Nike Tempo Flash
Leggings da running a 7/8 a vita alta - Donna
CHF 75
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Shorts da ciclista 8 cm a vita alta – Donna
Materiali riciclati
Nike Pro Sculpt
Shorts da ciclista 8 cm a vita alta – Donna
CHF 50
Nike Zenvy
Nike Zenvy Leggings svasati a vita alta – Donna
Nike Zenvy
Leggings svasati a vita alta – Donna
CHF 130
Nike Swift
Nike Swift Shorts da running 10 cm aderenti a vita alta con tasche – Donna
Best seller
Nike Swift
Shorts da running 10 cm aderenti a vita alta con tasche – Donna
CHF 75
NikeSKIMS Shine
NikeSKIMS Shine Shorts da ciclista 12,7 cm a vita alta – Donna
NikeSKIMS Shine
Shorts da ciclista 12,7 cm a vita alta – Donna
CHF 85