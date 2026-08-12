Ragazzo/a (7-15 anni) Bambino Abbigliamento

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Nike Sportswear All Day Play
Nike Sportswear All Day Play Giacca puffer di lunghezza media dal fit ampio Therma-FIT – Ragazzo/a
Materiali riciclati
Nike Sportswear All Day Play
Giacca puffer di lunghezza media dal fit ampio Therma-FIT – Ragazzo/a
CHF 115
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Felpa pullover oversize con cappuccio – Ragazzo
Materiali riciclati
Nike Sportswear Tech Fleece
Felpa pullover oversize con cappuccio – Ragazzo
CHF 94.95
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Shorts in French Terry – Ragazzo/a
Nike Sportswear Club
Shorts in French Terry – Ragazzo/a
CHF 42
Nike Sportswear
Nike Sportswear T-shirt – Ragazzo/a
+11
Best seller
Nike Sportswear
T-shirt – Ragazzo/a
CHF 20
Nike Pro Dri-FIT
Nike Pro Dri-FIT Tights – Ragazzo
Materiali riciclati
Nike Pro Dri-FIT
Tights – Ragazzo
CHF 42
Nike Multi
Nike Multi Maglia a manica corta Dri-FIT – Ragazzo/a
Materiali riciclati
Nike Multi
Maglia a manica corta Dri-FIT – Ragazzo/a
CHF 30
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Felpa con cappuccio e zip a tutta lunghezza con dettagli dal design rifrangente – Ragazzo/a
Nike Sportswear Tech Fleece
Felpa con cappuccio e zip a tutta lunghezza con dettagli dal design rifrangente – Ragazzo/a
CHF 105
Nike ACG
Nike ACG Felpa pullover con cappuccio – Ragazzo/a
Nike ACG
Felpa pullover con cappuccio – Ragazzo/a
CHF 85
FC Barcelona 2026/27 Stadium – Away
FC Barcelona 2026/27 Stadium – Away Maglia replica da calcio Kobe Dri-FIT – Ragazzo/a
Materiali riciclati
FC Barcelona 2026/27 Stadium – Away
Maglia replica da calcio Kobe Dri-FIT – Ragazzo/a
CHF 99.95
Nike ACG
Nike ACG T-shirt Max90 – Ragazzo/a
Nike ACG
T-shirt Max90 – Ragazzo/a
CHF 37
FFF Tech Fleece
FFF Tech Fleece Felpa con cappuccio e zip a tutta lunghezza Nike Football – Ragazzo
FFF Tech Fleece
Felpa con cappuccio e zip a tutta lunghezza Nike Football – Ragazzo
CHF 110
Paris Saint-Germain 2026 Match Night Edition
Paris Saint-Germain 2026 Match Night Edition Maglia da calcio ufficiale Jordan Dri-FIT ADV – Ragazzo/a
Materiali riciclati
Paris Saint-Germain 2026 Match Night Edition
Maglia da calcio ufficiale Jordan Dri-FIT ADV – Ragazzo/a
CHF 150
Paris Saint-Germain 2025/26 Stadium – Home
Paris Saint-Germain 2025/26 Stadium – Home Maglia da calcio replica Nike Dri-FIT – Ragazzo/a
Best seller
Paris Saint-Germain 2025/26 Stadium – Home
Maglia da calcio replica Nike Dri-FIT – Ragazzo/a
CHF 95
Nazionale brasiliana 2026 Match – Home
Nazionale brasiliana 2026 Match – Home Maglia da calcio Nike Aero-FIT – Ragazzo/a
Best seller
Nazionale brasiliana 2026 Match – Home
Maglia da calcio Nike Aero-FIT – Ragazzo/a
CHF 160
Inter 2025/26 Stadium – Terza
Inter 2025/26 Stadium – Terza Maglia da calcio replica Nike Dri-FIT Total 90 – Ragazzo/a
Materiali riciclati
Inter 2025/26 Stadium – Terza
Maglia da calcio replica Nike Dri-FIT Total 90 – Ragazzo/a
CHF 95
Inter
Inter T-shirt Nike Football – Ragazzo/a
Inter
T-shirt Nike Football – Ragazzo/a
CHF 30
Nazionale inglese 2026 Stadium – Home
Nazionale inglese 2026 Stadium – Home Maglia da calcio Nike Dri-FIT – Ragazzo/a
Best seller
Nazionale inglese 2026 Stadium – Home
Maglia da calcio Nike Dri-FIT – Ragazzo/a
CHF 99.95
Nike Tech Fleece
Nike Tech Fleece Shorts – Ragazzo
Nike Tech Fleece
Shorts – Ragazzo
CHF 70
Brasile 2026 Stadium – Home
Brasile 2026 Stadium – Home Shorts da calcio replica Nike Dri-FIT – Ragazzo/a
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Brasile 2026 Stadium – Home
Shorts da calcio replica Nike Dri-FIT – Ragazzo/a
CHF 50
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Shorts – Ragazzo
Best seller
Nike Sportswear Tech Fleece
Shorts – Ragazzo
CHF 70
Nike Miler
Nike Miler Pantaloni in tessuto Dri-FIT – Ragazzo/a
Materiali riciclati
Nike Miler
Pantaloni in tessuto Dri-FIT – Ragazzo/a
CHF 55
FC Barcelona 2025/26 Stadium Fourth
FC Barcelona 2025/26 Stadium Fourth Maglia da calcio replica Nike Dri-FIT – Ragazzo/a
Materiali riciclati
FC Barcelona 2025/26 Stadium Fourth
Maglia da calcio replica Nike Dri-FIT – Ragazzo/a
CHF 94.95
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Shorts in maglia 15 cm – Ragazzo/a
Nike Sportswear Club
Shorts in maglia 15 cm – Ragazzo/a
CHF 35
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Shorts in tessuto 15 cm – Ragazzo/a
Nike Sportswear Club
Shorts in tessuto 15 cm – Ragazzo/a
CHF 40
Nazionale brasiliana 2026 Stadium – Home
Nazionale brasiliana 2026 Stadium – Home Maglia da calcio Nike Dri-FIT – Ragazzo/a
Best seller
Nazionale brasiliana 2026 Stadium – Home
Maglia da calcio Nike Dri-FIT – Ragazzo/a
CHF 99.95
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain T-shirt Nike – Ragazzo/a
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Paris Saint-Germain
T-shirt Nike – Ragazzo/a
CHF 32
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Felpa con cappuccio e zip a tutta lunghezza – Ragazzo/a
+4
Nike Sportswear Tech Fleece
Felpa con cappuccio e zip a tutta lunghezza – Ragazzo/a
CHF 94.95
Brasile 2026 Match – Away
Brasile 2026 Match – Away Maglia da calcio ufficiale Jordan Aero-FIT – Ragazzo/a
Materiali riciclati
Brasile 2026 Match – Away
Maglia da calcio ufficiale Jordan Aero-FIT – Ragazzo/a
CHF 160
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Polo in maglia a manica corta – Ragazzo/a
Nike Sportswear Club
Polo in maglia a manica corta – Ragazzo/a
CHF 35
Nike Academy
Nike Academy Shorts da calcio in maglia Dri-FIT – Ragazzo/a
+1
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Nike Academy
Shorts da calcio in maglia Dri-FIT – Ragazzo/a
CHF 22
Kylian Mbappé Club Fleece
Kylian Mbappé Club Fleece Maglia girocollo oversize Nike Football – Ragazzo/a
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Kylian Mbappé Club Fleece
Maglia girocollo oversize Nike Football – Ragazzo/a
CHF 64.95
Kylian Mbappé Club Fleece
Kylian Mbappé Club Fleece Felpa con cappuccio Nike Football – Ragazzo/a
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Kylian Mbappé Club Fleece
Felpa con cappuccio Nike Football – Ragazzo/a
CHF 64.95
Kylian Mbappé Club Fleece
Kylian Mbappé Club Fleece Pantaloni jogger da calcio – Ragazzo/a
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Kylian Mbappé Club Fleece
Pantaloni jogger da calcio – Ragazzo/a
CHF 64.95
Kylian Mbappé Academy
Kylian Mbappé Academy Shorts da calcio Nike Dri-FIT – Ragazzo/a
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Kylian Mbappé Academy
Shorts da calcio Nike Dri-FIT – Ragazzo/a
CHF 40
Kylian Mbappé Academy
Kylian Mbappé Academy Maglia da calcio a manica corta Dri-FIT – Ragazzo/a
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Kylian Mbappé Academy
Maglia da calcio a manica corta Dri-FIT – Ragazzo/a
CHF 40
Kylian Mbappé
Kylian Mbappé Tuta da calcio in tessuto Nike – Ragazzo/a
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Kylian Mbappé
Tuta da calcio in tessuto Nike – Ragazzo/a
CHF 99.95
Nike Sportswear
Nike Sportswear Tuta in tessuto – Ragazzo/a
Materiali riciclati
Nike Sportswear
Tuta in tessuto – Ragazzo/a
CHF 85
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Tuta con cappuccio – Ragazzo/a
Nike Sportswear Club Fleece
Tuta con cappuccio – Ragazzo/a
CHF 94.95
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Felpa pullover con cappuccio – Ragazzi
+8
Nike Sportswear Club Fleece
Felpa pullover con cappuccio – Ragazzi
CHF 52
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Pantaloni Jogger – Ragazzi
+4
Nike Sportswear Club Fleece
Pantaloni Jogger – Ragazzi
CHF 45
Australia 2026 Stadium – Home
Australia 2026 Stadium – Home Maglia da calcio Nike Dri-FIT – Ragazzo/a
Materiali riciclati
Australia 2026 Stadium – Home
Maglia da calcio Nike Dri-FIT – Ragazzo/a
CHF 99.95
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Felpa con cappuccio e zip a tutta lunghezza – Ragazzo/a
Nike Sportswear Club Fleece
Felpa con cappuccio e zip a tutta lunghezza – Ragazzo/a
CHF 57
Nike Sportswear All Day Play
Nike Sportswear All Day Play Giacca puffer loose fit Therma-FIT – Ragazzo/a
+1
Materiali riciclati
Nike Sportswear All Day Play
Giacca puffer loose fit Therma-FIT – Ragazzo/a
CHF 99.95
Nazionale brasiliana 2026 Stadium – Away
Nazionale brasiliana 2026 Stadium – Away Maglia da calcio Nike Dri-FIT – Ragazzo/a
Best seller
Nazionale brasiliana 2026 Stadium – Away
Maglia da calcio Nike Dri-FIT – Ragazzo/a
CHF 99.95
Nike Multi
Nike Multi Shorts in tessuto Dri-FIT – Ragazzo
Best seller
Nike Multi
Shorts in tessuto Dri-FIT – Ragazzo
CHF 27
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Felpa – Ragazzo/a
+2
Nike Sportswear Club Fleece
Felpa – Ragazzo/a
CHF 45
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Shorts in French Terry – Ragazzo/a
Nike Sportswear Club Fleece
Shorts in French Terry – Ragazzo/a
CHF 40
DNA Nike
DNA Nike Shorts da basket 13 cm – Ragazzo/a
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DNA Nike
Shorts da basket 13 cm – Ragazzo/a
CHF 45
Nike Sportswear
Nike Sportswear Tuta sportiva Dri-FIT – Ragazzo/a
Materiali riciclati
Nike Sportswear
Tuta sportiva Dri-FIT – Ragazzo/a
CHF 70
Windrunner Nike Sportswear
Windrunner Nike Sportswear Giacca con cappuccio Repel – Ragazzo/a
+1
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Windrunner Nike Sportswear
Giacca con cappuccio Repel – Ragazzo/a
CHF 75
Inter 2026/27 Stadium – Home
Inter 2026/27 Stadium – Home Maglia da calcio replica Nike Dri-FIT da ragazzo/a
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Inter 2026/27 Stadium – Home
Maglia da calcio replica Nike Dri-FIT da ragazzo/a
CHF 99.95
Nike Sportswear
Nike Sportswear Tuta – Ragazzo/a
Materiali riciclati
Nike Sportswear
Tuta – Ragazzo/a
CHF 70
Nike Academy+
Nike Academy+ Shorts da calcio Dri-FIT – Ragazzo/a
Materiali riciclati
Nike Academy+
Shorts da calcio Dri-FIT – Ragazzo/a
CHF 32
Nike Pro
Nike Pro Felpa pullover con cappuccio in fleece Dri-FIT – Ragazzo
Materiali riciclati
Nike Pro
Felpa pullover con cappuccio in fleece Dri-FIT – Ragazzo
CHF 64.95
Nike Sportswear All Day Play
Nike Sportswear All Day Play Giacca puffer loose fit Therma-FIT – Ragazzo/a
Materiali riciclati
Nike Sportswear All Day Play
Giacca puffer loose fit Therma-FIT – Ragazzo/a
CHF 105
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Shorts in French Terry - Ragazzi
Best seller
Nike Sportswear Club Fleece
Shorts in French Terry - Ragazzi
CHF 35
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Pantaloni Jogger – Ragazzo/a
+4
Nike Sportswear Tech Fleece
Pantaloni Jogger – Ragazzo/a
CHF 80
Chelsea FC 2025/26 Stadium – Terza
Chelsea FC 2025/26 Stadium – Terza Maglia da calcio replica Nike Dri-FIT Total 90 – Ragazzo/a
Materiali riciclati
Chelsea FC 2025/26 Stadium – Terza
Maglia da calcio replica Nike Dri-FIT Total 90 – Ragazzo/a
CHF 95
Windrunner Nike Sportswear
Windrunner Nike Sportswear Giacca con cappuccio Repel – Ragazzo/a
Materiali riciclati
Windrunner Nike Sportswear
Giacca con cappuccio Repel – Ragazzo/a
CHF 77
Nike Academy
Nike Academy Maglia da calcio per allenamento Dri-FIT a manica lunga con zip a 1/4 – Ragazzo/a
+1
Materiali riciclati
Nike Academy
Maglia da calcio per allenamento Dri-FIT a manica lunga con zip a 1/4 – Ragazzo/a
CHF 42
Nike Tech
Nike Tech Pantaloni in woven - Ragazzo
Nike Tech
Pantaloni in woven - Ragazzo
CHF 80
Nazionale francese 2026 Match – Home
Nazionale francese 2026 Match – Home Maglia da calcio Nike Aero-FIT – Ragazzo/a
Articolo esaurito
Nazionale francese 2026 Match – Home
Maglia da calcio Nike Aero-FIT – Ragazzo/a
CHF 160
FC Barcelona 2026/27 Match – Terza
FC Barcelona 2026/27 Match – Terza Maglia ufficiale da calcio Nike Aero-FIT – Ragazzo/a
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FC Barcelona 2026/27 Match – Terza
Maglia ufficiale da calcio Nike Aero-FIT – Ragazzo/a
CHF 160
FC Barcelona 2026/27 Stadium – Terza
FC Barcelona 2026/27 Stadium – Terza Maglia replica da calcio Nike Dri-FIT – Ragazzo/a
Ultimi arrivi
FC Barcelona 2026/27 Stadium – Terza
Maglia replica da calcio Nike Dri-FIT – Ragazzo/a
CHF 99.95
FC Barcelona 2026/27 Stadium – Third
FC Barcelona 2026/27 Stadium – Third Shorts replica da calcio Nike Dri-FIT – Ragazzo/a
Ultimi arrivi
FC Barcelona 2026/27 Stadium – Third
Shorts replica da calcio Nike Dri-FIT – Ragazzo/a
CHF 50
Nike Sportswear All Day Play
Nike Sportswear All Day Play Piumino smanicato loose fit Therma-FIT – Ragazzo/a
Materiali riciclati
Nike Sportswear All Day Play
Piumino smanicato loose fit Therma-FIT – Ragazzo/a
CHF 85
Nike Pro
Nike Pro Maglia a manica lunga Dri-FIT – Ragazzo
Materiali riciclati
Nike Pro
Maglia a manica lunga Dri-FIT – Ragazzo
CHF 42
FC Barcelona 2026/27 Stadium – Home
FC Barcelona 2026/27 Stadium – Home Maglia da calcio replica Nike Dri-FIT da ragazzo/a
Best seller
FC Barcelona 2026/27 Stadium – Home
Maglia da calcio replica Nike Dri-FIT da ragazzo/a
CHF 99.95
Tottenham Hotspur 2026/27 Stadium – Home
Tottenham Hotspur 2026/27 Stadium – Home Maglia da calcio Nike Dri-FIT replica – Ragazzo/a
Materiali riciclati
Tottenham Hotspur 2026/27 Stadium – Home
Maglia da calcio Nike Dri-FIT replica – Ragazzo/a
CHF 99.95
Norvegia 2026 Stadium – Third
Norvegia 2026 Stadium – Third Maglia da calcio replica Nike Dri-FIT da ragazzo/a
Articolo esaurito
Norvegia 2026 Stadium – Third
Maglia da calcio replica Nike Dri-FIT da ragazzo/a
CHF 99.95
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Pantaloni cargo – Ragazzo/a
Nike Sportswear Club Fleece
Pantaloni cargo – Ragazzo/a
CHF 57
Nike Sportswear
Nike Sportswear T-shirt – Ragazzo/a
Nike Sportswear
T-shirt – Ragazzo/a
CHF 22
Nike Sportswear
Nike Sportswear Tuta sportiva Dri-FIT – Ragazzo/a
Materiali riciclati
Nike Sportswear
Tuta sportiva Dri-FIT – Ragazzo/a
CHF 70
Windrunner Nike Sportswear
Windrunner Nike Sportswear Giacca con cappuccio Repel – Ragazzo/a
+1
Materiali riciclati
Windrunner Nike Sportswear
Giacca con cappuccio Repel – Ragazzo/a
CHF 75
Inter 2026/27 Stadium – Home
Inter 2026/27 Stadium – Home Maglia da calcio replica Nike Dri-FIT da ragazzo/a
Materiali riciclati
Inter 2026/27 Stadium – Home
Maglia da calcio replica Nike Dri-FIT da ragazzo/a
CHF 99.95
Nike Sportswear
Nike Sportswear Tuta – Ragazzo/a
Materiali riciclati
Nike Sportswear
Tuta – Ragazzo/a
CHF 70
Nike Academy+
Nike Academy+ Shorts da calcio Dri-FIT – Ragazzo/a
Materiali riciclati
Nike Academy+
Shorts da calcio Dri-FIT – Ragazzo/a
CHF 32
Nike Pro
Nike Pro Felpa pullover con cappuccio in fleece Dri-FIT – Ragazzo
Materiali riciclati
Nike Pro
Felpa pullover con cappuccio in fleece Dri-FIT – Ragazzo
CHF 64.95
Nike Sportswear All Day Play
Nike Sportswear All Day Play Giacca puffer loose fit Therma-FIT – Ragazzo/a
Materiali riciclati
Nike Sportswear All Day Play
Giacca puffer loose fit Therma-FIT – Ragazzo/a
CHF 105
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Shorts in French Terry - Ragazzi
Best seller
Nike Sportswear Club Fleece
Shorts in French Terry - Ragazzi
CHF 35
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Pantaloni Jogger – Ragazzo/a
+4
Nike Sportswear Tech Fleece
Pantaloni Jogger – Ragazzo/a
CHF 80
Chelsea FC 2025/26 Stadium – Terza
Chelsea FC 2025/26 Stadium – Terza Maglia da calcio replica Nike Dri-FIT Total 90 – Ragazzo/a
Materiali riciclati
Chelsea FC 2025/26 Stadium – Terza
Maglia da calcio replica Nike Dri-FIT Total 90 – Ragazzo/a
CHF 95
Windrunner Nike Sportswear
Windrunner Nike Sportswear Giacca con cappuccio Repel – Ragazzo/a
Materiali riciclati
Windrunner Nike Sportswear
Giacca con cappuccio Repel – Ragazzo/a
CHF 77
Nike Academy
Nike Academy Maglia da calcio per allenamento Dri-FIT a manica lunga con zip a 1/4 – Ragazzo/a
+1
Materiali riciclati
Nike Academy
Maglia da calcio per allenamento Dri-FIT a manica lunga con zip a 1/4 – Ragazzo/a
CHF 42
Nike Tech
Nike Tech Pantaloni in woven - Ragazzo
Nike Tech
Pantaloni in woven - Ragazzo
CHF 80
Nazionale francese 2026 Match – Home
Nazionale francese 2026 Match – Home Maglia da calcio Nike Aero-FIT – Ragazzo/a
Articolo esaurito
Nazionale francese 2026 Match – Home
Maglia da calcio Nike Aero-FIT – Ragazzo/a
CHF 160
FC Barcelona 2026/27 Match – Terza
FC Barcelona 2026/27 Match – Terza Maglia ufficiale da calcio Nike Aero-FIT – Ragazzo/a
Ultimi arrivi
FC Barcelona 2026/27 Match – Terza
Maglia ufficiale da calcio Nike Aero-FIT – Ragazzo/a
CHF 160
FC Barcelona 2026/27 Stadium – Terza
FC Barcelona 2026/27 Stadium – Terza Maglia replica da calcio Nike Dri-FIT – Ragazzo/a
Ultimi arrivi
FC Barcelona 2026/27 Stadium – Terza
Maglia replica da calcio Nike Dri-FIT – Ragazzo/a
CHF 99.95
FC Barcelona 2026/27 Stadium – Third
FC Barcelona 2026/27 Stadium – Third Shorts replica da calcio Nike Dri-FIT – Ragazzo/a
Ultimi arrivi
FC Barcelona 2026/27 Stadium – Third
Shorts replica da calcio Nike Dri-FIT – Ragazzo/a
CHF 50
Nike Sportswear All Day Play
Nike Sportswear All Day Play Piumino smanicato loose fit Therma-FIT – Ragazzo/a
Materiali riciclati
Nike Sportswear All Day Play
Piumino smanicato loose fit Therma-FIT – Ragazzo/a
CHF 85
Nike Pro
Nike Pro Maglia a manica lunga Dri-FIT – Ragazzo
Materiali riciclati
Nike Pro
Maglia a manica lunga Dri-FIT – Ragazzo
CHF 42
FC Barcelona 2026/27 Stadium – Home
FC Barcelona 2026/27 Stadium – Home Maglia da calcio replica Nike Dri-FIT da ragazzo/a
Best seller
FC Barcelona 2026/27 Stadium – Home
Maglia da calcio replica Nike Dri-FIT da ragazzo/a
CHF 99.95
Tottenham Hotspur 2026/27 Stadium – Home
Tottenham Hotspur 2026/27 Stadium – Home Maglia da calcio Nike Dri-FIT replica – Ragazzo/a
Materiali riciclati
Tottenham Hotspur 2026/27 Stadium – Home
Maglia da calcio Nike Dri-FIT replica – Ragazzo/a
CHF 99.95
Norvegia 2026 Stadium – Third
Norvegia 2026 Stadium – Third Maglia da calcio replica Nike Dri-FIT da ragazzo/a
Articolo esaurito
Norvegia 2026 Stadium – Third
Maglia da calcio replica Nike Dri-FIT da ragazzo/a
CHF 99.95
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Pantaloni cargo – Ragazzo/a
Nike Sportswear Club Fleece
Pantaloni cargo – Ragazzo/a
CHF 57
Nike Sportswear
Nike Sportswear T-shirt – Ragazzo/a
Nike Sportswear
T-shirt – Ragazzo/a
CHF 22