Regali per la festa del papà

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Jordan Brooklyn Fleece Shorts – Uomo
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Nike Intensity
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Nike Primary
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Jordan Flight Fleece Shorts Diamond – Uomo
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Jordan Jumpman T-shirt a manica corta - Uomo
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Nike Tech
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Jordan Spizike Low
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Nike Sportswear Club
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Nike Club Felpa pullover in fleece con cappuccio – Uomo
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Nike Stride Capo midlayer da running con zip a metà lunghezza Dri-FIT – Uomo
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Capo midlayer da running con zip a metà lunghezza Dri-FIT – Uomo
CHF 80
Nike Heritage
Nike Heritage Borsa a tracolla piccola (1 l)
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Nike Club
Nike Club Felpa con cappuccio e zip a tutta lunghezza in fleece - Uomo
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Nike Tech
Nike Tech Giacca in tessuto – Uomo
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Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Pantaloni jogger – Uomo
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Pantaloni jogger – Uomo
CHF 64.95
Nike Unlimited
Nike Unlimited Shorts versatili 2 in 1 Dri-FIT 18 cm – Uomo
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Shorts versatili 2 in 1 Dri-FIT 18 cm – Uomo
CHF 80
Nike Hyverse
Nike Hyverse Maglia Dri-FIT versatile a manica corta – Uomo
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Maglia Dri-FIT versatile a manica corta – Uomo
CHF 45
Nike Apex
Nike Apex Cappello délavé Futura
Nike Apex
Cappello délavé Futura
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Nike Stride
Nike Stride Giacca da running Repel UV – Uomo
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Nike Stride
Giacca da running Repel UV – Uomo
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Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Shorts in maglia - Uomo
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Shorts in maglia - Uomo
CHF 45
Air Jordan 1 Low
Air Jordan 1 Low Scarpa – Uomo
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Air Jordan 1 Low
Scarpa – Uomo
CHF 150
Nike
Nike Zaino (21 l)
Materiali riciclati
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Zaino (21 l)
CHF 42
Nike Apex
Nike Apex Cappello con Swoosh
Materiali riciclati
Nike Apex
Cappello con Swoosh
CHF 35
Nike Pro Dri-FIT
Nike Pro Dri-FIT Leggings – Ragazza
Materiali riciclati
Nike Pro Dri-FIT
Leggings – Ragazza
CHF 42
Nike Challenger
Nike Challenger Shorts da running Dri-FIT con slip foderati 18 cm Dri-FIT – Uomo
Materiali riciclati
Nike Challenger
Shorts da running Dri-FIT con slip foderati 18 cm Dri-FIT – Uomo
CHF 45
Nike Primary
Nike Primary Maglia versatile a manica corta Dri-FIT – Uomo
Nike Primary
Maglia versatile a manica corta Dri-FIT – Uomo
CHF 57
Nike Refuel
Nike Refuel Borraccia con coperchio di chiusura (710 ml)
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Borraccia con coperchio di chiusura (710 ml)
CHF 22
Jordan Spizike Low
Jordan Spizike Low Scarpa – Bebè e bimbo/a
Jordan Spizike Low
Scarpa – Bebè e bimbo/a
CHF 75

Idee regalo per la festa del papà: stile e performance

Trova il dono perfetto nella selezione Nike di regali per la festa del papà. Dall'atleta professionista al semplice appassionato di sport, abbiamo tutto quello che serve per renderlo felice. Non rinuncia mai al suo allenamento in palestra? Esplora la gamma di maglie e canotte in tessuti traspiranti che allontanano il sudore. Non possono mancare le giacche, ideali per stare al caldo fuori casa, così come borsoni e zaini per tenere al sicuro l'attrezzatura e gli oggetti personali durante gli spostamenti. Per aiutarlo a rilassarsi alla fine di ogni workout, punta su capi dalla vestibilità ampia, come shorts e pantaloni jogger.


La nostra collezione di idee regalo per la festa del papà include design grintosi, per chi non vuole passare inosservato, oppure più minimalisti. Scegli una comoda felpa con cappuccio, così potrà vestirsi a strati durante le giornate più fredde. Il nostro abbigliamento ad alte prestazioni coniuga praticità e street style, per sentirsi al massimo in ogni momento, dalla corsa più impegnativa ai momenti di relax del weekend.


Regali per il papà all'insegna dell'innovazione


Rendi più bella la sua giornata speciale con la nostra selezione di idee regalo per il papà, che comprende sneakers, abbigliamento sportivo e accessori. Scopri tutti i materiali all'avanguardia e i fit comodi, pensati per permettergli di concentrarsi solo sullo sport, senza alcuna distrazione. Sei alla ricerca di un'idea regalo per papà che sia più rispettosa del pianeta e della tua coscienza? Cerca gli articoli contrassegnati dall'etichetta Materiali sostenibili, che identifica i capi innovativi realizzati con materiali riciclati.


Qualunque sia la sua passione sportiva, nella selezione Nike di regali da fare al papà puoi trovare capi e accessori disegnati per assicurare un comfort prolungato. Non riesci a decidere? Allora vai sul sicuro con una gift card Nike, così potrà scegliere quello che più gli piace.