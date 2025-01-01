Trova un negozio
Aiuto
Stato ordine
Spedizione e consegna
Restituzioni
Tabelle delle taglie e delle misure
Contattaci
Informativa sulla privacy
Condizioni di vendita
Condizioni d'uso
Invia feedback
Unisciti a noi
Accedi
Migliori offerte
Tutti gli articoli Nike Black Friday
Best seller
Il meglio in Jordan
Il meglio nel lifestyle
Il meglio nello sport
Offerte Nike Black Friday
Scarpe da running
Scarpe da palestra
Scarpe da calcio
Tute
Giacconi e giacche
Sconti – Uomo
Tutti gli articoli – Uomo
Scarpe
Abbigliamento
Accessori
Sconti – Donna
Tutti gli articoli – Donna
Sconti – Kids
Tutti gli articoli – Kids
Novità
Tutti i nuovi arrivi
Calendario dei lanci SNKRS
Il meglio per l'inverno
Ultime novità: idee regalo
Highlight
Jordan: Coldest in the Game
Gli articoli indispensabili ACG
Shox: ispirazioni di stile
Nike Tech
Novità per il calcio: Nike United
Di tendenza
Regali per tutti
Regali per il running
Regali Nike Sportswear
Regali per la palestra
Regali per il calcio
Regali per il golf
Highlights
Nike Black Friday
Novità – Uomo
Tutte le scarpe
Lifestyle
Jordan
Running
Calcio
Basket
Training e palestra
Skateboard
Scarpe personalizzate
Abbigliamento
Tutto l'abbigliamento
Felpe
Pantaloni e tights
Giacche
Topwear e t-shirt
Shorts
Sport
Tennis
Golf
Novità – Donna
Pantaloni
Leggings
Set coordinati
Reggiseni sportivi
Yoga
Novità – Kids
Mondo teenager
Collezione Nike x LEGO®
Educazione fisica
Pantaloni e leggings
Accessori
Kids per età
Teenager (13-17 anni)
Ragazzo/a (7-12 anni)
Bambino/a (3-7 anni)
Bebè e bimbo/a (0-3 anni)
Novità: articoli sportivi
The Locker Room
Jordan Sport
Allenamento ibrido
Shoe Finder – Running
Tutti gli articoli da running
Tutti gli articoli da calcio
Tutti gli articoli da training e palestra
Altri sport
Tutti gli sport
I termini più ricercati
Approfittane