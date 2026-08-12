Bra blu: comfort senza compromessi
Allenati senza rinunciare al controllo con i bra blu Nike. Che tu abbia bisogno di comfort e di un sostegno leggero o del massimo supporto per gli sport ad alto impatto, troverai il modello più adatto alle tue esigenze. Potrai scegliere articoli dalle linee affusolate e in tonalità vivaci, corredati dall'inconfondibile Swoosh Nike.
Noi di Nike crediamo che sostegno e versatilità debbano andare di pari passo. Ecco perché proponiamo bra blu navy con spalline convertibili: sono la soluzione ideale per un fit personalizzato. I tessuti elasticizzati avvolgono il corpo regalandoti un'incredibile leggerezza e, in più, sono perfetti per mettere e togliere i bra in modo semplice e prepararti agli allenamenti senza il minimo stress. Inoltre, le fasce inferiori offrono stabilità durante i movimenti, così non devi preoccuparti che il bra si arrotoli o stringa.
Ti aspettano allenamenti intensi? I nostri bra blu e azzurri realizzati con tecnologia Nike Dri-FIT ti aiutano a restare asciutta e fresca durante l'intera sessione. Sono dotati di un tessuto innovativo, che allontana il sudore dalla pelle facendolo evaporare in fretta. Trovi modelli con uno strato interno in mesh incredibilmente morbido, pensato per favorire la circolazione dell'aria intorno al corpo, oltre a modelli leggeri e traspiranti, perfetti per avere il giusto sostegno e una comodità eccellente. Qualsiasi prodotto tu scelga, puoi aspettarti materiali ad alte prestazioni in grado di flettersi con te e tornare alla forma iniziale: una caratteristica indispensabile per allenarti ogni volta nel massimo comfort.
Move to Zero è il percorso di Nike verso un futuro a zero emissioni di carbonio e zero sprechi. Per dare il tuo contributo, scegli i bra blu con l'etichetta Materiali sostenibili. Indica che realizziamo capi di abbigliamento con materiali riciclati per almeno il 50%, utilizzando poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche.