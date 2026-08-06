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Scarpe sportive e sneakers Nike Blazer da donna

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Nike SB Zoom Blazer Mid
Nike SB Zoom Blazer Mid Scarpa da skateboard
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Scarpa da skateboard
CHF 110
Nike SB Zoom Blazer Low Pro GT
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CHF 94.95
Nike SB Zoom Blazer Mid
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Esplora le scarpe Nike Blazer da donna per lo skate o per tutti i giorni

Scegli tra i modelli a taglio basso e medio delle scarpe Nike Blazer da donna, disponibili in varie colorway classiche, o crea il tuo design unico. Pensata originariamente per il basket, poi adottata dalla cultura skate, la scarpa Nike Blazer da donna è disponibile in suede, pelle o tela, con un design leggero e intramontabile che non smette mai di catturare l'attenzione. Per trovare il tuo paio ideale, dai un'occhiata ai design a taglio basso e medio da donna, o esplora la collezione Blazer da uomo.