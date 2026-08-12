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Tute blu

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Tute Nike azzurre e blu: comfort e colore durante l'allenamento

Scegli una tuta blu Nike e affronta con sicurezza il tuo prossimo workout all'aria aperta. Esplora la selezione di tagli e fit per trovare il capo giusto per la tua attività sportiva. I modelli dalla silhouette aerodinamica aderiscono perfettamente al corpo, trattenendo il calore corporeo per un comfort eccellente. Vuoi vestirti a strati per proteggere i muscoli dal freddo? Scegli le tute azzurre e blu oversize, che si infilano in un attimo sopra l'abbigliamento sportivo. In più, i tessuti stretch con finitura spazzolata all'interno sono morbidi e piacevoli sulla pelle.


Per ottenere il giusto isolamento termico, senza appesantirti, punta su una tuta blu in Tech Fleece. Il nostro esclusivo tessuto presenta una texture liscia, su entrambi i lati, che mantiene la naturale temperatura del corpo. Inoltre, le fibre leggere e le proprietà elastiche del nostro speciale filato riducono l'ingombro, per un fit senza restrizioni. Quando l'intensità aumenta, la tecnologia Nike Dri-FIT allontana il sudore dalla pelle facendolo evaporare rapidamente. Così potrai concentrarti solo sul tuo prossimo traguardo, senza inutili distrazioni.


Qual è la tua tonalità preferita? Lasciati sorprendere dall'ampia gamma di colori: con una tuta blu navy vai sul sicuro, mentre una tuta blu royal è una scelta di grande effetto. Vuoi un colore che si faccia davvero notare? Allora sfoggia una tuta celeste. Hai notato i bordi a contrasto? Aggiungono un tocco in più, mentre l'inconfondibile Swoosh perfeziona lo stile iconico.


Move to Zero è il percorso di Nike verso l'azzeramento degli sprechi e delle emissioni di carbonio, per salvaguardare il futuro dello sport. Per unirti a noi, cerca le tute blu scuro e azzurre contrassegnate dall'etichetta Materiali sostenibili. Realizziamo capi di abbigliamento con materiali riciclati per almeno il 50%, utilizzando poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche.