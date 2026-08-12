Felpe blu e azzurre Nike: scegli look a strati per i tuoi allenamenti
Resta in movimento anche nelle giornate più fredde con le felpe blu Nike in materiali di qualità professionale. Proponiamo modelli con o senza cappuccio e zip da scegliere secondo le tue preferenze. Cerchi qualcosa di leggero? Dai un'occhiata alla nostra gamma di felpe blu. Punta su un look delicato e contemporaneo con una felpa azzurra o celeste. In alternativa, scegli una felpa blu scuro o una felpa con cappuccio blu navy da abbinare facilmente a qualsiasi cosa.
Affronta il freddo al meglio
Sappiamo che il freddo non può fermarti: ecco perché abbiamo creato la nostra iconica tecnologia Therma-FIT, le cui microfibre isolanti trattengono il calore naturale del corpo, proteggendo i muscoli e le articolazioni durante il riscaldamento, il defaticamento e gli allenamenti più intensi. Inoltre, i materiali leggeri forniscono il giusto comfort senza appesantirti. Trovi anche tessuti tecnici con texture lisce su entrambi i lati che aggiungono un tocco in più al look.
Mantieni la giusta freschezza
Dalle corse del primo mattino alle avventure del weekend fino agli allenamenti con la tua squadra dopo il lavoro, spingerti oltre i limiti significa sudare. Per tenere alta la concentrazione, scegli felpe blu con o senza cappuccio dotate della tecnologia Dri-FIT. Le fibre allontanano il sudore dalla pelle, per farlo evaporare più in fretta. Inoltre, le proprietà traspiranti favoriscono una buona circolazione dell'aria attorno al corpo, aiutandoti a dissipare il calore in eccesso in modo rapido ed efficiente. Il risultato? Puoi continuare a concentrarti sui tuoi obiettivi.
Supporta la nuova generazione
Noi di Nike crediamo che gli atleti e le atlete più giovani meritino di sviluppare il proprio talento sfoggiando gli stessi capi di qualità professionale scelti dai campioni a cui si ispirano. Ecco perché le nostre felpe blu per bambini e ragazzi presentano gli stessi materiali premium impiegati per i capi destinati agli adulti. Dai un'occhiata a dettagli pratici come le cuciture termosaldate, pensate per fornire ancora più comfort nelle aree maggiormente soggette a usura, e le tasche con zip, ideali per tenere gli oggetti essenziali a portata di mano. Trovi anche design ispirati ad alcune delle più rinomate star dello sport, per aiutare bambini e bambine a seguire le orme delle loro icone del cuore.
Rilassati nel comfort
Quando arriva il momento di fare una pausa, scegli capi comodi e confortevoli creati per farti rilassare con stile. Offriamo articoli dal fit ampio che puoi indossare comodamente sul resto della divisa. Puoi scegliere felpe blu per una copertura più leggera o felpe blu con cappuccio per una maggiore protezione attorno al collo e alla testa. In più, i bordi a costine forniscono un fit comodo, mentre le coulisse regolabili sono perfette per trattenere il calore.
La nostra prossima missione
Move to Zero è il percorso di Nike verso l'azzeramento degli sprechi e delle emissioni di carbonio, per salvaguardare il futuro dello sport. Per dare il tuo contributo, scegli felpe blu con l'etichetta Materiali sostenibili. Realizziamo capi di abbigliamento con materiali riciclati per almeno il 50%, utilizzando poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche.