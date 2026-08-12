  1. Abbigliamento
    2. /
  2. Felpe e maglie

Felpe blu con e senza cappuccio

(99)
Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Felpa girocollo oversize – Donna
Materiali riciclati
Nike Studio Fleece Medium Weight
Felpa girocollo oversize – Donna
CHF 70
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Felpa – Ragazzo/a
Ultimi arrivi
Nike Sportswear Club Fleece
Felpa – Ragazzo/a
CHF 45
Nike Club
Nike Club Maglia a girocollo in fleece – Uomo
Nike Club
Maglia a girocollo in fleece – Uomo
CHF 70
Nike Club
Nike Club Felpa pullover in French Terry con cappuccio
Nike Club
Felpa pullover in French Terry con cappuccio
CHF 75
FFF Tech Fleece
FFF Tech Fleece Felpa con cappuccio e zip a tutta lunghezza Nike Football – Ragazzo
FFF Tech Fleece
Felpa con cappuccio e zip a tutta lunghezza Nike Football – Ragazzo
CHF 110
Inter Tech Fleece Windrunner
Inter Tech Fleece Windrunner Felpa Nike Football con cappuccio e zip a tutta lunghezza – Uomo
Inter Tech Fleece Windrunner
Felpa Nike Football con cappuccio e zip a tutta lunghezza – Uomo
CHF 155
New York Knicks Courtside
New York Knicks Courtside Felpa pullover con cappuccio Jordan NBA Club Premium – Uomo
New York Knicks Courtside
Felpa pullover con cappuccio Jordan NBA Club Premium – Uomo
CHF 94.95
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Felpa pullover con cappuccio – Ragazzi
Ultimi arrivi
Nike Sportswear Club Fleece
Felpa pullover con cappuccio – Ragazzi
CHF 52
Nike
Nike Felpa da basket con cappuccio Dri-FIT – Ragazzo/a
Ultimi arrivi
Nike
Felpa da basket con cappuccio Dri-FIT – Ragazzo/a
CHF 64.95
Golden State Warriors Club
Golden State Warriors Club Felpa pullover con cappuccio Nike NBA – Uomo
Golden State Warriors Club
Felpa pullover con cappuccio Nike NBA – Uomo
CHF 85
Inghilterra Tech Fleece Windrunner
Inghilterra Tech Fleece Windrunner Felpa Nike Football con cappuccio e zip a tutta lunghezza – Uomo
Inghilterra Tech Fleece Windrunner
Felpa Nike Football con cappuccio e zip a tutta lunghezza – Uomo
CHF 155
FC Barcelona Tech Fleece Windrunner
FC Barcelona Tech Fleece Windrunner Felpa Nike Football con cappuccio e zip a tutta lunghezza – Uomo
FC Barcelona Tech Fleece Windrunner
Felpa Nike Football con cappuccio e zip a tutta lunghezza – Uomo
CHF 155
Brazil Club
Brazil Club Felpa pullover da calcio in French Terry con cappuccio Nike – Uomo
Esclusione dalla promo
Brazil Club
Felpa pullover da calcio in French Terry con cappuccio Nike – Uomo
CHF 80
Nike Tech
Nike Tech Giacca con zip a tutta lunghezza in fleece Windrunner – Uomo
Nike Tech
Giacca con zip a tutta lunghezza in fleece Windrunner – Uomo
CHF 135
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Felpa pullover con cappuccio – Uomo
Jordan Brooklyn Fleece
Felpa pullover con cappuccio – Uomo
CHF 85
Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Felpa pullover oversize con cappuccio – Donna
Ultimi arrivi
Nike Studio Fleece Medium Weight
Felpa pullover oversize con cappuccio – Donna
CHF 75
Nike Tech
Nike Tech Giacca Windrunner in fleece a blocchi di colore con zip a tutta lunghezza – Uomo
Nike Tech
Giacca Windrunner in fleece a blocchi di colore con zip a tutta lunghezza – Uomo
CHF 150
FC Barcelona Tech Fleece Windrunner
FC Barcelona Tech Fleece Windrunner Felpa da calcio con cappuccio e zip a tutta lunghezza Nike – Donna
FC Barcelona Tech Fleece Windrunner
Felpa da calcio con cappuccio e zip a tutta lunghezza Nike – Donna
CHF 155
Nike Sportswear
Nike Sportswear Maglia in fleece a manica lunga – Ragazza
Materiali riciclati
Nike Sportswear
Maglia in fleece a manica lunga – Ragazza
CHF 64.95
Paris Saint-Germain City Side
Paris Saint-Germain City Side Felpa in fleece con cappuccio e zip a tutta lunghezza Nike Football – Uomo
Paris Saint-Germain City Side
Felpa in fleece con cappuccio e zip a tutta lunghezza Nike Football – Uomo
CHF 105
Paris Saint-Germain Home City Side
Paris Saint-Germain Home City Side Felpa in fleece con cappuccio Nike Football – Ragazzo/a
Paris Saint-Germain Home City Side
Felpa in fleece con cappuccio Nike Football – Ragazzo/a
CHF 70
Nike Tech Fleece
Nike Tech Fleece Felpa con cappuccio e zip a tutta lunghezza – Ragazzo
Materiali riciclati
Nike Tech Fleece
Felpa con cappuccio e zip a tutta lunghezza – Ragazzo
CHF 105
Nike Solo Swoosh
Nike Solo Swoosh Felpa in fleece con cappuccio – Uomo
Nike Solo Swoosh
Felpa in fleece con cappuccio – Uomo
CHF 135
Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Felpa pullover con cappuccio – Donna
Materiali riciclati
Nike Studio Fleece Medium Weight
Felpa pullover con cappuccio – Donna
CHF 75
Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Felpa con cappuccio e zip a tutta lunghezza – Donna
Materiali riciclati
Nike Studio Fleece Medium Weight
Felpa con cappuccio e zip a tutta lunghezza – Donna
CHF 80
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Top corto con zip a 1/4 – Donna
Jordan Brooklyn Fleece
Top corto con zip a 1/4 – Donna
CHF 85
Nike Sportswear Athletic
Nike Sportswear Athletic Felpa pullover oversize con cappuccio – Ragazzo
Nike Sportswear Athletic
Felpa pullover oversize con cappuccio – Ragazzo
CHF 64.95
Nike Club
Nike Club Felpa pullover in fleece con cappuccio – Uomo
Nike Club
Felpa pullover in fleece con cappuccio – Uomo
CHF 75
Nike Solo Fleece
Nike Solo Fleece Felpa pullover con cappuccio – Uomo
Nike Solo Fleece
Felpa pullover con cappuccio – Uomo
CHF 80
Jordan Sport Crossover
Jordan Sport Crossover Felpa pullover senza maniche con cappuccio Dri-FIT – Uomo
Jordan Sport Crossover
Felpa pullover senza maniche con cappuccio Dri-FIT – Uomo
CHF 70
Team 31 Club
Team 31 Club Felpa pullover con cappuccio Nike NBA – Uomo
Team 31 Club
Felpa pullover con cappuccio Nike NBA – Uomo
CHF 85
NikeCourt Heritage
NikeCourt Heritage Felpa pullover da tennis in French Terry con cappuccio Dri-FIT – Uomo
NikeCourt Heritage
Felpa pullover da tennis in French Terry con cappuccio Dri-FIT – Uomo
CHF 99.95
NikeCourt Court Collection
NikeCourt Court Collection Smanicato da tennis in fleece – Donna
NikeCourt Court Collection
Smanicato da tennis in fleece – Donna
CHF 105
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Felpa con cappuccio in French Terry – Ragazzo/a
Nike Sportswear Club
Felpa con cappuccio in French Terry – Ragazzo/a
CHF 57
Atlético de Madrid Club
Atlético de Madrid Club Felpa con cappuccio e zip a tutta lunghezza in French Terry Nike Football – Ragazzo
Esclusione dalla promo
Atlético de Madrid Club
Felpa con cappuccio e zip a tutta lunghezza in French Terry Nike Football – Ragazzo
CHF 64.95
NikeCourt Court Collection
NikeCourt Court Collection Top da tennis in fleece a manica lunga – Donna
NikeCourt Court Collection
Top da tennis in fleece a manica lunga – Donna
CHF 115
Paris Saint-Germain Tech Fleece Windrunner
Paris Saint-Germain Tech Fleece Windrunner Felpa Nike Football con cappuccio e zip a tutta lunghezza – Uomo
Paris Saint-Germain Tech Fleece Windrunner
Felpa Nike Football con cappuccio e zip a tutta lunghezza – Uomo
CHF 155
Paris Saint-Germain Tech Fleece Windrunner
Paris Saint-Germain Tech Fleece Windrunner Felpa da calcio con cappuccio e zip a tutta lunghezza Nike – Donna
Paris Saint-Germain Tech Fleece Windrunner
Felpa da calcio con cappuccio e zip a tutta lunghezza Nike – Donna
CHF 155
FC Barcelona Club
FC Barcelona Club Felpa pullover da calcio in French Terry con cappuccio Nike – Uomo
FC Barcelona Club
Felpa pullover da calcio in French Terry con cappuccio Nike – Uomo
CHF 80
FC Barcelona Tech Fleece
FC Barcelona Tech Fleece Felpa da calcio con cappuccio e zip a tutta lunghezza Nike – Ragazzo
FC Barcelona Tech Fleece
Felpa da calcio con cappuccio e zip a tutta lunghezza Nike – Ragazzo
CHF 110
Paris Saint-Germain Tech Fleece
Paris Saint-Germain Tech Fleece Felpa con cappuccio e zip a tutta lunghezza Nike Football – Ragazzo
Paris Saint-Germain Tech Fleece
Felpa con cappuccio e zip a tutta lunghezza Nike Football – Ragazzo
CHF 110
Tottenham Hotspur City Side
Tottenham Hotspur City Side Felpa in fleece con cappuccio Nike Football – Ragazzo/a
Tottenham Hotspur City Side
Felpa in fleece con cappuccio Nike Football – Ragazzo/a
CHF 70
Jordan Flight Wings
Jordan Flight Wings Felpa pullover con cappuccio in fleece – Uomo
Jordan Flight Wings
Felpa pullover con cappuccio in fleece – Uomo
CHF 115
Nike Sportswear
Nike Sportswear Felpa con cappuccio – Uomo
Nike Sportswear
Felpa con cappuccio – Uomo
CHF 94.95
Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn Felpa a girocollo – Uomo
Jordan Brooklyn
Felpa a girocollo – Uomo
CHF 70
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Felpa con cappuccio e zip a tutta lunghezza – Ragazzo/a
Nike Sportswear Tech Fleece
Felpa con cappuccio e zip a tutta lunghezza – Ragazzo/a
CHF 94.95
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Felpa pullover con cappuccio – Ragazzo/a
Nike Sportswear Club Fleece
Felpa pullover con cappuccio – Ragazzo/a
CHF 57
Jordan Sport Hoop Fleece
Jordan Sport Hoop Fleece Felpa pullover con cappuccio – Uomo
Jordan Sport Hoop Fleece
Felpa pullover con cappuccio – Uomo
CHF 115
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Felpa con cappuccio e zip a tutta lunghezza – Ragazzo/a
Nike Sportswear Club Fleece
Felpa con cappuccio e zip a tutta lunghezza – Ragazzo/a
CHF 57
Nike Club
Nike Club Felpa con cappuccio e zip a tutta lunghezza in fleece - Uomo
Nike Club
Felpa con cappuccio e zip a tutta lunghezza in fleece - Uomo
CHF 80
Memphis Grizzlies Club
Memphis Grizzlies Club Felpa pullover con cappuccio Nike NBA – Uomo
Memphis Grizzlies Club
Felpa pullover con cappuccio Nike NBA – Uomo
CHF 85
New York Knicks Club
New York Knicks Club Felpa pullover con cappuccio Nike NBA – Uomo
New York Knicks Club
Felpa pullover con cappuccio Nike NBA – Uomo
CHF 85
Oklahoma City Thunder Club
Oklahoma City Thunder Club Felpa pullover con cappuccio Nike NBA – Uomo
Oklahoma City Thunder Club
Felpa pullover con cappuccio Nike NBA – Uomo
CHF 85
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Top oversize a girocollo Dri-FIT – Donna
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Top oversize a girocollo Dri-FIT – Donna
CHF 110
Nike Sportswear
Nike Sportswear Giacca con zip a tutta lunghezza - Donna
Nike Sportswear
Giacca con zip a tutta lunghezza - Donna
CHF 160
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Felpa con cappuccio e zip a tutta lunghezza - Bambina/Ragazza
Nike Sportswear Tech Fleece
Felpa con cappuccio e zip a tutta lunghezza - Bambina/Ragazza
CHF 94.95
Nike Par
Nike Par Felpa da golf con cappuccio Therma-FIT – Uomo
Materiali riciclati
Nike Par
Felpa da golf con cappuccio Therma-FIT – Uomo
CHF 115
Inghilterra Club
Inghilterra Club Felpa pullover con cappuccio Nike Football – Uomo
Inghilterra Club
Felpa pullover con cappuccio Nike Football – Uomo
CHF 80
FFF Club
FFF Club Felpa pullover da calcio in French Terry con cappuccio Nike – Uomo
FFF Club
Felpa pullover da calcio in French Terry con cappuccio Nike – Uomo
CHF 80
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Felpa oversize con cappuccio e zip a tutta lunghezza – Uomo
Jordan Brooklyn Fleece
Felpa oversize con cappuccio e zip a tutta lunghezza – Uomo
CHF 94.95
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Felpa pullover oversize con cappuccio – Uomo
Jordan Brooklyn Fleece
Felpa pullover oversize con cappuccio – Uomo
CHF 80
Inghilterra Club
Inghilterra Club Felpa pullover con cappuccio Nike Football – Ragazzo
Inghilterra Club
Felpa pullover con cappuccio Nike Football – Ragazzo
CHF 57
FFF Club
FFF Club Felpa pullover con cappuccio Nike Football – Ragazzo
FFF Club
Felpa pullover con cappuccio Nike Football – Ragazzo
CHF 57
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Felpa pullover oversize in French Terry con cappuccio – Uomo
Nike Sportswear Club
Felpa pullover oversize in French Terry con cappuccio – Uomo
CHF 80
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Felpa oversize a girocollo in French Terry – Uomo
Nike Sportswear Club
Felpa oversize a girocollo in French Terry – Uomo
CHF 70
Nike WNBA 30th
Nike WNBA 30th Maglia a girocollo in fleece
Nike WNBA 30th
Maglia a girocollo in fleece
CHF 85
Nike ACG
Nike ACG Maglia a manica lunga con protezione UV – Ragazzo/a
Materiali riciclati
Nike ACG
Maglia a manica lunga con protezione UV – Ragazzo/a
CHF 57
Nike Tech
Nike Tech Giacca con zip a tutta lunghezza in fleece Windrunner – Uomo
Nike Tech
Giacca con zip a tutta lunghezza in fleece Windrunner – Uomo
CHF 135
Chelsea FC Phoenix Fleece
Chelsea FC Phoenix Fleece Felpa oversize con cappuccio e zip a tutta lunghezza Nike Football – Donna
Chelsea FC Phoenix Fleece
Felpa oversize con cappuccio e zip a tutta lunghezza Nike Football – Donna
CHF 94.95
Paris Saint-Germain Club
Paris Saint-Germain Club Felpa pullover con cappuccio Nike Football – Uomo
Paris Saint-Germain Club
Felpa pullover con cappuccio Nike Football – Uomo
CHF 80
Chelsea FC Club
Chelsea FC Club Felpa pullover con cappuccio Nike Football – Uomo
Chelsea FC Club
Felpa pullover con cappuccio Nike Football – Uomo
CHF 80
Atlético de Madrid Club
Atlético de Madrid Club Felpa pullover da calcio in French Terry con cappuccio Nike – Uomo
Esclusione dalla promo
Atlético de Madrid Club
Felpa pullover da calcio in French Terry con cappuccio Nike – Uomo
CHF 80
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Felpa con cappuccio e zip a tutta lunghezza – Ragazzo/a
Nike Sportswear Club Fleece
Felpa con cappuccio e zip a tutta lunghezza – Ragazzo/a
CHF 57
Nike Club
Nike Club Felpa con cappuccio e zip a tutta lunghezza in fleece - Uomo
Nike Club
Felpa con cappuccio e zip a tutta lunghezza in fleece - Uomo
CHF 80
Memphis Grizzlies Club
Memphis Grizzlies Club Felpa pullover con cappuccio Nike NBA – Uomo
Memphis Grizzlies Club
Felpa pullover con cappuccio Nike NBA – Uomo
CHF 85
New York Knicks Club
New York Knicks Club Felpa pullover con cappuccio Nike NBA – Uomo
New York Knicks Club
Felpa pullover con cappuccio Nike NBA – Uomo
CHF 85
Oklahoma City Thunder Club
Oklahoma City Thunder Club Felpa pullover con cappuccio Nike NBA – Uomo
Oklahoma City Thunder Club
Felpa pullover con cappuccio Nike NBA – Uomo
CHF 85
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Top oversize a girocollo Dri-FIT – Donna
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Top oversize a girocollo Dri-FIT – Donna
CHF 110
Nike Sportswear
Nike Sportswear Giacca con zip a tutta lunghezza - Donna
Nike Sportswear
Giacca con zip a tutta lunghezza - Donna
CHF 160
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Felpa con cappuccio e zip a tutta lunghezza - Bambina/Ragazza
Nike Sportswear Tech Fleece
Felpa con cappuccio e zip a tutta lunghezza - Bambina/Ragazza
CHF 94.95
Nike Par
Nike Par Felpa da golf con cappuccio Therma-FIT – Uomo
Materiali riciclati
Nike Par
Felpa da golf con cappuccio Therma-FIT – Uomo
CHF 115
Inghilterra Club
Inghilterra Club Felpa pullover con cappuccio Nike Football – Uomo
Inghilterra Club
Felpa pullover con cappuccio Nike Football – Uomo
CHF 80
FFF Club
FFF Club Felpa pullover da calcio in French Terry con cappuccio Nike – Uomo
FFF Club
Felpa pullover da calcio in French Terry con cappuccio Nike – Uomo
CHF 80
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Felpa oversize con cappuccio e zip a tutta lunghezza – Uomo
Jordan Brooklyn Fleece
Felpa oversize con cappuccio e zip a tutta lunghezza – Uomo
CHF 94.95
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Felpa pullover oversize con cappuccio – Uomo
Jordan Brooklyn Fleece
Felpa pullover oversize con cappuccio – Uomo
CHF 80
Inghilterra Club
Inghilterra Club Felpa pullover con cappuccio Nike Football – Ragazzo
Inghilterra Club
Felpa pullover con cappuccio Nike Football – Ragazzo
CHF 57
FFF Club
FFF Club Felpa pullover con cappuccio Nike Football – Ragazzo
FFF Club
Felpa pullover con cappuccio Nike Football – Ragazzo
CHF 57
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Felpa pullover oversize in French Terry con cappuccio – Uomo
Nike Sportswear Club
Felpa pullover oversize in French Terry con cappuccio – Uomo
CHF 80
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Felpa oversize a girocollo in French Terry – Uomo
Nike Sportswear Club
Felpa oversize a girocollo in French Terry – Uomo
CHF 70
Nike WNBA 30th
Nike WNBA 30th Maglia a girocollo in fleece
Nike WNBA 30th
Maglia a girocollo in fleece
CHF 85
Nike ACG
Nike ACG Maglia a manica lunga con protezione UV – Ragazzo/a
Materiali riciclati
Nike ACG
Maglia a manica lunga con protezione UV – Ragazzo/a
CHF 57
Nike Tech
Nike Tech Giacca con zip a tutta lunghezza in fleece Windrunner – Uomo
Nike Tech
Giacca con zip a tutta lunghezza in fleece Windrunner – Uomo
CHF 135
Chelsea FC Phoenix Fleece
Chelsea FC Phoenix Fleece Felpa oversize con cappuccio e zip a tutta lunghezza Nike Football – Donna
Chelsea FC Phoenix Fleece
Felpa oversize con cappuccio e zip a tutta lunghezza Nike Football – Donna
CHF 94.95
Paris Saint-Germain Club
Paris Saint-Germain Club Felpa pullover con cappuccio Nike Football – Uomo
Paris Saint-Germain Club
Felpa pullover con cappuccio Nike Football – Uomo
CHF 80
Chelsea FC Club
Chelsea FC Club Felpa pullover con cappuccio Nike Football – Uomo
Chelsea FC Club
Felpa pullover con cappuccio Nike Football – Uomo
CHF 80
Atlético de Madrid Club
Atlético de Madrid Club Felpa pullover da calcio in French Terry con cappuccio Nike – Uomo
Esclusione dalla promo
Atlético de Madrid Club
Felpa pullover da calcio in French Terry con cappuccio Nike – Uomo
CHF 80

Felpe blu e azzurre Nike: scegli look a strati per i tuoi allenamenti

Resta in movimento anche nelle giornate più fredde con le felpe blu Nike in materiali di qualità professionale. Proponiamo modelli con o senza cappuccio e zip da scegliere secondo le tue preferenze. Cerchi qualcosa di leggero? Dai un'occhiata alla nostra gamma di felpe blu. Punta su un look delicato e contemporaneo con una felpa azzurra o celeste. In alternativa, scegli una felpa blu scuro o una felpa con cappuccio blu navy da abbinare facilmente a qualsiasi cosa.


Affronta il freddo al meglio


Sappiamo che il freddo non può fermarti: ecco perché abbiamo creato la nostra iconica tecnologia Therma-FIT, le cui microfibre isolanti trattengono il calore naturale del corpo, proteggendo i muscoli e le articolazioni durante il riscaldamento, il defaticamento e gli allenamenti più intensi. Inoltre, i materiali leggeri forniscono il giusto comfort senza appesantirti. Trovi anche tessuti tecnici con texture lisce su entrambi i lati che aggiungono un tocco in più al look.


Mantieni la giusta freschezza


Dalle corse del primo mattino alle avventure del weekend fino agli allenamenti con la tua squadra dopo il lavoro, spingerti oltre i limiti significa sudare. Per tenere alta la concentrazione, scegli felpe blu con o senza cappuccio dotate della tecnologia Dri-FIT. Le fibre allontanano il sudore dalla pelle, per farlo evaporare più in fretta. Inoltre, le proprietà traspiranti favoriscono una buona circolazione dell'aria attorno al corpo, aiutandoti a dissipare il calore in eccesso in modo rapido ed efficiente. Il risultato? Puoi continuare a concentrarti sui tuoi obiettivi.


Supporta la nuova generazione


Noi di Nike crediamo che gli atleti e le atlete più giovani meritino di sviluppare il proprio talento sfoggiando gli stessi capi di qualità professionale scelti dai campioni a cui si ispirano. Ecco perché le nostre felpe blu per bambini e ragazzi presentano gli stessi materiali premium impiegati per i capi destinati agli adulti. Dai un'occhiata a dettagli pratici come le cuciture termosaldate, pensate per fornire ancora più comfort nelle aree maggiormente soggette a usura, e le tasche con zip, ideali per tenere gli oggetti essenziali a portata di mano. Trovi anche design ispirati ad alcune delle più rinomate star dello sport, per aiutare bambini e bambine a seguire le orme delle loro icone del cuore.


Rilassati nel comfort


Quando arriva il momento di fare una pausa, scegli capi comodi e confortevoli creati per farti rilassare con stile. Offriamo articoli dal fit ampio che puoi indossare comodamente sul resto della divisa. Puoi scegliere felpe blu per una copertura più leggera o felpe blu con cappuccio per una maggiore protezione attorno al collo e alla testa. In più, i bordi a costine forniscono un fit comodo, mentre le coulisse regolabili sono perfette per trattenere il calore.


La nostra prossima missione


Move to Zero è il percorso di Nike verso l'azzeramento degli sprechi e delle emissioni di carbonio, per salvaguardare il futuro dello sport. Per dare il tuo contributo, scegli felpe blu con l'etichetta Materiali sostenibili. Realizziamo capi di abbigliamento con materiali riciclati per almeno il 50%, utilizzando poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche.