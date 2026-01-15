  1. Nike Black Friday
Nike Swift
Nike Swift Leggings da running stampati a 7/8 a vita alta – Donna
Materiali riciclati
Nike Swift
Leggings da running stampati a 7/8 a vita alta – Donna
29% di sconto
Nike Trail
Nike Trail Leggings da running a 7/8 a vita alta - Donna
Materiali riciclati
Nike Trail
Leggings da running a 7/8 a vita alta - Donna
29% di sconto
Nike One
Nike One Leggings a vita alta e lunghezza ridotta – Donna
Materiali riciclati
Nike One
Leggings a vita alta e lunghezza ridotta – Donna
28% di sconto
Nike Phenom
Nike Phenom Tights da running Dri-FIT – Uomo
Materiali riciclati
Nike Phenom
Tights da running Dri-FIT – Uomo
29% di sconto
Nike Swift
Nike Swift Shorts da running 10 cm aderenti a vita alta con tasche – Donna
Materiali riciclati
Nike Swift
Shorts da running 10 cm aderenti a vita alta con tasche – Donna
28% di sconto
A'ja Wilson
A'ja Wilson Leggings da basket asimmetrici a gamba singola a vita media – Donna
Materiali riciclati
A'ja Wilson
Leggings da basket asimmetrici a gamba singola a vita media – Donna
28% di sconto
Nike Swift
Nike Swift Leggings da running a 7/8 a vita alta con tasche – Donna
Materiali riciclati
Nike Swift
Leggings da running a 7/8 a vita alta con tasche – Donna
24% di sconto
Nike Universa
Nike Universa Leggings a tutta lunghezza e vita alta senza cucitura anteriore – Donna
Materiali riciclati
Nike Universa
Leggings a tutta lunghezza e vita alta senza cucitura anteriore – Donna
24% di sconto
Nike Swift
Nike Swift Leggings da running a 7/8 a vita alta con tasche – Donna
Materiali riciclati
Nike Swift
Leggings da running a 7/8 a vita alta con tasche – Donna
25% di sconto
Nike Pro
Nike Pro Leggings a vita alta – Donna
Materiali riciclati
Nike Pro
Leggings a vita alta – Donna
29% di sconto
Nike Zenvy
Nike Zenvy Leggings svasati a vita alta – Donna
Materiali riciclati
Nike Zenvy
Leggings svasati a vita alta – Donna
29% di sconto
Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic Leggings a vita alta – Bambina/Ragazza
Materiali riciclati
Nike Sportswear Classic
Leggings a vita alta – Bambina/Ragazza
11% di sconto
Jordan Sport
Jordan Sport Shorts Nike Dri-FIT - Uomo
Materiali riciclati
Jordan Sport
Shorts Nike Dri-FIT - Uomo
22% di sconto
Nike Swift
Nike Swift Shorts da running 10 cm aderenti a vita alta con tasche – Donna
Materiali riciclati
Nike Swift
Shorts da running 10 cm aderenti a vita alta con tasche – Donna
24% di sconto
Jordan Sport
Jordan Sport Tights a 3/4 Dri-FIT – Uomo
Materiali riciclati
Jordan Sport
Tights a 3/4 Dri-FIT – Uomo
22% di sconto
Nike One
Nike One Leggings a vita alta Dri-FIT – Ragazza
Materiali riciclati
Nike One
Leggings a vita alta Dri-FIT – Ragazza
16% di sconto
Nike Go
Nike Go Shorts da ciclista 20 cm a vita alta con tasche – Donna
Materiali riciclati
Nike Go
Shorts da ciclista 20 cm a vita alta con tasche – Donna
29% di sconto
Nike Trail
Nike Trail Shorts da running aderenti a vita alta 10 cm Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nike Trail
Shorts da running aderenti a vita alta 10 cm Dri-FIT – Donna
28% di sconto
Nike Pro Dri-FIT
Nike Pro Dri-FIT Leggings – Ragazza
Materiali riciclati
Nike Pro Dri-FIT
Leggings – Ragazza
22% di sconto
Nike Pro
Nike Pro Shorts 8 cm Dri-FIT – Bambina/Ragazza
Materiali riciclati
Nike Pro
Shorts 8 cm Dri-FIT – Bambina/Ragazza
16% di sconto
Nike Form
Nike Form Pantaloncini – Donna
Materiali riciclati
Nike Form
Pantaloncini – Donna
23% di sconto
NikeCourt
NikeCourt Shorts da tennis con tasche Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
NikeCourt
Shorts da tennis con tasche Dri-FIT – Donna
23% di sconto
Nike One
Nike One Leggings a 7/8 a vita alta – Donna
Materiali riciclati
Nike One
Leggings a 7/8 a vita alta – Donna
29% di sconto
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Shorts da ciclista 13 cm a vita alta Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nike Pro Sculpt
Shorts da ciclista 13 cm a vita alta Dri-FIT – Donna
28% di sconto

Offerte sui leggings per il Nike Black Friday 2025: insegui i tuoi obiettivi

Dai una svolta ai tuoi allenamenti con i modelli ad alte prestazioni della selezione di leggings per il Nike Black Friday. Dai leggings a 7/8 e dai modelli a lunghezza intera a quelli corti e leggeri, ogni paio si adatta a qualsiasi movimento. I nostri materiali sono a prova di squat e ti offrono la copertura necessaria per allenarti con sicurezza e senza pensieri. Scopri i nostri tessuti di peso medio e compressivi che offrono sostegno nei punti giusti, mentre per gli esercizi a basso impatto i leggings in tessuti morbidissimi e aderenti offrono il massimo comfort.

Le offerte sui leggings per il Nike Black Friday spaziano dai modelli a sostegno leggero in tessuto elasticizzato con finitura opaca che dura lavaggio dopo lavaggio, ai leggings di peso e sostegno medio dal comfort imbattibile che si adattano alle tue forme lasciandoti muovere in libertà, ai modelli compressivi che sostengono al meglio i muscoli. Non mancano le opzioni a vita alta per una copertura totale, qualunque sia la profondità dello squat, e quelle a vita media per un fit naturale e confortevole. Indipendentemente dalla tua scelta, tutti i nostri capi sono di qualità premium e progettati per migliorare le tue prestazioni.

Per le corse in pista o gli esercizi alla sbarra, la nostra selezione di leggings per il Nike Black Friday presenta il modello giusto per il tuo allenamento. Se l'attività sarà molto intensa, scegli i leggings con tecnologia Nike Dri-FIT che allontana il sudore dal corpo per una più rapida evaporazione, così la pelle rimane fresca e asciutta. Se hai bisogno di spazio dove riporre lo smartphone, le chiavi o gli auricolari, i nostri leggings con tasche laterali fanno al caso tuo. Troverai anche modelli con una tasca aperta aggiuntiva cucita nella fascia in vita.

Move to Zero è il percorso di Nike verso un futuro a zero emissioni di carbonio e zero sprechi. Se vuoi unirti a noi, scegli i leggings per il Nike Black Friday contrassegnati con l'etichetta Materiali sostenibili. Significa che realizziamo capi di abbigliamento con materiali riciclati per almeno il 50%, utilizzando poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche.