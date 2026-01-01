Zaino Nike Commute (25 l)

Questo zaino è dotato di dettagli dal design rifrangente per il pendolare moderno. Lo scomparto separato per laptop è dotato di una morbida imbottitura e ti consente di tenere i tuoi dispositivi al sicuro e in ordine. Grazie alla tasca con zip sulla parte anteriore, puoi prendere velocemente i piccoli oggetti di cui hai bisogno, mentre la tasca espandibile laterale con zip è perfetta per riporre facilmente la maggior parte delle borracce più grandi.

Colore mostrato in foto: Football Grey/Football Grey/Reflect Silver

Stile: IQ1281-085

Paese/regione di origine: Indonesia