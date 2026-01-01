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Zaino Nike Commute (25 l) - Football Grey/Football Grey/Reflect Silver

Materiali riciclati

Nike Commute

Zaino (25 l)

CHF 80
Football Grey/Football Grey/Reflect Silver
Nero/Nero/Reflect Silver
TAGLIA UNICA

Questo zaino è dotato di dettagli dal design rifrangente per il pendolare moderno. Lo scomparto separato per laptop è dotato di una morbida imbottitura e ti consente di tenere i tuoi dispositivi al sicuro e in ordine. Grazie alla tasca con zip sulla parte anteriore, puoi prendere velocemente i piccoli oggetti di cui hai bisogno, mentre la tasca espandibile laterale con zip è perfetta per riporre facilmente la maggior parte delle borracce più grandi.


  • Colore mostrato in foto: Football Grey/Football Grey/Reflect Silver
  • Stile: IQ1281-085
  • Paese/regione di origine: Indonesia

Nike Commute

CHF 80

Questo zaino è dotato di dettagli dal design rifrangente per il pendolare moderno. Lo scomparto separato per laptop è dotato di una morbida imbottitura e ti consente di tenere i tuoi dispositivi al sicuro e in ordine. Grazie alla tasca con zip sulla parte anteriore, puoi prendere velocemente i piccoli oggetti di cui hai bisogno, mentre la tasca espandibile laterale con zip è perfetta per riporre facilmente la maggior parte delle borracce più grandi.

Vantaggi

  • Lo scomparto interno è perfetto per laptop fino a 15".
  • Pannello posteriore e tracolla regolabile imbottiti per un maggiore comfort.
  • Grazie alla tasca esterna con zip, puoi accedere facilmente ai piccoli oggetti indispensabili.
  • La mini borsa rimovibile ti consente di tenere in ordine i piccoli oggetti.

Dettagli prodotto

  • 30,5 x 48 x 12,5 cm (larghezza x altezza x profondità)
  • Dettagli con design rifrangente
  • Pulire solo le parti macchiate
  • Prodotto importato
  • Il prodotto non è inteso come dispositivo di protezione individuale (DPI)
  • Colore mostrato in foto: Football Grey/Football Grey/Reflect Silver
  • Stile: IQ1281-085
  • Paese/regione di origine: Indonesia

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

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