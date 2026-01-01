Zaino Nike Commute (25 l)

Materiali riciclati
Nike Commute
Zaino (25 l)
Questo zaino è dotato di dettagli dal design rifrangente per il pendolare moderno. Lo scomparto separato per laptop è dotato di una morbida imbottitura e ti consente di tenere i tuoi dispositivi al sicuro e in ordine. Grazie alla tasca con zip sulla parte anteriore, puoi prendere velocemente i piccoli oggetti di cui hai bisogno, mentre la tasca espandibile laterale con zip è perfetta per riporre facilmente la maggior parte delle borracce più grandi.
- Colore mostrato in foto: Football Grey/Football Grey/Reflect Silver
- Stile: IQ1281-085
- Paese/regione di origine: Indonesia
Nike Commute
Questo zaino è dotato di dettagli dal design rifrangente per il pendolare moderno. Lo scomparto separato per laptop è dotato di una morbida imbottitura e ti consente di tenere i tuoi dispositivi al sicuro e in ordine. Grazie alla tasca con zip sulla parte anteriore, puoi prendere velocemente i piccoli oggetti di cui hai bisogno, mentre la tasca espandibile laterale con zip è perfetta per riporre facilmente la maggior parte delle borracce più grandi.
Vantaggi
- Lo scomparto interno è perfetto per laptop fino a 15".
- Pannello posteriore e tracolla regolabile imbottiti per un maggiore comfort.
- Grazie alla tasca esterna con zip, puoi accedere facilmente ai piccoli oggetti indispensabili.
- La mini borsa rimovibile ti consente di tenere in ordine i piccoli oggetti.
Dettagli prodotto
- 30,5 x 48 x 12,5 cm (larghezza x altezza x profondità)
- Dettagli con design rifrangente
- Pulire solo le parti macchiate
- Prodotto importato
- Il prodotto non è inteso come dispositivo di protezione individuale (DPI)
- Colore mostrato in foto: Football Grey/Football Grey/Reflect Silver
- Stile: IQ1281-085
- Paese/regione di origine: Indonesia
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
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