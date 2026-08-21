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Zaino Nike Brasilia (18 l) - Bambini - Nero/Nero/Bianco

Materiali riciclati

Nike Brasilia

Zaino (18 l) - Bambini

CHF 42

Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclato per almeno il 50%.

Per la palestra, la scuola o il tempo libero con gli amici, questo zaino offre tutto lo spazio che ti serve. Il grande scomparto con zip è perfetto per riporre i libri o gli accessori da allenamento, con spazio per gli oggetti della scuola, mentre la tasca anteriore più piccola è ideale per riporre rapidamente i tuoi oggetti. Bonus: la clip attaccata alla tasca in mesh è ideale per riporre le chiavi.


  • Colore mostrato in foto: Nero/Nero/Bianco
  • Stile: DV9436-010
  • Paese/regione di origine: Indonesia

Nike Brasilia

CHF 42

Per la palestra, la scuola o il tempo libero con gli amici, questo zaino offre tutto lo spazio che ti serve. Il grande scomparto con zip è perfetto per riporre i libri o gli accessori da allenamento, con spazio per gli oggetti della scuola, mentre la tasca anteriore più piccola è ideale per riporre rapidamente i tuoi oggetti. Bonus: la clip attaccata alla tasca in mesh è ideale per riporre le chiavi.

Vantaggi

  • Le tasche laterali in mesh sono ideali per riporre la borraccia.
  • Gli spallacci sono imbottiti e regolabili per assicurare un fit confortevole.
  • Il manico rende ancora più pratico e veloce il trasporto.

Dettagli prodotto

  • 40,5 x 30,5 x 15 cm (Altezza x Larghezza x Profondità)
  • 100% poliestere
  • Pulire solo le parti macchiate
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Nero/Nero/Bianco
  • Stile: DV9436-010
  • Paese/regione di origine: Indonesia

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Realizzazione

    • Per i prodotti Nike in poliestere riciclato vengono utilizzate bottiglie di plastica riciclate, che vengono pulite, triturate e convertite in pellet. A loro volta, i pellet vengono trasformati in nuovi filati di alta qualità per creare i nostri prodotti, offrendo prestazioni eccezionali con un impatto ambientale ridotto.
    • Oltre a diminuire gli sprechi, il poliestere riciclato riduce le emissioni di carbonio del 30% circa rispetto al poliestere vergine. Nike salva ogni anno una media di 1 miliardo di bottiglie di plastica da discariche e corsi d'acqua.

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    Nike Brasilia

    CHF 42