Zaino Nike Brasilia (18 l) - Bambini

Materiali riciclati
Nike Brasilia
Zaino (18 l) - Bambini
Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclato per almeno il 50%.
Per la palestra, la scuola o il tempo libero con gli amici, questo zaino offre tutto lo spazio che ti serve. Il grande scomparto con zip è perfetto per riporre i libri o gli accessori da allenamento, con spazio per gli oggetti della scuola, mentre la tasca anteriore più piccola è ideale per riporre rapidamente i tuoi oggetti. Bonus: la clip attaccata alla tasca in mesh è ideale per riporre le chiavi.
- Colore mostrato in foto: Nero/Nero/Bianco
- Stile: DV9436-010
- Paese/regione di origine: Indonesia
Nike Brasilia
Per la palestra, la scuola o il tempo libero con gli amici, questo zaino offre tutto lo spazio che ti serve. Il grande scomparto con zip è perfetto per riporre i libri o gli accessori da allenamento, con spazio per gli oggetti della scuola, mentre la tasca anteriore più piccola è ideale per riporre rapidamente i tuoi oggetti. Bonus: la clip attaccata alla tasca in mesh è ideale per riporre le chiavi.
Vantaggi
- Le tasche laterali in mesh sono ideali per riporre la borraccia.
- Gli spallacci sono imbottiti e regolabili per assicurare un fit confortevole.
- Il manico rende ancora più pratico e veloce il trasporto.
Dettagli prodotto
- 40,5 x 30,5 x 15 cm (Altezza x Larghezza x Profondità)
- 100% poliestere
- Pulire solo le parti macchiate
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Nero/Nero/Bianco
- Stile: DV9436-010
- Paese/regione di origine: Indonesia
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
Realizzazione
- Per i prodotti Nike in poliestere riciclato vengono utilizzate bottiglie di plastica riciclate, che vengono pulite, triturate e convertite in pellet. A loro volta, i pellet vengono trasformati in nuovi filati di alta qualità per creare i nostri prodotti, offrendo prestazioni eccezionali con un impatto ambientale ridotto.
- Oltre a diminuire gli sprechi, il poliestere riciclato riduce le emissioni di carbonio del 30% circa rispetto al poliestere vergine. Nike salva ogni anno una media di 1 miliardo di bottiglie di plastica da discariche e corsi d'acqua.
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