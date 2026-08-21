Zaino Nike Brasilia (18 l) - Bambini

Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclato per almeno il 50%.

Per la palestra, la scuola o il tempo libero con gli amici, questo zaino offre tutto lo spazio che ti serve. Il grande scomparto con zip è perfetto per riporre i libri o gli accessori da allenamento, con spazio per gli oggetti della scuola, mentre la tasca anteriore più piccola è ideale per riporre rapidamente i tuoi oggetti. Bonus: la clip attaccata alla tasca in mesh è ideale per riporre le chiavi.