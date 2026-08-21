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Zaino da calcio Nike Academy Team (22 L) – Bambini - Midnight Navy/Nero/Bianco

Materiali riciclati

Nike Academy Team

Zaino da calcio (22 l) – Bambini

CHF 37
Midnight Navy/Nero/Bianco
Nero/Nero/Bianco

Lo zaino Nike Academy Team offre ampio spazio e molteplici tasche. L'imbottitura su spallacci e inserti dello schienale ti consente di trasportare comodamente i tuoi oggetti.


  • Colore mostrato in foto: Midnight Navy/Nero/Bianco
  • Stile: DA2571-411
  • Paese/regione di origine: Cina, Indonesia

Nike Academy Team

CHF 37

Lo zaino Nike Academy Team offre ampio spazio e molteplici tasche. L'imbottitura su spallacci e inserti dello schienale ti consente di trasportare comodamente i tuoi oggetti.

Vantaggi

  • Lo scomparto separato è ideale per riporre gli indumenti bagnati/asciutti per una migliore organizzazione e igiene.
  • Spallacci curvi e schienale imbottiti per un comfort aggiuntivi.
  • Tasca laterale in mesh in cui riporre la borraccia.

Dettagli prodotto

  • 45,5 x 30,5 x 12,5 cm (Altezza x Larghezza x Profondità)
  • 22 l
  • 100% poliestere
  • Pulire solo le parti macchiate
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Midnight Navy/Nero/Bianco
  • Stile: DA2571-411
  • Paese/regione di origine: Cina, Indonesia

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Realizzazione

    • Per i prodotti Nike in poliestere riciclato vengono utilizzate bottiglie di plastica riciclate, che vengono pulite, triturate e convertite in pellet. A loro volta, i pellet vengono trasformati in nuovi filati di alta qualità per creare i nostri prodotti, offrendo prestazioni eccezionali con un impatto ambientale ridotto.
    • Oltre a diminuire gli sprechi, il poliestere riciclato riduce le emissioni di carbonio del 30% circa rispetto al poliestere vergine. Nike salva ogni anno una media di 1 miliardo di bottiglie di plastica da discariche e corsi d'acqua.

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    Zaino da calcio Nike Academy Team (22 L) – Bambini

    Nike Academy Team

    CHF 37