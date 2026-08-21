Zaino da calcio Nike Academy Team (22 L) – Bambini

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Materiali riciclati
Nike Academy Team
Zaino da calcio (22 l) – Bambini
CHF 37
Lo zaino Nike Academy Team offre ampio spazio e molteplici tasche. L'imbottitura su spallacci e inserti dello schienale ti consente di trasportare comodamente i tuoi oggetti.
- Colore mostrato in foto: Midnight Navy/Nero/Bianco
- Stile: DA2571-411
- Paese/regione di origine: Cina, Indonesia
Nike Academy Team
CHF 37
Lo zaino Nike Academy Team offre ampio spazio e molteplici tasche. L'imbottitura su spallacci e inserti dello schienale ti consente di trasportare comodamente i tuoi oggetti.
Vantaggi
- Lo scomparto separato è ideale per riporre gli indumenti bagnati/asciutti per una migliore organizzazione e igiene.
- Spallacci curvi e schienale imbottiti per un comfort aggiuntivi.
- Tasca laterale in mesh in cui riporre la borraccia.
Dettagli prodotto
- 45,5 x 30,5 x 12,5 cm (Altezza x Larghezza x Profondità)
- 22 l
- 100% poliestere
- Pulire solo le parti macchiate
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Midnight Navy/Nero/Bianco
- Stile: DA2571-411
- Paese/regione di origine: Cina, Indonesia
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
Realizzazione
- Per i prodotti Nike in poliestere riciclato vengono utilizzate bottiglie di plastica riciclate, che vengono pulite, triturate e convertite in pellet. A loro volta, i pellet vengono trasformati in nuovi filati di alta qualità per creare i nostri prodotti, offrendo prestazioni eccezionali con un impatto ambientale ridotto.
- Oltre a diminuire gli sprechi, il poliestere riciclato riduce le emissioni di carbonio del 30% circa rispetto al poliestere vergine. Nike salva ogni anno una media di 1 miliardo di bottiglie di plastica da discariche e corsi d'acqua.
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