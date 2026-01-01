Zaino da calcio Nike Academy (grande, 30 l)

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Caratterizzato da un design resistente, lo zaino Nike Academy è pensato per affrontare ogni evenienza nel giorno della partita. Adatto sia per le giornate di sole che per quelle di pioggia, è dotato di scomparti multipli, tra cui uno sufficientemente grande per il pallone, e ti aiuta a proteggere i tuoi accessori.