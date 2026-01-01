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Zaino da calcio Nike Academy (grande, 30 l) - Nero/Nero/Bianco

Nike Academy

Zaino da calcio (grande, 30 l)

CHF 55
Nero/Nero/Bianco
Midnight Navy/Nero/Bianco
TAGLIA UNICA
Questo articolo è escluso dalle promozioni e dagli sconti sul sito.

Caratterizzato da un design resistente, lo zaino Nike Academy è pensato per affrontare ogni evenienza nel giorno della partita. Adatto sia per le giornate di sole che per quelle di pioggia, è dotato di scomparti multipli, tra cui uno sufficientemente grande per il pallone, e ti aiuta a proteggere i tuoi accessori.


  • Colore mostrato in foto: Nero/Nero/Bianco
  • Stile: IO0912-010
  • Paese/regione di origine: Vietnam

Nike Academy

CHF 55

Caratterizzato da un design resistente, lo zaino Nike Academy è pensato per affrontare ogni evenienza nel giorno della partita. Adatto sia per le giornate di sole che per quelle di pioggia, è dotato di scomparti multipli, tra cui uno sufficientemente grande per il pallone, e ti aiuta a proteggere i tuoi accessori.

Vantaggi

  • Pattina antipioggia resistente all'acqua per una protezione sicura.
  • Il fondo rivestito rinnovato offre protezione in condizioni di umidità e una maggiore resistenza.
  • Scomparto per riporre separatamente gli indumenti bagnati/asciutti per una migliore organizzazione e igiene.
  • Le tasche laterali sono perfette per portare una borraccia o altri piccoli oggetti indispensabili.
  • Tasca per laptop fino a 15".

Dettagli prodotto

  • 51 x 33 x 18 cm (Altezza x Larghezza x Profondità)
  • Corpo: 100% poliestere. Copertura antipioggia: 100% nylon.
  • Pulire solo le parti macchiate
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Nero/Nero/Bianco
  • Stile: IO0912-010
  • Paese/regione di origine: Vietnam

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

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