Zaino da calcio Nike Academy (grande, 30 l)

Nike Academy
Zaino da calcio (grande, 30 l)
Caratterizzato da un design resistente, lo zaino Nike Academy è pensato per affrontare ogni evenienza nel giorno della partita. Adatto sia per le giornate di sole che per quelle di pioggia, è dotato di scomparti multipli, tra cui uno sufficientemente grande per il pallone, e ti aiuta a proteggere i tuoi accessori.
- Colore mostrato in foto: Nero/Nero/Bianco
- Stile: IO0912-010
- Paese/regione di origine: Vietnam
Nike Academy
Caratterizzato da un design resistente, lo zaino Nike Academy è pensato per affrontare ogni evenienza nel giorno della partita. Adatto sia per le giornate di sole che per quelle di pioggia, è dotato di scomparti multipli, tra cui uno sufficientemente grande per il pallone, e ti aiuta a proteggere i tuoi accessori.
Vantaggi
- Pattina antipioggia resistente all'acqua per una protezione sicura.
- Il fondo rivestito rinnovato offre protezione in condizioni di umidità e una maggiore resistenza.
- Scomparto per riporre separatamente gli indumenti bagnati/asciutti per una migliore organizzazione e igiene.
- Le tasche laterali sono perfette per portare una borraccia o altri piccoli oggetti indispensabili.
- Tasca per laptop fino a 15".
Dettagli prodotto
- 51 x 33 x 18 cm (Altezza x Larghezza x Profondità)
- Corpo: 100% poliestere. Copertura antipioggia: 100% nylon.
- Pulire solo le parti macchiate
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Nero/Nero/Bianco
- Stile: IO0912-010
- Paese/regione di origine: Vietnam
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
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