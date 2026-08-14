Zaino con motivo floreale Nike Aura (24 l)

Way too small
cassiec865549918
Unless you want to send your high schooler to school with a bookbag that’s the size of a kindergartener’s bookbag, don’t buy it. My daughter can’t fit her books in it.
Materiali riciclati
Sì, hai bisogno di un altro zaino. Questo modello abbina una delicata stampa floreale a eleganti dettagli metallizzati. Lo scomparto principale è ideale per trasportare gli oggetti indispensabili per tutti i giorni ed è dotato di una tasca interna adatta alla maggior parte dei laptop. La tasca anteriore con zip e la tasca laterale sono perfette per riporre gli oggetti più piccoli.
Nike Aura
Sì, hai bisogno di un altro zaino. Questo modello abbina una delicata stampa floreale a eleganti dettagli metallizzati. Lo scomparto principale è ideale per trasportare gli oggetti indispensabili per tutti i giorni ed è dotato di una tasca interna adatta alla maggior parte dei laptop. La tasca anteriore con zip e la tasca laterale sono perfette per riporre gli oggetti più piccoli.
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
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Unless you want to send your high schooler to school with a bookbag that’s the size of a kindergartener’s bookbag, don’t buy it. My daughter can’t fit her books in it.
Nike Aura