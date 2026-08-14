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Zaino con motivo floreale Nike Aura (24 l) - Nero/Nero/Gunmetal

Materiali riciclati

Nike Aura

Zaino con motivo floreale (24 l)

CHF 75
Nero/Nero/Gunmetal
Pink Smoke/Pink Smoke/Rose Gold Barrel
TAGLIA UNICA

Sì, hai bisogno di un altro zaino. Questo modello abbina una delicata stampa floreale a eleganti dettagli metallizzati. Lo scomparto principale è ideale per trasportare gli oggetti indispensabili per tutti i giorni ed è dotato di una tasca interna adatta alla maggior parte dei laptop. La tasca anteriore con zip e la tasca laterale sono perfette per riporre gli oggetti più piccoli.


  • Colore mostrato in foto: Nero/Nero/Gunmetal
  • Stile: IQ1267-010
  • Paese/regione di origine: Vietnam

Nike Aura

CHF 75

Sì, hai bisogno di un altro zaino. Questo modello abbina una delicata stampa floreale a eleganti dettagli metallizzati. Lo scomparto principale è ideale per trasportare gli oggetti indispensabili per tutti i giorni ed è dotato di una tasca interna adatta alla maggior parte dei laptop. La tasca anteriore con zip e la tasca laterale sono perfette per riporre gli oggetti più piccoli.

Vantaggi

  • Il manico può essere utilizzato in alternativa agli spallacci.
  • Per un fit confortevole, gli spallacci sono imbottiti e regolabili.

Dettagli prodotto

  • 30,5 x 43 x 15 cm ca. (Larghezza x Altezza x Profondità)
  • Corpo: 100% nylon. Fodera: 100% poliestere
  • Pulire solo le parti macchiate
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Nero/Nero/Gunmetal
  • Stile: IQ1267-010
  • Paese/regione di origine: Vietnam

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Recensioni (1)

1 stella

  • Way too small

    cassiec865549918

    Unless you want to send your high schooler to school with a bookbag that’s the size of a kindergartener’s bookbag, don’t buy it. My daughter can’t fit her books in it.

Zaino con motivo floreale Nike Aura (24 l)

Nike Aura

CHF 75

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Item 3 of 16