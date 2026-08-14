Zaino con motivo floreale Nike Aura (24 l)

Sì, hai bisogno di un altro zaino. Questo modello abbina una delicata stampa floreale a eleganti dettagli metallizzati. Lo scomparto principale è ideale per trasportare gli oggetti indispensabili per tutti i giorni ed è dotato di una tasca interna adatta alla maggior parte dei laptop. La tasca anteriore con zip e la tasca laterale sono perfette per riporre gli oggetti più piccoli.

Colore mostrato in foto: Nero/Nero/Gunmetal

Stile: IQ1267-010

Paese/regione di origine: Vietnam