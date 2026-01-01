Tuta sportiva Club Peak Chicago Bulls Courtside Nike NBA – Uomo

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Materiali riciclati
Chicago Bulls Courtside
Tuta sportiva Club Peak Nike NBA – Uomo
CHF 150
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Ovunque vai, qualsiasi cosa fai, è sempre il momento dei Bulls. Indossa la tuta di Chicago e mostra la tua passione per la squadra.
- Colore mostrato in foto: Nero/University Red
- Stile: HV9713-010
- Paese/regione di origine: Vietnam
Chicago Bulls Courtside
CHF 150
Ovunque vai, qualsiasi cosa fai, è sempre il momento dei Bulls. Indossa la tuta di Chicago e mostra la tua passione per la squadra.
Dettagli prodotto
- Polsini e bordo a costine
- Elastico e coulisse in vita.
- Corpo: 100% poliestere. Costine: 98% poliestere/2% elastan. Tasche interne lato nocche: 100% cotone.
- Lavabile in lavatrice
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Nero/University Red
- Stile: HV9713-010
- Paese/regione di origine: Vietnam
Taglia/misura e fit
- Fit ampio: ampio e confortevole
- Guida alle taglie e alle misure
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