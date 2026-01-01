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Tuta sportiva Club Peak Chicago Bulls Courtside Nike NBA – Uomo - Nero/University Red

Materiali riciclati

Chicago Bulls Courtside

Tuta sportiva Club Peak Nike NBA – Uomo

CHF 150

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Ovunque vai, qualsiasi cosa fai, è sempre il momento dei Bulls. Indossa la tuta di Chicago e mostra la tua passione per la squadra.


  • Colore mostrato in foto: Nero/University Red
  • Stile: HV9713-010
  • Paese/regione di origine: Vietnam

Chicago Bulls Courtside

CHF 150

Ovunque vai, qualsiasi cosa fai, è sempre il momento dei Bulls. Indossa la tuta di Chicago e mostra la tua passione per la squadra.

Dettagli prodotto

  • Polsini e bordo a costine
  • Elastico e coulisse in vita.
  • Corpo: 100% poliestere. Costine: 98% poliestere/2% elastan. Tasche interne lato nocche: 100% cotone.
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Nero/University Red
  • Stile: HV9713-010
  • Paese/regione di origine: Vietnam

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