Tuta sportiva Club Peak Chicago Bulls City Edition Nike NBA – Uomo

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Chicago Bulls City Edition
Tuta sportiva Club Peak Nike NBA – Uomo
CHF 150
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Quando sei in giro in città o giochi a basket, con quali colori ti identifichi? I Bulls, ovviamente. Non puoi fare a meno della tua squadra del cuore. Mostra il tuo orgoglio con questa tuta dalla vestibilità ampia.
- Colore mostrato in foto: Nero/University Red
- Stile: HQ5447-010
- Paese/regione di origine: Vietnam
Chicago Bulls City Edition
CHF 150
Quando sei in giro in città o giochi a basket, con quali colori ti identifichi? I Bulls, ovviamente. Non puoi fare a meno della tua squadra del cuore. Mostra il tuo orgoglio con questa tuta dalla vestibilità ampia.
Dettagli prodotto
- Loose fit
- Elastico e coulisse in vita
- Corpo: 100% poliestere. Costine: 98% poliestere/2% spandex. Tasche interne lato nocche: 100% cotone.
- Lavabile in lavatrice
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Nero/University Red
- Stile: HQ5447-010
- Paese/regione di origine: Vietnam
Taglia/misura e fit
- Fit ampio: ampio e confortevole
- Guida alle taglie e alle misure
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