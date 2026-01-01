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Tuta sportiva Club Peak Chicago Bulls City Edition Nike NBA – Uomo - Nero/University Red

Materiali riciclati

Chicago Bulls City Edition

Tuta sportiva Club Peak Nike NBA – Uomo

CHF 150

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Quando sei in giro in città o giochi a basket, con quali colori ti identifichi? I Bulls, ovviamente. Non puoi fare a meno della tua squadra del cuore. Mostra il tuo orgoglio con questa tuta dalla vestibilità ampia.


  • Colore mostrato in foto: Nero/University Red
  • Stile: HQ5447-010
  • Paese/regione di origine: Vietnam

Chicago Bulls City Edition

CHF 150

Quando sei in giro in città o giochi a basket, con quali colori ti identifichi? I Bulls, ovviamente. Non puoi fare a meno della tua squadra del cuore. Mostra il tuo orgoglio con questa tuta dalla vestibilità ampia.

Dettagli prodotto

  • Loose fit
  • Elastico e coulisse in vita
  • Corpo: 100% poliestere. Costine: 98% poliestere/2% spandex. Tasche interne lato nocche: 100% cotone.
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Nero/University Red
  • Stile: HQ5447-010
  • Paese/regione di origine: Vietnam

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