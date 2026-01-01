Tuta da calcio in maglia Nike Dri-FIT Paris Saint-Germain Academy Pro – Ragazzo/a

Guida alle taglie e alle misure

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Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclato al 100%.

Dopo aver padroneggiato le basi, alza il livello. Il fit classico e tradizionale e la tecnologia traspirante sono la combinazione ideale per mantenere la pelle asciutta quando l'allenamento entra nel vivo.