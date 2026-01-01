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Tuta da calcio in maglia Nike Dri-FIT Chelsea FC Strike – Bambino/a - Bright Blue/Pitch Blue/Bianco/Midwest Gold

Materiali riciclati

Chelsea FC Strike

Tuta da calcio in maglia Nike Dri-FIT – Bambino/a

CHF 94.95
Questo articolo è escluso dalle promozioni e dagli sconti sul sito.

Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclato al 100%.

I campioni di domani hanno bisogno del completo giusto. Realizzata con tecnologia traspirante, la tuta Chelsea FC Strike include pantaloni dal fit classico e una giacca con zip per un comfort totale.


  • Colore mostrato in foto: Bright Blue/Pitch Blue/Bianco/Midwest Gold
  • Stile: II3887-452
  • Paese/regione di origine: Vietnam

Chelsea FC Strike

CHF 94.95

I campioni di domani hanno bisogno del completo giusto. Realizzata con tecnologia traspirante, la tuta Chelsea FC Strike include pantaloni dal fit classico e una giacca con zip per un comfort totale.

Dettagli prodotto

  • 100% poliestere
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Bright Blue/Pitch Blue/Bianco/Midwest Gold
  • Stile: II3887-452
  • Paese/regione di origine: Vietnam

Taglia/misura e fit

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Realizzazione

    • Per i prodotti Nike in poliestere riciclato vengono utilizzate bottiglie di plastica riciclate, che vengono pulite, triturate e convertite in pellet. A loro volta, i pellet vengono trasformati in nuovi filati di alta qualità per creare i nostri prodotti, offrendo prestazioni eccezionali con un impatto ambientale ridotto.
    • Oltre a diminuire gli sprechi, il poliestere riciclato riduce le emissioni di carbonio del 30% circa rispetto al poliestere vergine. Nike salva ogni anno una media di 1 miliardo di bottiglie di plastica da discariche e corsi d'acqua.

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