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Tunica con zip a tutta lunghezza Dri-FIT Nike 24.7 ImpossiblySoft – Donna - Camo Green/Outdoor Green

Nike 24.7 ImpossiblySoft

Tunica con zip a tutta lunghezza Dri-FIT – Donna

CHF 115
Camo Green/Outdoor Green
Cream II/College Grey
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Ritrova la calma con Nike 24.7. Realizzata per il recupero mirato e la preparazione quotidiana, questa tunica leggera offre un comfort di livello superiore. Il nostro tessuto ImpossiblySoft le dona un look raffinato e curato e una sensazione incredibilmente morbida e liscia al tatto.


  • Colore mostrato in foto: Camo Green/Outdoor Green
  • Stile: IQ7051-303
  • Paese/regione di origine: Vietnam

Nike 24.7 ImpossiblySoft

CHF 115

Ritrova la calma con Nike 24.7. Realizzata per il recupero mirato e la preparazione quotidiana, questa tunica leggera offre un comfort di livello superiore. Il nostro tessuto ImpossiblySoft le dona un look raffinato e curato e una sensazione incredibilmente morbida e liscia al tatto.

Ottimizza il recupero

Con Nike 24.7, il comfort va sfoggiato. Pensati per supportarti prima e dopo l'allenamento, questi capi indispensabili di ispirazione tecnica ti consentono di essere al top in ogni momento.

Pelle asciutta

La tecnologia Nike Dri-FIT allontana il sudore per favorirne una rapida evaporazione e mantenere la pelle asciutta per un comfort ideale.

Altri vantaggi

  • Il nostro tessuto ImpossiblySoft consiste in una doppia maglia liscia pensata per seguire ogni tuo movimento.
  • Le spalle scese e il fit ampio offrono libertà di movimento.

Dettagli prodotto

  • Tasche laterali
  • Bordo con spacchetti
  • Zip a due vie
  • Esclusivo passante
  • Corpo: 51% poliestere/25% modal/15% cotone/9% spandex. Interno tasche: 100% cotone.
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Camo Green/Outdoor Green
  • Stile: IQ7051-303
  • Paese/regione di origine: Vietnam

Taglia/misura e fit

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

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