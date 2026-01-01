Tunica con zip a tutta lunghezza Dri-FIT Nike 24.7 ImpossiblySoft – Donna

Ritrova la calma con Nike 24.7. Realizzata per il recupero mirato e la preparazione quotidiana, questa tunica leggera offre un comfort di livello superiore. Il nostro tessuto ImpossiblySoft le dona un look raffinato e curato e una sensazione incredibilmente morbida e liscia al tatto.

Colore mostrato in foto: Camo Green/Outdoor Green

Stile: IQ7051-303

Paese/regione di origine: Vietnam