Tunica con zip a tutta lunghezza Dri-FIT Nike 24.7 ImpossiblySoft – Donna

Nike 24.7 ImpossiblySoft
Tunica con zip a tutta lunghezza Dri-FIT – Donna
Ritrova la calma con Nike 24.7. Realizzata per il recupero mirato e la preparazione quotidiana, questa tunica leggera offre un comfort di livello superiore. Il nostro tessuto ImpossiblySoft le dona un look raffinato e curato e una sensazione incredibilmente morbida e liscia al tatto.
- Colore mostrato in foto: Camo Green/Outdoor Green
- Stile: IQ7051-303
- Paese/regione di origine: Vietnam
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Ritrova la calma con Nike 24.7. Realizzata per il recupero mirato e la preparazione quotidiana, questa tunica leggera offre un comfort di livello superiore. Il nostro tessuto ImpossiblySoft le dona un look raffinato e curato e una sensazione incredibilmente morbida e liscia al tatto.
Ottimizza il recupero
Con Nike 24.7, il comfort va sfoggiato. Pensati per supportarti prima e dopo l'allenamento, questi capi indispensabili di ispirazione tecnica ti consentono di essere al top in ogni momento.
Pelle asciutta
La tecnologia Nike Dri-FIT allontana il sudore per favorirne una rapida evaporazione e mantenere la pelle asciutta per un comfort ideale.
Altri vantaggi
- Il nostro tessuto ImpossiblySoft consiste in una doppia maglia liscia pensata per seguire ogni tuo movimento.
- Le spalle scese e il fit ampio offrono libertà di movimento.
Dettagli prodotto
- Tasche laterali
- Bordo con spacchetti
- Zip a due vie
- Esclusivo passante
- Corpo: 51% poliestere/25% modal/15% cotone/9% spandex. Interno tasche: 100% cotone.
- Lavabile in lavatrice
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Camo Green/Outdoor Green
- Stile: IQ7051-303
- Paese/regione di origine: Vietnam
Taglia/misura e fit
- Altezza: 173 cm; taglia indossata: S
- Fit ampio: ampio e confortevole
- Guida alle taglie e alle misure
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
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