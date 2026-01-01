Tights da trail running Dri-FIT ADV Nike ACG "Lunar Ray" – Uomo

Nike ACG "Lunar Ray"

CHF 125

Il trail running non perdona. Affrontalo con questi tights dalla vestibilità aderente che riduce le irritazioni. Le quattro tasche (di cui una con cerniera adatta alla maggior parte dei telefoni) consentono di riporre facilmente i tuoi oggetti personali. Inoltre, il tessuto traspirante e ad asciugatura rapida offre comfort per chilometri.

Traspirabilità high-tech

Nike Dri-FIT ADV perfeziona la nostra tecnologia traspirante per offrire una freschezza totale e zone di traspirabilità che mantengono la pelle asciutta.

Fit essenziale

Elastico e coulisse in vita consentono di trovare il fit perfetto. E per mantenere un look slanciato fino alle caviglie, abbiamo aggiunto delle zip sui bordi.

Preparazione totale

Le quattro tasche, due laterali in mesh, una interna sugli slip e una posteriore con zip, sono ideali per riporre gel energetici, compresse di sali e telefono.