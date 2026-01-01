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Tights da trail running Dri-FIT ADV Nike ACG "Lunar Ray" – Uomo - Nero/Summit White

Materiali riciclati

Nike ACG "Lunar Ray"

Tights da trail running Dri-FIT ADV – Uomo

CHF 125
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Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclate per almeno il 75%.

Il trail running non perdona. Affrontalo con questi tights dalla vestibilità aderente che riduce le irritazioni. Le quattro tasche (di cui una con cerniera adatta alla maggior parte dei telefoni) consentono di riporre facilmente i tuoi oggetti personali. Inoltre, il tessuto traspirante e ad asciugatura rapida offre comfort per chilometri.


  • Colore mostrato in foto: Nero/Summit White
  • Stile: IO9673-010
  • Paese/regione di origine: Cambogia

Nike ACG "Lunar Ray"

CHF 125

Il trail running non perdona. Affrontalo con questi tights dalla vestibilità aderente che riduce le irritazioni. Le quattro tasche (di cui una con cerniera adatta alla maggior parte dei telefoni) consentono di riporre facilmente i tuoi oggetti personali. Inoltre, il tessuto traspirante e ad asciugatura rapida offre comfort per chilometri.

Traspirabilità high-tech

Nike Dri-FIT ADV perfeziona la nostra tecnologia traspirante per offrire una freschezza totale e zone di traspirabilità che mantengono la pelle asciutta.

Fit essenziale

Elastico e coulisse in vita consentono di trovare il fit perfetto. E per mantenere un look slanciato fino alle caviglie, abbiamo aggiunto delle zip sui bordi.

Preparazione totale

Le quattro tasche, due laterali in mesh, una interna sugli slip e una posteriore con zip, sono ideali per riporre gel energetici, compresse di sali e telefono.

Dettagli prodotto

  • Corpo: 83% poliestere/17% spandex. Mesh: 82% poliestere/18% spandex. Slip integrati: 89% poliestere/11% spandex.
  • Tight fit
  • Elastico in vita con coulisse esterna e marchio ACG
  • Zip regolabili sui bordi
  • Logo NIKE ACG e Nike Swoosh dal design rifrangente
  • Il prodotto non è inteso come dispositivo di protezione individuale (DPI)
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Nero/Summit White
  • Stile: IO9673-010
  • Paese/regione di origine: Cambogia

Taglia/misura e fit

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Realizzazione

    • Per i prodotti Nike in poliestere riciclato vengono utilizzate bottiglie di plastica riciclate, che vengono pulite, triturate e convertite in pellet. A loro volta, i pellet vengono trasformati in nuovi filati di alta qualità per creare i nostri prodotti, offrendo prestazioni eccezionali con un impatto ambientale ridotto.
    • Oltre a diminuire gli sprechi, il poliestere riciclato riduce le emissioni di carbonio del 30% circa rispetto al poliestere vergine. Nike salva ogni anno una media di 1 miliardo di bottiglie di plastica da discariche e corsi d'acqua.

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