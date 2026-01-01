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Tappetino da allenamento Nike (5 mm) - Nero/Nero/Bianco

Nike

Tappetino da allenamento (5 mm)

CHF 75
TAGLIA UNICA

Questo tappetino da allenamento ultraleggero presenta uno strato superiore resistente e una base in schiuma di supporto per un comfort duraturo, ovunque ti alleni.


  • Colore mostrato in foto: Nero/Nero/Bianco
  • Stile: IQ6085-091
  • Paese/regione di origine: Corea del Sud

Nike

CHF 75

Questo tappetino da allenamento ultraleggero presenta uno strato superiore resistente e una base in schiuma di supporto per un comfort duraturo, ovunque ti alleni.

Dettagli prodotto

  • 80% polivinilbutirrale/20% poliestere
  • Pulire solo le parti macchiate
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Nero/Nero/Bianco
  • Stile: IQ6085-091
  • Paese/regione di origine: Corea del Sud

Spedizione e resi

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