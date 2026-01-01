Tappetino da allenamento Nike (5 mm)

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Nike
Tappetino da allenamento (5 mm)
CHF 75
Questo tappetino da allenamento ultraleggero presenta uno strato superiore resistente e una base in schiuma di supporto per un comfort duraturo, ovunque ti alleni.
- Colore mostrato in foto: Nero/Nero/Bianco
- Stile: IQ6085-091
- Paese/regione di origine: Corea del Sud
Nike
CHF 75
Questo tappetino da allenamento ultraleggero presenta uno strato superiore resistente e una base in schiuma di supporto per un comfort duraturo, ovunque ti alleni.
Dettagli prodotto
- 80% polivinilbutirrale/20% poliestere
- Pulire solo le parti macchiate
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Nero/Nero/Bianco
- Stile: IQ6085-091
- Paese/regione di origine: Corea del Sud
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
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