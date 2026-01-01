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T-shirt vintage Boston Celtics Courtside Nike NBA – Uomo - Nero

Boston Celtics Courtside

T-shirt vintage Nike NBA – Uomo

CHF 45
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Quale modo migliore per rappresentare i tuoi Boston Celtics se non con un tiro in sospensione che entra senza toccare il ferro? Questa t-shirt con grafica rétro è radicata nella grintosa nostalgia per gli anni '90. Incassa. L'inconfondibile ciuff!


  • Colore mostrato in foto: Nero
  • Stile: HV5638-010
  • Paese/regione di origine: Turchia

Boston Celtics Courtside

CHF 45

Quale modo migliore per rappresentare i tuoi Boston Celtics se non con un tiro in sospensione che entra senza toccare il ferro? Questa t-shirt con grafica rétro è radicata nella grintosa nostalgia per gli anni '90. Incassa. L'inconfondibile ciuff!

Vantaggi

Il tessuto in cotone di peso medio è morbido e leggermente cascante.

Dettagli prodotto

  • Loose fit
  • 100% cotone
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Nero
  • Stile: HV5638-010
  • Paese/regione di origine: Turchia

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Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

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