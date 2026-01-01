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T-shirt Nike Football Chelsea FC – Donna - Pitch Blue

Chelsea FC

T-shirt Nike Football – Donna

CHF 35
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Mostra tutta la passione per la tua squadra del cuore con questa t-shirt del Chelsea FC, realizzata in morbido cotone leggero e ideale da indossare ogni giorno.


  • Colore mostrato in foto: Pitch Blue
  • Stile: IM1695-426
  • Paese/regione di origine: Turchia

Chelsea FC

CHF 35

Mostra tutta la passione per la tua squadra del cuore con questa t-shirt del Chelsea FC, realizzata in morbido cotone leggero e ideale da indossare ogni giorno.

Dettagli prodotto

  • 100% cotone
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Pitch Blue
  • Stile: IM1695-426
  • Paese/regione di origine: Turchia

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