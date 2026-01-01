T-shirt Nike Football Chelsea FC – Donna

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Chelsea FC
T-shirt Nike Football – Donna
CHF 35
Mostra tutta la passione per la tua squadra del cuore con questa t-shirt del Chelsea FC, realizzata in morbido cotone leggero e ideale da indossare ogni giorno.
- Colore mostrato in foto: Pitch Blue
- Stile: IM1695-426
- Paese/regione di origine: Turchia
Chelsea FC
CHF 35
Mostra tutta la passione per la tua squadra del cuore con questa t-shirt del Chelsea FC, realizzata in morbido cotone leggero e ideale da indossare ogni giorno.
Dettagli prodotto
- 100% cotone
- Lavabile in lavatrice
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Pitch Blue
- Stile: IM1695-426
- Paese/regione di origine: Turchia
Taglia/misura e fit
- Altezza: 173 cm; taglia indossata: S
- Standard fit: casual e tradizionale
- Guida alle taglie e alle misure
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
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