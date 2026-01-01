T-shirt Nike Football Atlético de Madrid – Donna

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Atlético de Madrid
T-shirt Nike Football – Donna
CHF 35
Sostieni l'Atlético Madrid fino alla vittoria con questa t-shirt ampia. Il jersey di cotone di peso medio, morbido e leggermente cascante, è la combinazione perfetta per le partite e i fine settimana.
- Colore mostrato in foto: Ossidiana
- Stile: IQ5056-451
- Paese/regione di origine: Turchia
Atlético de Madrid
CHF 35
Sostieni l'Atlético Madrid fino alla vittoria con questa t-shirt ampia. Il jersey di cotone di peso medio, morbido e leggermente cascante, è la combinazione perfetta per le partite e i fine settimana.
Dettagli prodotto
- Grafica stampata
- 100% cotone
- Lavabile in lavatrice
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Ossidiana
- Stile: IQ5056-451
- Paese/regione di origine: Turchia
Taglia/misura e fit
- Altezza: 179 cm; taglia indossata: S
- Fit ampio: ampio e confortevole
- Guida alle taglie e alle misure
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
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