triangle, start, resume, beginVideo
 
immagine 1 di 6
T-shirt Nike Football Atlético de Madrid – Donna - Ossidiana

Atlético de Madrid

T-shirt Nike Football – Donna

CHF 35
Seleziona la taglia/misuraGuida alle taglie e alle misure
Questo articolo è escluso dalle promozioni e dagli sconti sul sito.

Sostieni l'Atlético Madrid fino alla vittoria con questa t-shirt ampia. Il jersey di cotone di peso medio, morbido e leggermente cascante, è la combinazione perfetta per le partite e i fine settimana.


  • Colore mostrato in foto: Ossidiana
  • Stile: IQ5056-451
  • Paese/regione di origine: Turchia

Atlético de Madrid

CHF 35

Sostieni l'Atlético Madrid fino alla vittoria con questa t-shirt ampia. Il jersey di cotone di peso medio, morbido e leggermente cascante, è la combinazione perfetta per le partite e i fine settimana.

Dettagli prodotto

  • Grafica stampata
  • 100% cotone
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Ossidiana
  • Stile: IQ5056-451
  • Paese/regione di origine: Turchia

Taglia/misura e fit

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Recensioni (0)

Nessuna recensione

Di' la tua. Recensisci Atlético de Madrid prima di tutti.

    T-shirt Nike Football Atlético de Madrid – Donna

    Atlético de Madrid

    CHF 35

    Completa il look