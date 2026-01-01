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T-shirt Nike Club Rules - Nero/Ossidiana

Nike Club Rules

T-shirt

CHF 57
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Il cotone pesante di questa t-shirt Club Rules mantiene la forma e crea una silhouette strutturata. Il loose fit è ampio sul corpo.


  • Colore mostrato in foto: Nero/Ossidiana
  • Stile: IR6999-010
  • Paese/regione di origine: Vietnam

Nike Club Rules

CHF 57

Il cotone pesante di questa t-shirt Club Rules mantiene la forma e crea una silhouette strutturata. Il loose fit è ampio sul corpo.

Dettagli prodotto

  • Patch NikeCourt
  • 100% cotone
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Nero/Ossidiana
  • Stile: IR6999-010
  • Paese/regione di origine: Vietnam

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