T-shirt Nike Club Rules

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Nike Club Rules
T-shirt
CHF 57
Il cotone pesante di questa t-shirt Club Rules mantiene la forma e crea una silhouette strutturata. Il loose fit è ampio sul corpo.
- Colore mostrato in foto: Nero/Ossidiana
- Stile: IR6999-010
- Paese/regione di origine: Vietnam
Nike Club Rules
CHF 57
Il cotone pesante di questa t-shirt Club Rules mantiene la forma e crea una silhouette strutturata. Il loose fit è ampio sul corpo.
Dettagli prodotto
- Patch NikeCourt
- 100% cotone
- Lavabile in lavatrice
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Nero/Ossidiana
- Stile: IR6999-010
- Paese/regione di origine: Vietnam
Taglia/misura e fit
- Altezza: 183 cm; taglia indossata: M
- Big & tall; altezza: 191 cm; taglia indossata: 2XL
- Fit ampio: ampio e confortevole
- Guida alle taglie e alle misure
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
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CHF 57