T-shirt da allenamento da basket Nike Dri-FIT Spagna – Uomo

Hangs really well on my bod
BrianL144187971
Excellent tee. Fit is good. Material is very nice - more like a football shirt - and the graphic pops.
Materiali riciclati
Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclato al 100%.
Per te la squadra è tutto e fare il tifo per lei ti riempie d'orgoglio. Con questa t-shirt morbida e leggera, nessuno avrà dubbi sulla tua fede sportiva.
Allenamento Spagna
Per te la squadra è tutto e fare il tifo per lei ti riempie d'orgoglio. Con questa t-shirt morbida e leggera, nessuno avrà dubbi sulla tua fede sportiva.
La tecnologia Nike Dri-FIT allontana il sudore per favorirne una rapida evaporazione e mantenere la pelle asciutta per un comfort ideale.
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
5 stelle
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BrianL144187971
Excellent tee. Fit is good. Material is very nice - more like a football shirt - and the graphic pops.
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