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T-shirt da allenamento da basket Nike Dri-FIT Spagna – Uomo - Gym Red/Gym Red/Tour Yellow

Materiali riciclati

Allenamento Spagna

T-shirt da basket Nike Dri-FIT – Uomo

CHF 40

Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclato al 100%.

Per te la squadra è tutto e fare il tifo per lei ti riempie d'orgoglio. Con questa t-shirt morbida e leggera, nessuno avrà dubbi sulla tua fede sportiva.


  • Colore mostrato in foto: Gym Red/Gym Red/Tour Yellow
  • Stile: FQ3676-687
  • Paese/regione di origine: Vietnam

Allenamento Spagna

CHF 40

Per te la squadra è tutto e fare il tifo per lei ti riempie d'orgoglio. Con questa t-shirt morbida e leggera, nessuno avrà dubbi sulla tua fede sportiva.

Vantaggi

La tecnologia Nike Dri-FIT allontana il sudore per favorirne una rapida evaporazione e mantenere la pelle asciutta per un comfort ideale.

Dettagli prodotto

  • 100% poliestere
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Gym Red/Gym Red/Tour Yellow
  • Stile: FQ3676-687
  • Paese/regione di origine: Vietnam

Taglia/misura e fit

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Realizzazione

    • Per i prodotti Nike in poliestere riciclato vengono utilizzate bottiglie di plastica riciclate, che vengono pulite, triturate e convertite in pellet. A loro volta, i pellet vengono trasformati in nuovi filati di alta qualità per creare i nostri prodotti, offrendo prestazioni eccezionali con un impatto ambientale ridotto.
    • Oltre a diminuire gli sprechi, il poliestere riciclato riduce le emissioni di carbonio del 30% circa rispetto al poliestere vergine. Nike salva ogni anno una media di 1 miliardo di bottiglie di plastica da discariche e corsi d'acqua.

Recensioni (1)

5 stelle

  • Hangs really well on my bod

    BrianL144187971

    Excellent tee. Fit is good. Material is very nice - more like a football shirt - and the graphic pops.

T-shirt da allenamento da basket Nike Dri-FIT Spagna – Uomo

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