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T-shirt con grafica Air Jordan 85 – Uomo - Varsity Maize/Lucky Green

Air Jordan 85

T-shirt con grafica – Uomo

CHF 45
Varsity Maize/Lucky Green
Old Royal
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Mostra la tua passione per il giocatore più grande di tutti i tempi con questa t-shirt dalla grafica audace, realizzata in comodo cotone che la rende resistente e perfetta da indossare ogni giorno.


  • Colore mostrato in foto: Varsity Maize/Lucky Green
  • Stile: II5387-741
  • Paese/regione di origine: Malaysia

Air Jordan 85

CHF 45

Mostra la tua passione per il giocatore più grande di tutti i tempi con questa t-shirt dalla grafica audace, realizzata in comodo cotone che la rende resistente e perfetta da indossare ogni giorno.

Dettagli prodotto

  • 100% cotone
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Varsity Maize/Lucky Green
  • Stile: II5387-741
  • Paese/regione di origine: Malaysia

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Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Recensioni (5)

5 stelle

  • Sehr chic und bequem

    HeikoK130691386

    Sehr chice Farbe. Superbequem und guter Stoff. Zu empfehlen! Größe weder zu eng noch zu weit.

  • Go Brazil!

    Brazil

    [This review was collected as part of a promotion.] Love the color and quality of the shirt. We live in Brazil and you can’t live there without being a fan!

    Articolo ricevuto gratuitamente o recensito nell'ambito della partecipazione a un sorteggio o concorso a premi o in cambio di uno sconto.
    #productsprovidedbynike

  • Great shirt

    Maureen

    [This review was collected as part of a promotion.] Great qualify shirt and price! Didn’t want to buy a jersey this is a great option and super quality

    Articolo ricevuto gratuitamente o recensito nell'ambito della partecipazione a un sorteggio o concorso a premi o in cambio di uno sconto.
    #productsprovidedbynike

T-shirt con grafica Air Jordan 85 – Uomo

Air Jordan 85

CHF 45

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