T-shirt con grafica Air Jordan 85 – Uomo

Sehr chic und bequem
HeikoK130691386
Sehr chice Farbe. Superbequem und guter Stoff. Zu empfehlen! Größe weder zu eng noch zu weit.
Mostra la tua passione per il giocatore più grande di tutti i tempi con questa t-shirt dalla grafica audace, realizzata in comodo cotone che la rende resistente e perfetta da indossare ogni giorno.
Air Jordan 85
Mostra la tua passione per il giocatore più grande di tutti i tempi con questa t-shirt dalla grafica audace, realizzata in comodo cotone che la rende resistente e perfetta da indossare ogni giorno.
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
5 stelle
Sehr chic und bequem
HeikoK130691386
Sehr chice Farbe. Superbequem und guter Stoff. Zu empfehlen! Größe weder zu eng noch zu weit.
Go Brazil!
Brazil
[This review was collected as part of a promotion.] Love the color and quality of the shirt. We live in Brazil and you can’t live there without being a fan!
Articolo ricevuto gratuitamente o recensito nell'ambito della partecipazione a un sorteggio o concorso a premi o in cambio di uno sconto.
#productsprovidedbynike
Great shirt
Maureen
[This review was collected as part of a promotion.] Great qualify shirt and price! Didn’t want to buy a jersey this is a great option and super quality
Articolo ricevuto gratuitamente o recensito nell'ambito della partecipazione a un sorteggio o concorso a premi o in cambio di uno sconto.
#productsprovidedbynike
Air Jordan 85