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T-shirt boxy Chicago Bulls Courtside Nike NBA – Uomo - Nero

Chicago Bulls Courtside

T-shirt boxy Nike NBA – Uomo

29% di sconto
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Mostra la tua passione per i Bulls in ogni momento, con questa t-shirt boxy da fan fedele.


  • Colore mostrato in foto: Nero
  • Stile: HV6795-010
  • Paese/regione di origine: Vietnam

Chicago Bulls Courtside

29% di sconto

Mostra la tua passione per i Bulls in ogni momento, con questa t-shirt boxy da fan fedele.

Vantaggi

Il tessuto in cotone di peso medio è morbido e leggermente cascante.

Dettagli prodotto

  • Loose fit
  • Scollo a costine
  • 100% cotone
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Nero
  • Stile: HV6795-010
  • Paese/regione di origine: Vietnam

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Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

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