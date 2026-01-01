T-shirt boxy Chicago Bulls Courtside Nike NBA – Uomo

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Chicago Bulls Courtside
T-shirt boxy Nike NBA – Uomo
29% di sconto
Mostra la tua passione per i Bulls in ogni momento, con questa t-shirt boxy da fan fedele.
- Colore mostrato in foto: Nero
- Stile: HV6795-010
- Paese/regione di origine: Vietnam
Chicago Bulls Courtside
29% di sconto
Mostra la tua passione per i Bulls in ogni momento, con questa t-shirt boxy da fan fedele.
Vantaggi
Il tessuto in cotone di peso medio è morbido e leggermente cascante.
Dettagli prodotto
- Loose fit
- Scollo a costine
- 100% cotone
- Lavabile in lavatrice
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Nero
- Stile: HV6795-010
- Paese/regione di origine: Vietnam
Taglia/misura e fit
- Fit ampio: ampio e confortevole
- Guida alle taglie e alle misure
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
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