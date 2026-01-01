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T-shirt Boston Celtics Club – Uomo - Clover

Boston Celtics Club

T-shirt – Uomo

CHF 40
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Per te il tifo è una cosa seria. Non ti piace seguire la massa. Questa t-shirt in morbido cotone celebra lo spirito autentico dei tuoi amati Celtics tra comunità, cultura e campo da gioco.


  • Colore mostrato in foto: Clover
  • Stile: IO6277-312
  • Paese/regione di origine: Italia, Pakistan

Boston Celtics Club

CHF 40

Per te il tifo è una cosa seria. Non ti piace seguire la massa. Questa t-shirt in morbido cotone celebra lo spirito autentico dei tuoi amati Celtics tra comunità, cultura e campo da gioco.

Vantaggi

Il cotone standard è morbido e leggero.

Dettagli prodotto

  • 100% cotone
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Clover
  • Stile: IO6277-312
  • Paese/regione di origine: Italia, Pakistan

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Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

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