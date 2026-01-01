T-shirt Boston Celtics Club – Uomo

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Boston Celtics Club
T-shirt – Uomo
CHF 40
Per te il tifo è una cosa seria. Non ti piace seguire la massa. Questa t-shirt in morbido cotone celebra lo spirito autentico dei tuoi amati Celtics tra comunità, cultura e campo da gioco.
- Colore mostrato in foto: Clover
- Stile: IO6277-312
- Paese/regione di origine: Italia, Pakistan
Boston Celtics Club
CHF 40
Per te il tifo è una cosa seria. Non ti piace seguire la massa. Questa t-shirt in morbido cotone celebra lo spirito autentico dei tuoi amati Celtics tra comunità, cultura e campo da gioco.
Vantaggi
Il cotone standard è morbido e leggero.
Dettagli prodotto
- 100% cotone
- Lavabile in lavatrice
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Clover
- Stile: IO6277-312
- Paese/regione di origine: Italia, Pakistan
Taglia/misura e fit
- Standard fit: casual e tradizionale
- Guida alle taglie e alle misure
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
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