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T-shirt ACG – Donna - Nero

ACG

T-shirt – Donna

CHF 64.95
Nero
Light Orewood Brown
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Progettata per le attività all'aria aperta, questa t-shirt è dotata di tecnologia che allontana il sudore per la massima traspirabilità. Il tessuto pesante è resistente e il fit ampio dona un look cascante.


  • Colore mostrato in foto: Nero
  • Stile: IO1577-010
  • Paese/regione di origine: Vietnam

ACG

CHF 64.95

Progettata per le attività all'aria aperta, questa t-shirt è dotata di tecnologia che allontana il sudore per la massima traspirabilità. Il tessuto pesante è resistente e il fit ampio dona un look cascante.

Dettagli prodotto

  • Etichetta ACG sul bordo
  • 63% poliestere/37% cotone
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Nero
  • Stile: IO1577-010
  • Paese/regione di origine: Vietnam

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Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.

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