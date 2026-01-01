T-shirt ACG – Donna

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ACG
T-shirt – Donna
CHF 64.95
Progettata per le attività all'aria aperta, questa t-shirt è dotata di tecnologia che allontana il sudore per la massima traspirabilità. Il tessuto pesante è resistente e il fit ampio dona un look cascante.
- Colore mostrato in foto: Nero
- Stile: IO1577-010
- Paese/regione di origine: Vietnam
ACG
CHF 64.95
Progettata per le attività all'aria aperta, questa t-shirt è dotata di tecnologia che allontana il sudore per la massima traspirabilità. Il tessuto pesante è resistente e il fit ampio dona un look cascante.
Dettagli prodotto
- Etichetta ACG sul bordo
- 63% poliestere/37% cotone
- Lavabile in lavatrice
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Nero
- Stile: IO1577-010
- Paese/regione di origine: Vietnam
Taglia/misura e fit
- Altezza: 175 cm; taglia indossata: S
- Fit ampio: ampio e confortevole
- Guida alle taglie e alle misure
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
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