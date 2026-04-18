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Smanicato Nike ACG GOAT Pack (5L) - Grey Fog/Safety Orange/Summit White

Materiali riciclati

Nike ACG GOAT

Smanicato (5L)

CHF 155
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Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclate per almeno il 75%.

Lo smanicato Nike ACG è progettato per ridurre i rimbalzi e aiutarti a tenere al sicuro i tuoi oggetti durante la corsa. Le tasche posizionate con cura aiutano a distribuire il peso in modo uniforme, mentre le linguette consentono un accesso rapido e semplice quando necessario. Per non rinunciare all'idratazione, può contenere due borracce da 500 ml nella parte anteriore e una sacca da 2 litri nella parte posteriore


  • Colore mostrato in foto: Grey Fog/Safety Orange/Summit White
  • Stile: IQ7354-039
  • Paese/regione di origine: Corea del Sud

Nike ACG GOAT

CHF 155

Lo smanicato Nike ACG è progettato per ridurre i rimbalzi e aiutarti a tenere al sicuro i tuoi oggetti durante la corsa. Le tasche posizionate con cura aiutano a distribuire il peso in modo uniforme, mentre le linguette consentono un accesso rapido e semplice quando necessario. Per non rinunciare all'idratazione, può contenere due borracce da 500 ml nella parte anteriore e una sacca da 2 litri nella parte posteriore

Vantaggi

  • La tecnologia Nike Dri-FIT allontana il sudore per favorirne una rapida evaporazione e mantenere la pelle asciutta per un comfort ideale.
  • La chiusura anteriore regolabile consente di adattarne il fit.
  • Gli occhielli intrecciati e i laccetti elastici rimovibili sul retro permettono di riporre gli accessori extra e sono compatibili con la maggior parte dei sistemi di supporto per bastoncini.

Dettagli prodotto

  • 82% poliestere/12% spandex/6% nylon
  • Include un fischietto e un gancio portachiavi
  • Pulire solo le parti macchiate
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Grey Fog/Safety Orange/Summit White
  • Stile: IQ7354-039
  • Paese/regione di origine: Corea del Sud

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Realizzazione

    • Per i prodotti Nike in poliestere riciclato vengono utilizzate bottiglie di plastica riciclate, che vengono pulite, triturate e convertite in pellet. A loro volta, i pellet vengono trasformati in nuovi filati di alta qualità per creare i nostri prodotti, offrendo prestazioni eccezionali con un impatto ambientale ridotto.
    • Oltre a diminuire gli sprechi, il poliestere riciclato riduce le emissioni di carbonio del 30% circa rispetto al poliestere vergine. Nike salva ogni anno una media di 1 miliardo di bottiglie di plastica da discariche e corsi d'acqua.

Recensioni (1)

5 stelle

  • Parfait

    AlexiisG431696458

    Il taille très bien (près du corps) Je prends toujours S chez Nike pour les vêtements de sport/lifestyle. En taille S, ce gilet est prêt de corps. Très bonne qualité de matériaux, comme toujours avec ACG

Smanicato Nike ACG GOAT Pack (5L)

Nike ACG GOAT

CHF 155

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