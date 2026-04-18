Smanicato Nike ACG GOAT Pack (5L)

Lo smanicato Nike ACG è progettato per ridurre i rimbalzi e aiutarti a tenere al sicuro i tuoi oggetti durante la corsa. Le tasche posizionate con cura aiutano a distribuire il peso in modo uniforme, mentre le linguette consentono un accesso rapido e semplice quando necessario. Per non rinunciare all'idratazione, può contenere due borracce da 500 ml nella parte anteriore e una sacca da 2 litri nella parte posteriore

Colore mostrato in foto: Grey Fog/Safety Orange/Summit White

Stile: IQ7354-039

Paese/regione di origine: Corea del Sud