Smanicato Nike ACG GOAT Pack (5L)

Parfait
AlexiisG431696458
Il taille très bien (près du corps) Je prends toujours S chez Nike pour les vêtements de sport/lifestyle. En taille S, ce gilet est prêt de corps. Très bonne qualité de matériaux, comme toujours avec ACG
Materiali riciclati
Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclate per almeno il 75%.
Lo smanicato Nike ACG è progettato per ridurre i rimbalzi e aiutarti a tenere al sicuro i tuoi oggetti durante la corsa. Le tasche posizionate con cura aiutano a distribuire il peso in modo uniforme, mentre le linguette consentono un accesso rapido e semplice quando necessario. Per non rinunciare all'idratazione, può contenere due borracce da 500 ml nella parte anteriore e una sacca da 2 litri nella parte posteriore
Nike ACG GOAT
Lo smanicato Nike ACG è progettato per ridurre i rimbalzi e aiutarti a tenere al sicuro i tuoi oggetti durante la corsa. Le tasche posizionate con cura aiutano a distribuire il peso in modo uniforme, mentre le linguette consentono un accesso rapido e semplice quando necessario. Per non rinunciare all'idratazione, può contenere due borracce da 500 ml nella parte anteriore e una sacca da 2 litri nella parte posteriore
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
5 stelle
Parfait
AlexiisG431696458
Il taille très bien (près du corps) Je prends toujours S chez Nike pour les vêtements de sport/lifestyle. En taille S, ce gilet est prêt de corps. Très bonne qualité de matériaux, comme toujours avec ACG
Nike ACG GOAT