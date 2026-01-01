Skort Nike ACG – Ragazza

Materiali riciclati
Nike ACG
Skort – Ragazza
Il look di una gonna e la comodità degli shorts: ti aspettano avventure a non finire. Questa skort leggera è dotata di finitura idrorepellente e resistente ai raggi UV per offrirti un comfort ideale in caso di pioggia leggera o nelle giornate di sole. Cosa stai aspettando? Inizia a esplorare!
- Colore mostrato in foto: Marrakesh/Safety Orange/Marrakesh/Summit White
- Stile: IF8299-833
- Paese/regione di origine: Vietnam
Nike ACG
Il look di una gonna e la comodità degli shorts: ti aspettano avventure a non finire. Questa skort leggera è dotata di finitura idrorepellente e resistente ai raggi UV per offrirti un comfort ideale in caso di pioggia leggera o nelle giornate di sole. Cosa stai aspettando? Inizia a esplorare!
Vantaggi
- Elastico in vita con coulisse interna per trovare il fit perfetto.
- Quattro tasche con zip per tenere in ordine i piccoli oggetti.
Dettagli prodotto
- Logo ACG ricamato
- Questo prodotto offre protezione dai raggi UVA e UVB nelle aree coperte dall'indumento. Per proteggere le zone esposte, utilizza una buona crema solare.
- Corpo: 96% nylon/4% spandex. Interno tasche: 100% poliestere.
- Lavabile in lavatrice
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Marrakesh/Safety Orange/Marrakesh/Summit White
- Stile: IF8299-833
- Paese/regione di origine: Vietnam
Taglia/misura e fit
- Altezza: 152 cm; taglia indossata: M
- Standard fit: casual e tradizionale
- Guida alle taglie e alle misure
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
Realizzazione
- Il nylon riciclato nei prodotti Nike proviene da una varietà di materiali, tra cui tappeti riciclati e reti da pesca usate. Il nylon viene pulito, ordinato e trasformato in fiocchi prima di essere sottoposto a processi di riciclaggio chimici o meccanici per creare nuovi filati in nylon riciclato.
- Gli indumenti che utilizzano materiali in nylon riciclato riducono le emissioni di carbonio fino al 50% rispetto al nylon vergine.
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