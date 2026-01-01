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Skort Nike ACG – Ragazza - Marrakesh/Safety Orange/Marrakesh/Summit White

Materiali riciclati

Nike ACG

Skort – Ragazza

CHF 64.95
Questo articolo è escluso dalle promozioni e dagli sconti sul sito.

Il look di una gonna e la comodità degli shorts: ti aspettano avventure a non finire. Questa skort leggera è dotata di finitura idrorepellente e resistente ai raggi UV per offrirti un comfort ideale in caso di pioggia leggera o nelle giornate di sole. Cosa stai aspettando? Inizia a esplorare!


  • Colore mostrato in foto: Marrakesh/Safety Orange/Marrakesh/Summit White
  • Stile: IF8299-833
  • Paese/regione di origine: Vietnam

Nike ACG

CHF 64.95

Il look di una gonna e la comodità degli shorts: ti aspettano avventure a non finire. Questa skort leggera è dotata di finitura idrorepellente e resistente ai raggi UV per offrirti un comfort ideale in caso di pioggia leggera o nelle giornate di sole. Cosa stai aspettando? Inizia a esplorare!

Vantaggi

  • Elastico in vita con coulisse interna per trovare il fit perfetto.
  • Quattro tasche con zip per tenere in ordine i piccoli oggetti.

Dettagli prodotto

  • Logo ACG ricamato
  • Questo prodotto offre protezione dai raggi UVA e UVB nelle aree coperte dall'indumento. Per proteggere le zone esposte, utilizza una buona crema solare.
  • Corpo: 96% nylon/4% spandex. Interno tasche: 100% poliestere.
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Marrakesh/Safety Orange/Marrakesh/Summit White
  • Stile: IF8299-833
  • Paese/regione di origine: Vietnam

Taglia/misura e fit

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Realizzazione

    • Il nylon riciclato nei prodotti Nike proviene da una varietà di materiali, tra cui tappeti riciclati e reti da pesca usate. Il nylon viene pulito, ordinato e trasformato in fiocchi prima di essere sottoposto a processi di riciclaggio chimici o meccanici per creare nuovi filati in nylon riciclato.
    • Gli indumenti che utilizzano materiali in nylon riciclato riducono le emissioni di carbonio fino al 50% rispetto al nylon vergine.

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