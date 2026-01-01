Shorts Nike Football Erling Haaland Club Fleece – Ragazzo/a

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Erling Haaland Club Fleece
Shorts da calcio Nike – Ragazzo/a
29% di sconto
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Con una grafica ispirata all'effetto magnetico di Erling sul campo, questi shorts in fleece sono pensati per tenerti al caldo mentre fai il tifo per il tuo giocatore preferito.
- Colore mostrato in foto: Phantom/Hot Punch
- Stile: IO5901-027
- Paese/regione di origine: Cambogia
Erling Haaland Club Fleece
29% di sconto
Con una grafica ispirata all'effetto magnetico di Erling sul campo, questi shorts in fleece sono pensati per tenerti al caldo mentre fai il tifo per il tuo giocatore preferito.
Dettagli prodotto
- Corpo: 80% cotone/20% poliestere. Interno tasche: 100% cotone.
- Lavabile in lavatrice
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Phantom/Hot Punch
- Stile: IO5901-027
- Paese/regione di origine: Cambogia
Taglia/misura e fit
- Altezza: 147 cm; taglia indossata: M
- Standard fit: casual e tradizionale
- Guida alle taglie e alle misure
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