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Shorts Nike Football Erling Haaland Club Fleece – Ragazzo/a - Phantom/Hot Punch

Erling Haaland Club Fleece

Shorts da calcio Nike – Ragazzo/a

29% di sconto

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Con una grafica ispirata all'effetto magnetico di Erling sul campo, questi shorts in fleece sono pensati per tenerti al caldo mentre fai il tifo per il tuo giocatore preferito.


  • Colore mostrato in foto: Phantom/Hot Punch
  • Stile: IO5901-027
  • Paese/regione di origine: Cambogia

Erling Haaland Club Fleece

29% di sconto

Con una grafica ispirata all'effetto magnetico di Erling sul campo, questi shorts in fleece sono pensati per tenerti al caldo mentre fai il tifo per il tuo giocatore preferito.

Dettagli prodotto

  • Corpo: 80% cotone/20% poliestere. Interno tasche: 100% cotone.
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Phantom/Hot Punch
  • Stile: IO5901-027
  • Paese/regione di origine: Cambogia

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