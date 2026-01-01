Shorts Nike Football Chelsea FC Tech Fleece – Uomo

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Chelsea FC Tech Fleece
Shorts Nike Football – Uomo
CHF 99.95
Il nostro Tech Fleece leggero ed esclusivo, liscio sia dentro che fuori, offre un calore ideale senza ingombrare, così potrai fare il tifo per il Chelsea FC in qualsiasi stagione.
- Colore mostrato in foto: Pitch Blue/Midwest Gold
- Stile: IQ4964-426
- Paese/regione di origine: Vietnam
Chelsea FC Tech Fleece
CHF 99.95
Il nostro Tech Fleece leggero ed esclusivo, liscio sia dentro che fuori, offre un calore ideale senza ingombrare, così potrai fare il tifo per il Chelsea FC in qualsiasi stagione.
Dettagli prodotto
- Corpo: 53% cotone/47% poliestere. Tasche interne lato nocche: 100% cotone.
- Lavabile in lavatrice
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Pitch Blue/Midwest Gold
- Stile: IQ4964-426
- Paese/regione di origine: Vietnam
Taglia/misura e fit
- Altezza: 185 cm; taglia indossata: M
- Fit ampio: ampio e confortevole
- Guida alle taglie e alle misure
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
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