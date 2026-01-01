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Shorts Nike Football Chelsea FC Tech Fleece – Uomo - Pitch Blue/Midwest Gold

Chelsea FC Tech Fleece

Shorts Nike Football – Uomo

CHF 99.95
Questo articolo è escluso dalle promozioni e dagli sconti sul sito.

Il nostro Tech Fleece leggero ed esclusivo, liscio sia dentro che fuori, offre un calore ideale senza ingombrare, così potrai fare il tifo per il Chelsea FC in qualsiasi stagione.


  • Colore mostrato in foto: Pitch Blue/Midwest Gold
  • Stile: IQ4964-426
  • Paese/regione di origine: Vietnam

Chelsea FC Tech Fleece

CHF 99.95

Il nostro Tech Fleece leggero ed esclusivo, liscio sia dentro che fuori, offre un calore ideale senza ingombrare, così potrai fare il tifo per il Chelsea FC in qualsiasi stagione.

Dettagli prodotto

  • Corpo: 53% cotone/47% poliestere. Tasche interne lato nocche: 100% cotone.
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Pitch Blue/Midwest Gold
  • Stile: IQ4964-426
  • Paese/regione di origine: Vietnam

Taglia/misura e fit

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

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