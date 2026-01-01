Shorts in tessuto Nike Energy – Donna

Materiali riciclati
Nike Energy
Shorts in tessuto – Donna
Questi shorts leggeri sono costituiti da due strati di tessuto, uno interno aderente e uno esterno più ampio, che donano comfort e copertura. Abbiamo aggiunto numerose tasche per permetterti di concentrarti solo sulla corsa e nient'altro.
- Colore mostrato in foto: Phantom
- Stile: IO1988-030
- Paese/regione di origine: Vietnam
Nike Energy
Questi shorts leggeri sono costituiti da due strati di tessuto, uno interno aderente e uno esterno più ampio, che donano comfort e copertura. Abbiamo aggiunto numerose tasche per permetterti di concentrarti solo sulla corsa e nient'altro.
Dettagli prodotto
- Tasche con zip
- Elastico e coulisse in vita
- Corpo/Fodera: 100% poliestere
- Lavabile in lavatrice
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Phantom
- Stile: IO1988-030
- Paese/regione di origine: Vietnam
Taglia/misura e fit
- Altezza: 172 cm; taglia indossata: S
- Standard fit: casual e tradizionale
- Guida alle taglie e alle misure
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
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