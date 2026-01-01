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Shorts in tessuto Nike Energy – Donna - Phantom

Materiali riciclati

Nike Energy

Shorts in tessuto – Donna

CHF 145
Phantom
Nero
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Questi shorts leggeri sono costituiti da due strati di tessuto, uno interno aderente e uno esterno più ampio, che donano comfort e copertura. Abbiamo aggiunto numerose tasche per permetterti di concentrarti solo sulla corsa e nient'altro.


  • Colore mostrato in foto: Phantom
  • Stile: IO1988-030
  • Paese/regione di origine: Vietnam

Nike Energy

CHF 145

Questi shorts leggeri sono costituiti da due strati di tessuto, uno interno aderente e uno esterno più ampio, che donano comfort e copertura. Abbiamo aggiunto numerose tasche per permetterti di concentrarti solo sulla corsa e nient'altro.

Dettagli prodotto

  • Tasche con zip
  • Elastico e coulisse in vita
  • Corpo/Fodera: 100% poliestere
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Phantom
  • Stile: IO1988-030
  • Paese/regione di origine: Vietnam

Taglia/misura e fit

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.

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