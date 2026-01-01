Shorts Dri-FIT ADV ACG Trailwind – Donna

ACG Trailwind

CHF 99.95

A prima vista questi shorts aerodinamici potrebbero sembrare semplici. A uno sguardo più attento non sfuggono però le otto tasche e il tessuto elasticizzato, che ti offre freschezza e traspirabilità a ogni passo.

Tecnologia avanzata

La tecnologia Nike Dri-FIT ADV unisce tessuto traspirante e caratteristiche tecniche avanzate per mantenere la pelle asciutta e offrire il massimo comfort.

Tutte le tasche che vuoi

Sei tasche aperte sulla fascia in vita e due sullo slip interno. Ciò significa che hai spazio in abbondanza per riporre gel, compresse di sale e altri piccoli oggetti essenziali per il trail running.

Fit perfetto

Elastico e coulisse in vita per un fit regolabile in base alle tue preferenze. Gli spacchetti laterali favoriscono la libertà di movimento.