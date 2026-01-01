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Shorts Dri-FIT ADV ACG Trailwind – Donna - Light Army/Bianco

Materiali riciclati

ACG Trailwind

Shorts Dri-FIT ADV – Donna

CHF 99.95
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A prima vista questi shorts aerodinamici potrebbero sembrare semplici. A uno sguardo più attento non sfuggono però le otto tasche e il tessuto elasticizzato, che ti offre freschezza e traspirabilità a ogni passo.


  • Colore mostrato in foto: Light Army/Bianco
  • Stile: IU8158-320
  • Paese/regione di origine: Cambogia

ACG Trailwind

CHF 99.95

A prima vista questi shorts aerodinamici potrebbero sembrare semplici. A uno sguardo più attento non sfuggono però le otto tasche e il tessuto elasticizzato, che ti offre freschezza e traspirabilità a ogni passo.

Tecnologia avanzata

La tecnologia Nike Dri-FIT ADV unisce tessuto traspirante e caratteristiche tecniche avanzate per mantenere la pelle asciutta e offrire il massimo comfort.

Tutte le tasche che vuoi

Sei tasche aperte sulla fascia in vita e due sullo slip interno. Ciò significa che hai spazio in abbondanza per riporre gel, compresse di sale e altri piccoli oggetti essenziali per il trail running.

Fit perfetto

Elastico e coulisse in vita per un fit regolabile in base alle tue preferenze. Gli spacchetti laterali favoriscono la libertà di movimento.

Dettagli prodotto

  • Corpo: 100% poliestere. Fascia in vita: 78% poliestere/22% spandex. Mesh: 82% poliestere/18% spandex. Fodera: 92% poliestere/8% spandex.
  • Slip interno con bordo elasticizzato
  • Fascia elastica in vita con laccetto interno
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Light Army/Bianco
  • Stile: IU8158-320
  • Paese/regione di origine: Cambogia

Taglia/misura e fit

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

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