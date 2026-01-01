Shorts Dri-FIT ADV ACG Trailwind – Donna

Materiali riciclati
ACG Trailwind
Shorts Dri-FIT ADV – Donna
A prima vista questi shorts aerodinamici potrebbero sembrare semplici. A uno sguardo più attento non sfuggono però le otto tasche e il tessuto elasticizzato, che ti offre freschezza e traspirabilità a ogni passo.
- Colore mostrato in foto: Light Army/Bianco
- Stile: IU8158-320
- Paese/regione di origine: Cambogia
ACG Trailwind
A prima vista questi shorts aerodinamici potrebbero sembrare semplici. A uno sguardo più attento non sfuggono però le otto tasche e il tessuto elasticizzato, che ti offre freschezza e traspirabilità a ogni passo.
Tecnologia avanzata
La tecnologia Nike Dri-FIT ADV unisce tessuto traspirante e caratteristiche tecniche avanzate per mantenere la pelle asciutta e offrire il massimo comfort.
Tutte le tasche che vuoi
Sei tasche aperte sulla fascia in vita e due sullo slip interno. Ciò significa che hai spazio in abbondanza per riporre gel, compresse di sale e altri piccoli oggetti essenziali per il trail running.
Fit perfetto
Elastico e coulisse in vita per un fit regolabile in base alle tue preferenze. Gli spacchetti laterali favoriscono la libertà di movimento.
Dettagli prodotto
- Corpo: 100% poliestere. Fascia in vita: 78% poliestere/22% spandex. Mesh: 82% poliestere/18% spandex. Fodera: 92% poliestere/8% spandex.
- Slip interno con bordo elasticizzato
- Fascia elastica in vita con laccetto interno
- Lavabile in lavatrice
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Light Army/Bianco
- Stile: IU8158-320
- Paese/regione di origine: Cambogia
Taglia/misura e fit
- Altezza: 173 cm; taglia indossata: S
- Standard fit: casual e tradizionale
- Guida alle taglie e alle misure
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
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