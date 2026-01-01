Shorts Dallas Mavericks Icon Edition Swingman Nike NBA - Uomo

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Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclato al 100%.

Gli shorts Dallas Mavericks Icon Edition Swingman Nike NBA sono ispirati agli shorts NBA ufficiali. Realizzati in tessuto traspirante, sono dotati di tasche laterali facilmente accessibili. Dettagli di design che rispecchiano il look indossato in campo dalla tua squadra del cuore. Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclato al 100%.