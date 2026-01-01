Shorts Dallas Mavericks Icon Edition Swingman Nike NBA - Uomo

Materiali riciclati
Dallas Mavericks Icon Edition
Shorts Swingman Nike NBA - Uomo
Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclato al 100%.
Gli shorts Dallas Mavericks Icon Edition Swingman Nike NBA sono ispirati agli shorts NBA ufficiali. Realizzati in tessuto traspirante, sono dotati di tasche laterali facilmente accessibili. Dettagli di design che rispecchiano il look indossato in campo dalla tua squadra del cuore. Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclato al 100%.
- Colore mostrato in foto: Game Royal/College Navy/Flat Silver/Bianco
- Stile: AJ5599-480
- Paese/regione di origine: Guatemala, Thailandia
Dallas Mavericks Icon Edition
FAI IL TIFO PER LA TUA SQUADRA.
Gli shorts Dallas Mavericks Icon Edition Swingman Nike NBA sono ispirati agli shorts NBA ufficiali. Realizzati in tessuto traspirante, sono dotati di tasche laterali facilmente accessibili. Dettagli di design che rispecchiano il look indossato in campo dalla tua squadra del cuore. Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclato al 100%.
Vantaggi
- Tecnologia Dri-FIT per pelle asciutta e comfort.
- Mesh in maglia doppia leggero e resistente.
- Spacchetti sul bordo per una libertà di movimento ideale.
Dettagli prodotto
- Tasche laterali lungo le cuciture
- 100% poliestere riciclato
- Lavabile in lavatrice
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Game Royal/College Navy/Flat Silver/Bianco
- Stile: AJ5599-480
- Paese/regione di origine: Guatemala, Thailandia
Taglia/misura e fit
- Standard fit: casual e tradizionale
- Guida alle taglie e alle misure
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
Realizzazione
- Per i prodotti Nike in poliestere riciclato vengono utilizzate bottiglie di plastica riciclate, che vengono pulite, triturate e convertite in pellet. A loro volta, i pellet vengono trasformati in nuovi filati di alta qualità per creare i nostri prodotti, offrendo prestazioni eccezionali con un impatto ambientale ridotto.
- Oltre a diminuire gli sprechi, il poliestere riciclato riduce le emissioni di carbonio del 30% circa rispetto al poliestere vergine. Nike salva ogni anno una media di 1 miliardo di bottiglie di plastica da discariche e corsi d'acqua.
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